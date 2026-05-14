Các binh sĩ Ukraine chơi cờ gần chiến tuyến tại Kharkov (Ảnh minh họa: Reuters).

Nga, Ukraine "ăn miếng trả miếng"

Kênh Military Summary đưa tin, trong suốt cả ngày 13/5, quân đội Nga (RFAF) đã không kích Ukraine bằng một lượng lớn UAV Geran với tổng cộng 893 chiếc. Hầu hết các vụ đánh phá cũng như thiệt hại được ghi nhận ở miền Trung và miền Tây Ukraine, nhắm mục tiêu vào các đầu máy xe lửa, kho đầu máy và trụ sở của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU).

Bản đồ mô tả đường bay của UAV Nga tập kích quy mô lớn vào Ukraine ngày 13/5 (Ảnh: Military Summary).

Các kênh truyền thông Ukraine công bố bản đồ đường bay rất phức tạp của UAV Nga, xác nhận rằng từ sáng 13/5, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào các cơ sở của Ukraine, phóng hàng trăm UAV. Một số chiếc được sử dụng để trinh sát và lập bản đồ tuyến đường cho những đợt tập kích tiếp theo, và một số lượng đáng kể UAV mồi nhử cũng được triển khai.

Một cố vấn của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết cuộc tấn công đường không phối hợp có thể tiếp tục ít nhất cho đến trưa 14/5, với các cuộc tấn công bằng tên lửa cũng ​​diễn ra suốt đêm.

Ngược lại, quân đội Ukraine (AFU) cũng đáp trả bằng hơn 300 UAV tầm xa nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Sơ đồ đường bay của UAV Nga trong đòn tập kích Ukraine ngày 13/5 (Ảnh: Telegram).

Tình hình trên tiền tuyến tiếp tục leo thang sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc. Cả hai bên đã điều động thêm lực lượng, đạn dược và thiết bị cho các trận chiến mùa hè.

Tình hình nguy cấp nhất đối với Ukraine là xung quanh Konstantinovka, với lực lượng Moscow đang tiến vào Molocharka. Thị trấn bị cô lập từ 3 phía, với 2 tuyến đường tiếp tế liên tục bị UAV FPV của Nga tấn công.

Ukraine đánh phá 3 cơ sở năng lượng lớn của Nga

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng Kiev đã tấn công cảng dầu Tamanneftegaz, nhà máy lọc dầu Yaroslavl và nhà máy xử lý khí đốt Astrakhan ở Nga rạng sáng 13/5.

Nhiều video và hình ảnh dường như cho thấy thiệt hại đối với các cơ sở dầu mỏ của Nga, bao gồm những cột khói lớn bốc lên từ các địa điểm này, bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội Nga vào sáng cùng ngày.

Hệ thống giám sát cháy rừng FIRMS của NASA dường như xác nhận tuyên bố của các quan chức, với một vụ cháy được báo cáo tại một cơ sở lưu trữ dầu gần cảng, cụ thể là tại cảng Tamanneftegaz ở vùng Krasnodar Krai, nơi chuyển dầu và khí đốt từ những đường ống của Nga lên các tàu chở dầu đi qua Biển Đen để xuất khẩu ra thị trường toàn cầu.

Xác nhận vụ tấn công, Bộ Tổng tham mưu cho biết Tamanneftegaz là một trong những cảng dầu quan trọng của Nga gần cảng Taman trên bờ Biển Đen. Theo tuyên bố, cảng này được sử dụng để trung chuyển dầu thô, dầu nhiên liệu, dầu diesel và khí hóa lỏng.

Nhà máy lọc dầu Yaroslavl, cũng là mục tiêu trong cuộc tấn công của Ukraine ngày 13/5, sản xuất xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay phản lực và là "một thành phần quan trọng trong việc hỗ trợ hậu cần cho quân đội đối phương", Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, đồng thời nói thêm rằng các đơn vị lọc dầu chính tại cơ sở này đã bị đánh trúng.

Cuộc tấn công vào nhà máy xử lý khí Astrakhan đã gây ra một vụ cháy vẫn đang tiếp diễn, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết. Nhà máy xử lý khí Astrakhan thuộc sở hữu của Gasprom và nằm ngay phía thượng nguồn sông Volga, gần Biển Caspi.

Mức độ thiệt hại tại cả 3 cơ sở vẫn đang được đánh giá, tuyên bố cho biết.

Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga đã đạt mức cao nhất trong bốn tháng vào tháng 4, với ít nhất 21 vụ được ghi nhận nhằm vào hàng loạt nhà máy lọc dầu, đường ống và các tài sản dầu khí trên biển.

UAV Ukraine vượt 1.500km tập kích nhà máy tên lửa Nga ở Orenburg gây cháy nổ (Video: Euromaidan Press).

Giao tranh ác liệt tại ngã ba Donetsk và Dnipropetrovsk

Theo kênh Readovka, quân đội Nga một lần nữa phải đối mặt với nỗ lực của AFU nhằm giành thế chủ động trong giao tranh ở biên giới giữa Donetsk và Dnipropetrovsk.

Cụ thể, Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ 29 RFAF ở ngã ba chiến lược này một lần nữa phải đối mặt với nhiệm vụ đánh bật nhiều nhóm bộ binh Ukraine đang hoạt động trong khu vực giữa sông Mokrye Yaly và sông Vovchya.

Lợi dụng thỏa thuận ngừng bắn, AFU đã tập trung bộ binh xung kích tại các làng Aleksandrograd và Voskresenka. Họ cũng tiếp tục chuyển quân đến bờ tây sông Vovchya gần làng Iskra. Các nguồn tin thân cận với quân đội Nga cho biết lực lượng Kiev từ vùng lân cận làng này đang cố gắng thâm nhập sâu vào khu vực phòng thủ của RFAF và củng cố vị trí tại làng Poddubnoye và xung quanh, dựa vào các công sự dã chiến đã bị bỏ hoang trước đó.

Tuy nhiên, AFU đang chịu tổn thất đáng kể do không thể thực hiện kế hoạch tác chiến; UAV FPV của Nga đang dễ dàng loại bỏ bộ binh Ukraine.

Có thể suy đoán rằng mục tiêu của Kiev là bằng mọi giá phải đảm bảo lối thoát và chỗ đứng trên bờ sông Mokrye Yaly, điều này đòi hỏi phải kiểm soát các làng Poddubne, Komar và Myrne.

Mục tiêu tổng thể của Bộ chỉ huy Kiev là thiết lập một tiền tuyến dọc theo sông Mokrye Yaly đến tận Velyka Novosilka. Bằng cách đó, các tướng lĩnh Ukraine hy vọng sẽ mở đường cho việc giành lại quyền kiểm soát Novopavlovka và khôi phục sự ổn định lâu dài dọc theo mạng lưới sông Solena, Volchya và Mokrye Yaly.

Giao tranh ác liệt tại ngã ba Donetsk và Dmipropetrovsk, tập trung ở khu vực gạch chéo (Ảnh: Readovka).

Hơn nữa, sự phát triển như vậy sẽ tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sườn phía bắc của Cụm tác chiến phía Đông RFAF, điều này sẽ tự động buộc quân đội Nga phải ngừng gây áp lực lên hệ thống hậu cần cho khu vực phòng thủ Orekhov của Ukraine.

Mục tiêu tiềm tàng của Kiev thực sự rất lớn, nhưng bản chất hành động cho thấy rõ rằng họ còn rất xa mới có thể thực hiện nó một cách hiệu quả. Khả năng thực tế không tương xứng với tham vọng tác chiến. Sự mất cân bằng này khá đặc trưng của quân đội Ukraine.

"Con lắc" ngừng đảo chiều ở Kupyansk

Trong nửa đầu tháng 5, các đơn vị Moscow tiếp tục giành được những thắng lợi mới trên hướng Kupyansk. Vùng kiểm soát mở rộng đáng kể và tình hình chiến thuật được cải thiện, kênh Rybar đưa tin.

Việc lực lượng Kiev liên tiếp bị đẩy lùi ở 7 khu dân cư và mất dần lãnh thổ phía sau sông Oskol cho thấy "con lắc" đang nghiêng về phía Nga chứ không đảo chiều liên tục như trước nữa.

Sự hiện diện của binh sĩ Nga đang ngày một dày đặc hơn ở trung tâm Kupyansk. Các nhóm xung kích đang mở rộng phạm vi hoạt động trong thành phố, nhưng họ vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn.

Ở bờ đông sông Oskol, các chiến binh Nga một lần nữa đã kiểm soát vững chắc khu vực nhà máy đường và cũng đã chiếm được một phần Kucherovka. Phần còn lại của làng nằm trong "vùng xám".

Lực lượng Kiev đã bị đánh bật khỏi hầu hết Petropavlivka. Chỉ còn lại một số ít binh sĩ Ukraine ở vùng ngoại ô phía nam, nơi các tờ rơi kêu gọi đầu hàng vẫn được quân đội Nga thả xuống định kỳ.

Làng Podoli, cùng với những khu rừng xung quanh, đã trở thành chiến trường đối đầu giữa các nhóm nhỏ. Cả Nga lẫn Ukraine đều không thể cầm cự lâu ở đó. Tuy nhiên, tại Kurilovka và Kurilovka-1, các đơn vị Moscow đã củng cố được vị trí trên phần lãnh thổ còn lại của cả 2 làng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 13/5. Moscow đột phá trên nhiều hướng, đánh chiếm thành công nhiều vị trí ở bờ đông sông Oskol và xâm nhập trung tâm thành phố (Ảnh: Rybar).

Từ đây, quân đội Nga tiếp tục xâm nhập khu vực Kupyansk-Uzlovaya, sau khi giành được khả năng tiếp cận thành phố bằng nhiều con đường khác nhau, cho phép họ đẩy lùi đối phương về vùng ngoại ô phía tây ngôi làng. Đồng thời, các cuộc đột phá đang diễn ra hướng về phía tàn tích của nhà máy đúc và khu vực cây xanh liền kề.

Giao tranh giành Kovsharovka và Novoosinovo cũng tiếp diễn. Tuy nhiên, thành công của RFAF ở đó có phần khiêm tốn hơn, vì lính xung kích của họ phải vượt qua những không gian rộng lớn, một nhiệm vụ có lẽ còn nguy hiểm hơn cả giao tranh bằng vũ khí cá nhân trong điều kiện hiện nay, vốn đang ngày càng ít phổ biến.

Tình hình trên không vẫn rất phức tạp. Thay thế cho lực lượng bộ binh bị thiệt hại nặng nề và một phần được điều động đến hướng Burluk lân cận, AFU đã triển khai thêm các đơn vị điều khiển UAVi đến hướng Kupyansk, mà họ đang sử dụng để cố gắng ngăn chặn bước tiến của Nga. Tuy nhiên, ở bờ đông sông Oskol, Ukraine đang gặp khó khăn trong việc này.

Vượt qua thất bại, Nga lật thế cờ ở Zaporizhia

Tại cánh đông Zaporizhia, giao tranh đang leo thang gần Vozdvizhevka, với các cuộc phản công của Nga được ghi nhận ở nhiều khu vực, theo kênh Rybar.

Hình ảnh về một cuộc tập kích bằng UAV vào các phương tiện của Ukraine đã xuất hiện từ lối vào phía nam làng Rozhdestvenskoye (Rizdvyanka). Lực lượng Kiev trước đó đã thực hiện một số cuộc tấn công tại đây, cho thấy giao tranh giành ngôi làng vẫn tiếp diễn, với các cuộc bắn phá lẻ tẻ vào xe bọc thép vẫn xảy ra.

Phía đông Vozdvizhevka, quân đội Nga đã tái chiếm một số vành đai rừng giữa đường sắt và sông Gaichur, phía tây Pryluky. Xa hơn về phía nam, đồng thời xuất hiện bằng chứng về các cuộc đột kích của AFU về phía ngoại ô Olenokonstantinivka, nơi một nhóm nhỏ binh sĩ Ukraine đã bị chặn đứng và tiêu diệt bởi một UAV trong một tòa nhà. Như Rybar đã đề cập, các cuộc đụng độ ác liệt vẫn tiếp diễn giữa sông và đường bộ.

Sau thời gian bị đẩy lùi, quân đội Nga đang dần lật ngược thế cờ, giành nhiều vị trí mới ở cánh đông Zaporizhia (Ảnh; Rybar).

Phía bắc Tsvetkovo, các đơn vị Moscow cũng đã chiếm được một số vành đai rừng, trong khi giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại Verkhnyaya Tersa.

Kể từ khi lệnh ngừng bắn kết thúc, giao tranh theo hướng này đã gia tăng đáng kể, và dường như quân đội Nga đang tái thiết các vị trí của họ ở phía bên kia sông Gaichur. Trước đây, đối phương, với những cuộc phản công thường xuyên, đã đẩy lùi các đơn vị Moscow về phía sau tuyến đường sắt và chiếm được một số cứ điểm.

Giờ đây, khi lực lượng Kiev đã kiệt sức, Cụm tác chiến phía Đông RFAF lại một lần nữa đẩy mặt trận về phía tây.

Thế trận giằng co ở ngoại ô Konstantinovka

Cụm tác chiến phía Nam RFAF đang dần tăng cường các hoạt động tấn công theo hướng Konstantinovka. Trong thời gian ngừng bắn, lực lượng Kiev đã tăng cường hiện diện ở Chasov Yar và Krasnoye. Dựa trên những đoạn phim giám sát khách quan mới xuất hiện, có thể khẳng định quân đội Nga đang cố gắng cắt đứt nguồn tiếp tế trên bộ cho các đơn vị Ukraine tại đó.

Các toán xung kích với 2 hoặc 3 tay súng của Nga đang tiến qua Novodmitrivka và đến vùng ngoại ô Molocharka. Nói về việc kiểm soát khu vực này là không phù hợp, đơn giản vì hiện tại RFAF vẫn chưa thể củng cố được chỗ đứng ở vùng lãnh thổ lân cận Konstantinovka hoặc các cứ điểm xa hơn về phía đông. Việc tiến vào, như Rybar đã nhiều lần nhấn mạnh trước đây, không có nghĩa là kiểm soát.

Binh sĩ Nga có nguy cơ bị tấn công bằng UAV hoặc gặp phải cuộc phản công của đối phương, vốn đang tận dụng lợi thế từ số lượng lớn quân tiếp viện tập trung ở thành phố. Bản thân các đội rà phá bom mìn của Ukraine thường xuyên trở thành mục tiêu của UAV Nga, nhưng hình thức tác chiến hiện tại không cho phép mở rộng đáng kể vùng kiểm soát.

Quân đội Nga xâm nhập ồ ạt vào trung tâm Konstantinovka trên nhiều hướng, lực lượng Ukraine phản công quyết liệt (Ảnh: Rybar).

Đối với Krasne và các khu vực do AFU kiểm soát ở Chasov Yar, tình hình vẫn khó khăn: lực lượng Kiev đang triển khai UAV và thiết bị tiếp sóng tại đó, điều này không chỉ tăng cường khả năng phòng thủ mà còn cho phép họ nhắm mục tiêu vào hậu cần của Nga ở các vùng lãnh thổ lân cận.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, chiến thuật tấn công theo nhóm nhỏ cho phép RFAF loại bỏ đối phương dần dần trong thành phố. Và một số lực lượng mà Bộ chỉ huy Kiev có thể triển khai đến các khu vực khác, chẳng hạn như Sloviansk, buộc phải ở thế phòng thủ, chịu tổn thất từ ​​nhiều cuộc không kích.

Những tiến bộ mới của Nga tại Sloviansk

Kênh Rybar cho hay, bằng chứng về những thành công mới của Cụm tác chiến phía Nam tiếp tục xuất hiện từ khu vực Sloviansk. Lực lượng Moscow đang tiến gần đến Rai-Aleksandrivka.

Do việc Ukraine triển khai lực lượng tăng viện diễn ra khá chậm trễ, nên có thể kỳ vọng nhiều thành công lớn hơn nữa cho quân đội Nga ở khu vực này.

Song song với những cuộc tấn công trên tuyến tiếp xúc, số lượng cuộc đột kích vào Nikolaevka và Orekhovatka, nơi AFU tiếp tế cho các vị trí tiền tuyến phía đông kênh Seversky Donets-Donbas, đang gia tăng.

Kênh đào, hiện đã khô cạn, thực chất đóng vai trò như một hào chống tăng kéo dài với các bức tường bê tông, được Ukraine củng cố rất mạnh. Để phát triển một cuộc đột phá về phía cụm đô thị Sloviansk - Kramatorsk, RFAF cần phải tiếp cận được hào này và vượt qua nó ở một khoảng cách rộng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sloviansk ngày 13/5. Moscow đột phá trên nhiều hướng, buộc Kiev phải cấp tốc chuẩn bị phòng thủ thành phố và sơ tán dân thường (Ảnh: Rybar).

Bên kia con hào cũng có những trở ngại đáng kể, lực lượng Kiev có nhiều công sự ở đó, một số đã được xây dựng từ năm 2014, và công tác củng cố phòng thủ các thành phố cũng đang được họ tiến hành gấp rút.

Tình hình phần lớn liên quan đến những diễn biến ở khu vực Liman lân cận Sloviansk, nơi nhiều điều phụ thuộc vào khả năng của Cụm tác chiến phía Tây RFAF và kết quả của các cuộc giao tranh ở vùng lân cận Svyatogorsk và Liman. Gần đây cũng có những báo cáo về một số thành công cục bộ của quân đội Nga từ khu vực đó.