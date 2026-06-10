Xe tăng của quân đội Nga (Ảnh: AFP).

Ukraine triệt phá hậu cần của Nga

Kênh Military Summary đưa tin, cuộc chiến cầu đường đang leo thang, quân đội Ukraine (AFU) tấn công cầu Chongar thêm một lần nữa bằng hàng chục UAV, buộc Nga phải đóng cầu 2 lần và huyết mạch hậu cần được chuyển hướng đến Armyansk (hành lang dài 10km), nhưng vị trí này gần tiền tuyến hơn, dễ bị tổn thương hơn.

Moscow trả đũa bằng đòn tấn công vào cầu Zatoka, tên lửa Iskander đánh trúng tuyến đường hậu cần quan trọng của đối phương.

Các đòn tập kích thường xuyên của UAV Ukraine khiến khủng hoảng nhiên liệu trên bán đảo Crimea thêm trầm trọng, người dân phải xếp hàng dài chờ mua xăng ở Sinferopol.

Các bể chứa dầu ở Novorossiysk và Ust-Labinsk vẫn đang cháy, Nga chưa thể dập tắt.

Về phía Kharkov, kho hàng và khu công nghiệp của AFU bị phá hủy, trận chiến giành Kozacha Lopan diễn ra căng thẳng.

Chiến dịch tấn công mùa hè của RFAF diễn ra dồn dập khi họ tiến công từ 4 hướng vào pháo đài Sloviansk. Tại Konstantinovka, Malocharka bị quân đội Nga chiếm giữ, hệ thống phòng thủ Ukraine sụp đổ, thành phố sắp thất thủ. Tình hình mỗi lúc một xấu hơn khiến chính quyền Ukraine phải ra lệnh sơ tán dân thường khỏi 2 đại đô thị Kramatorsk, Sloviansk.

Quân đội Nga đang tăng cường tấn công dọc biên giới Sumy - Kharkov, giành thêm nhiều vị trí mới (Ảnh: Military Summary).

Tất cả những dấu hiệu trên cho thấy cuộc chiến tổng lực của Nga đang đến gần khi chiến dịch tấn công mùa hè tăng tốc nhanh chóng và trận chiến cuối cùng giành Donbass chính thức bắt đầu.

Ngược lại, AFU đang phá hủy có hệ thống các tuyến đường hậu cần của Nga, đồng thời chuẩn bị cho chiến dịch Kinburn Spit với 3 lần đổ bộ kể từ ngày 1/6, nhằm đánh giá hệ thống phòng thủ đối phương.

Vụ nổ xe hơi ở Moscow khiến ông Damir Davydov - một quan chức quân đội Nga phụ trách cung cấp đạn dược tên lửa và đạn pháo thuộc Tổng cục Tên lửa và Pháo binh (GRAU) - được cho là đã thiệt mạng. Giới chuyên gia cho rằng vụ việc này là mô hình chuẩn bị chiến dịch điển hình của Ukraine.

Quân đội Ukraine tăng cường tập kích các huyết mạch khiến hậu cần của Nga ở mặt trận phía nam và bán đảo Crimea ngày một căng thẳng (Ảnh: Military Summary).

Kho chứa dầu lớn nhất của Nga ở vùng Caucasus thiệt hại nặng

Ukrainska Pravda dẫn nguồn từ Radio Liberty đưa tin, hình ảnh vệ tinh cho thấy ít nhất 4 hoặc 5 bể chứa nhiên liệu ở thành phố Novorossiysk (Nga) đã bị phá hủy hoặc hư hại sau cuộc tấn công của Ukraine vào kho dầu Grushovaya ngày 8/6. Như vậy, tổng cộng 10-15 bể chứa đã bị hư hại sau 2 cuộc tấn công trong tháng 5 và tháng 6.

Trước đó, Lực lượng Hệ thống Không người lái, phối hợp với Lực lượng Đặc nhiệm và các đơn vị khác thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine, đã phát động một cuộc tấn công vào kho trung chuyển dầu Grushevaya ở thành phố Novorossiysk thuộc vùng Krasnodar (Caucasus) của Nga hôm 8/6.

Các cuộc tấn công của Ukraine vào kho chứa dầu lớn nhất của Nga ở vùng Caucasus đã làm hư hại tới 15 bể chứa (Ảnh: Ukrainska Pravda).

Ukraine bị bao vây ở Konstantinovka: Kịch bản quen thuộc

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã đạt được một kết quả quan trọng tại Konstantinovka (Kostyantynivka): hệ thống phòng thủ của lực lượng Kiev bị phá vỡ, và các đơn vị rải rác của họ bị bao vây ở nhiều khu vực khác nhau trong thành phố.

Vòng vây coi như hoàn tất khi lính xung kích Nga, tiến vào Konstantinovka từ phía bắc và đến đường Aleksey Tikhy, đã củng cố được vị trí của mình, bắt tay với các đơn vị bạn đang đột phá từ hướng khác. Lực lượng Kiev vẫn hiện diện trong một khu vực rộng lớn gồm các khu nhà tư nhân, chung cư và nhà máy luyện kim Konstantinovsky, nằm ở nửa phía bắc thành phố.

Ở phía nam, lực lượng Kiev vẫn đóng quân trong các khu dân cư cao tầng ở phường số 2 và Tsentralny. Bộ binh Ukraine cũng cố thủ trong tầng hầm của các nhà riêng ở Tsinkovy và Ukrainsky Khutor.

Trận chiến giành Konstantinovka đang đi đến hồi kết khi quân đội Ukraine có dấu hiệu vỡ trận, rút lui ở nhiều nơi (Ảnh: Readovka).

Quân đội Nga ghi nhận rằng AFU tiếp tục cố gắng đưa quân tiếp viện vào thành phố và thậm chí luân chuyển nhân viên đồn trú, nhưng không có kết quả. Đặc biệt, lực lượng Kiev đang cố gắng đột phá vào Konstantinovka từ hướng Oleksiyevo-Druzhkovka bằng xe cơ giới, nhưng trước khi đến được đó, họ bị UAV FPV Nga hạ gục hoặc bị mắc kẹt trong các khu vực đã bị rải mìn từ xa.

Sau đó, bộ binh Ukraine "không còn phương tiện" cố gắng liên kết với lực lượng của mình, xâm nhập qua khu vực làng Novoselivka hoặc các khu rừng liền kề đường sắt.

Cần đặc biệt chú ý đến thực tế là, theo các binh sĩ Nga, Lực lượng Đặc nhiệm (SOF) hoặc Tổng cục Tình báo quốc phòng (GUR) của Ukraine đang hoạt động trong khu phố Sputnik và khuôn viên bệnh viện. Họ đang kiểm soát đại lộ Lomonosov, dọc đó, theo kế hoạch của Bộ chỉ huy, AFU dự kiến ​​sẽ tiến vào thành phố bằng cơ giới.

Tuy nhiên, bộ binh Ukraine buộc phải xuống xe trước khi đến được Konstantinovka. Vì lý do này, việc sử dụng lực lượng đặc nhiệm để kiểm soát các đoạn cuối của Đại lộ Lomonosov là khá lãng phí, đặc biệt nếu các phương tiện này không bao giờ đến được thành phố, và mọi thứ chỉ gói gọn lại thành "dùng bộ binh hộ tống bộ binh".

Binh sĩ Nga cũng báo cáo rằng đối phương đã bắt đầu cho nổ các tòa nhà nhiều tầng bị bỏ hoang trong quá trình chuyển đến vị trí mới. Theo họ, một số tòa nhà đã bị gài mìn từ lâu.

Trước đó đã có những trường hợp tương tự trong 2 trận chiến Bakhmut và Toretsk, lực lượng Kiev cũng tích cực gài mìn các tòa nhà cao tầng khi rút lui. Bằng cách này, họ đang loại bỏ nơi ẩn nấp tiềm năng cho bộ binh Nga và ngăn cản RFAF chiếm giữ các vị trí chiến lược trong khu vực xung quanh.

Do đó, nếu quân đội Ukraine đang "san bằng các khu phố", điều đó có nghĩa là họ đã từ bỏ phòng thủ, giống các chiến dịch thất bại trước đây.

Câu hỏi đặt ra là: Bộ chỉ huy Kiev định làm gì với lực lượng bị bao vây? Làm thế nào để giải cứu họ? Giải vây và sơ tán họ, điều mà gần đây đã chứng tỏ là không thành công? Hay liệu lực lượng bị mắc kẹt sẽ, như họ đã làm ở Mirnograd, rút lui qua vòng vây của đối phương bằng đường bộ dưới màn đêm? Câu trả lời cho những câu hỏi này sẽ sớm được hé lộ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 9/6. Trong đó, lực lượng Moscow kiểm soát phần lớn thành phố và đang tiến công theo các mũi tên đỏ. Ukraine có dấu hiệu rút lui (Ảnh: Ukrdailyupdate).

Cùng chung nhận định với Readovka, kênh Rybar khẳng định Cụm tác chiến phía Nam RFAF đang đạt được những thành công đáng kể ở phía nam và trung tâm thành phố. Quân đội Ukraine đã bị đẩy lùi khỏi thêm một số khu phố và đang mất dần lãnh thổ.

Ở phía tây nam, lực lượng Moscow đang hoạt động tại quận Nikolaevsky, đột phá qua một khu công nghiệp cũ. Trong trung tâm thành phố, RFAF chiếm giữ tàn tích của nhà máy hóa chất Konstantinovsky và đang tiến sâu hơn.

Phía bắc nhà máy hóa chất đã gần như bị san phẳng là một dãy nhà cao tầng, đóng vai trò là một trong những điểm phòng thủ chính của lực lượng Kiev ở đông bắc thành phố. Tại đây, AFU đã tập trung nhân lực để phản công, tích trữ đạn dược, và cũng bố trí các đơn vị điều khiển UAV cản trở bước tiến của đối phương trong khu vực này.

Tình hình ở sườn phải trên hướng đột phá của RFAF nhìn chung phức tạp hơn đáng kể. Việc giải tỏa Molocharka đã được công bố gần đây, nhưng cho đến nay chỉ có những nhóm nhỏ binh sĩ Nga hoạt động ở đó.

Lực lượng Kiev duy trì quyền kiểm soát ổn định ở Krasnoye. Hơn nữa, các đoạn phim về một cuộc phản công của AFU ở Chasov Yar hướng về khu vực Zapadny đã xuất hiện trên mạng, cho thấy Ukraine đã tập trung được nhiều binh lực hơn ở khu vực Mykolaivka.

Bất chấp một số khó khăn đối với các đơn vị Moscow, tình hình ở hướng Konstantinovka đang diễn biến khá thuận lợi. Ukraine sẽ tiếp tục cố gắng kéo dài cuộc chiến giành thành phố để có thời gian củng cố phòng thủ tại Oleksievo-Druzhkovka và thành phố Druzhkovka.

Quân đội Nga xâm nhập ồ ạt vào trung tâm Konstantinovka trên nhiều hướng, đánh sập nhiều đoạn trên phòng tuyến và bao vây một số binh sĩ Ukraine (Ảnh: Rybar).

Theo kênh ZOV, các nguồn tin ủng hộ Kiev cũng nhận định “hệ thống phòng thủ Konstantinovka có thể sụp đổ” do binh sĩ Nga đã tràn ngập khắp nơi, đang chiếm giữ thành phố này giống như Pokrovsk.

Các đơn vị Moscow đã được phát hiện hầu như trên toàn bộ thành phố. Họ đặc biệt hoạt động mạnh ở các sườn phía nam - đông nam và tây, các nguồn tin quân sự Ukraine cho hay.

Các nhóm xung kích Nga đang xâm nhập qua các khu dân cư và khu công nghiệp, đồng thời cố thủ trong tầng hầm, các công trình đổ nát và các tòa nhà bỏ hoang.

"Với chiến thuật xâm nhập này, RFAF đang tạo ra các ổ phục kích mới; chiến tuyến ngày càng trở nên mờ nhạt, và lực lượng Moscow có thể xuất hiện ở những nơi không ngờ tới nhất", truyền thông Ukraine viết.

Lực lượng Kiev thiếu bộ binh để giải tỏa các quận bị chiếm giữ, trong khi đó, việc binh sĩ Nga liên tục xuất hiện ở nhiều khu phố, đòi hỏi AFU phải liên tục tái bố trí thế trận phòng ngự.

Tình hình ngày càng gợi nhớ đến các trận chiến ở Pokrovsk. Giao tranh tại Konstantinovka đang chuyển thành một cuộc chiến tranh tiêu hao, nơi hai bên giành giật từ ngôi nhà, từng góc phố, diễn ra gần như không ngừng nghỉ.

"Hãy nói thẳng thắn: mọi người đều hiểu rất rõ rằng sớm muộn gì, bất kỳ hệ thống phòng thủ nào cũng có thể bắt đầu sụp đổ... Sẽ đến lúc đối phương tích lũy được nguồn lực khổng lồ, và mặt trận bị kéo giãn quá mỏng, đến mức việc giữ vững từng hàng cây, từng ngôi nhà và từng khu phố trở nên gần như bất khả thi. Không có hệ thống phòng thủ nào tồn tại mãi mãi, đặc biệt là khi nó phải chịu áp lực liên tục không ngừng nghỉ", một binh sĩ Ukraine thừa nhận.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kóntantinovka ngày 8/6. Lực lượng Moscow chiếm giữ phần màu hồng và mở rộng khu vực kiểm soát màu vàng tại trung tâm thành phố (Ảnh: IWS).

Ukraine nỗ lực ổn định tình hình ở Volchansk

Cụm tác chiến phía Bắc RFAF đang tiến công ở một số khu vực theo hướng Burluk (thuộc vùng Kharkov), dọn sạch các khoảng trống trong vành đai rừng và khe núi giữa một số khu dân cư đã được giải tỏa trước đó, kênh Rybar cho biết.

Trên tuyến Shesterovka-Vilcha, một số vành đai rừng đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Vị trí chiến thuật cũng được cải thiện ở khu vực đường sắt phía đông bắc, hơi chếch về phía nam Volchansk.

Phía nam Volchanskiye Khutor và Pokalyanovo, các đơn vị Moscow cũng giành được các vị trí mới, tiến sâu được khoảng 1km trên chính diện rộng chừng 5km.

Mặc dù chưa thể gọi đây là một bước đột phá vào Bely Kolodets, nhưng thành công công này sẽ bảo đảm các vị trí của RFAF ở Volchanskiye Khutor an toàn trước các nỗ lực xâm nhập có thể xảy ra của đối phương.

Giao tranh giành Okhrimovka vẫn tiếp diễn. Các đơn vị Moscow đã hoạt động ở đây một thời gian và đã chiếm một phần ngôi làng nằm ở phía bắc sông Volchya.

Quân đội Nga tiếp tục tấn công ở nhiều khu vực, làm suy yếu phòng tuyến của Ukraine và tiến vào khu vực biên giới. Ngay cả sau khi tái bố trí một số đơn vị vốn đã sứt mẻ nghiêm trọng sau trận chiến Kupyansk, lực lượng Kiev vẫn không thể ổn định tình hình. Do đó, dự kiến ​​sẽ có thêm báo cáo về thành công của RFAF từ hướng này.

Quân đội Nga mở rộng vùng kiểm soát ven biên giới thuộc 2 tỉnh Sumy - Kharkov. Lực lượng Ukraine đang ra sức cản phá nhưng không thành công, thậm chí phải rút lui (Ảnh: Rybar).

Ukraine tuyên bố bẻ gãy 180 đợt tấn công của Nga

Ukrianska Pravda đưa tin, báo cáo tối 9/6 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 180 cuộc đụng độ xảy ra trên mặt trận. Đối phương đã thực hiện 69 cuộc không kích, thả 199 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ còn triển khai 6.209 UAV cảm tử và tiến hành 2.170 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản chặn đứng các nỗ lực xung phong của Nga ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansky, Kramatorsk,Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsky, Huliaipole và Orekhov.