Chiến sự Ukraine đứng trước bước ngoặt lớn (Ảnh: Sky News).

Chiến lược kìm chân và bao vây

Nhà phân tích quân sự Nga Alexey Ramm nhận định rằng, mục tiêu hiện tại của Bộ Tổng tham mưu Nga tại mặt trận Zaporizhia là kìm chân các đơn vị Kiev ở khu vực Orekhov, ngăn không cho họ rút lui và sử dụng làm "lực lượng cứu hỏa" ở những mặt trận khác.

Việc quân đội Nga (RFAF) kiểm soát thành phố Zaporizhia - thủ phủ của vùng cùng tên - lúc này được đánh giá là gặp rất nhiều khó khăn, nhưng ý đồ kìm chân đối phương lại mang ý nghĩa chiến dịch và chiến lược quan trọng hơn.

Theo chuyên gia Ramm, sau khi Cụm tác chiến phương Đông RFAF đột phá từ làng Lyubytske (Lyubitskoye) qua sông Verkhnyaya Tersa, thay vì tiến về phía tây đến Yasna Polyana và Novotroitske để áp sát thành phố Zaporizhia từ phía đông, họ đã chuyển hướng tấn công về phía nam, đến khu vực Omelnyk.

Động thái này nhằm bảo vệ sườn và tạo gọng kìm bao vây một số lữ đoàn bộ binh cơ giới, lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và 2 trung đoàn xung kích của Ukraine dọc theo trục đường T-0408 nối giữa Orekhov - Omelnyk - Lyubytske.

Trong tình hình này, các đơn vị AFU phòng ngự tại đây chỉ có thể rút lui qua “cửa khẩu” Preobrazhenka và chính Orekhov để bảo toàn lực lượng.

Chuyên gia Ramm cho rằng Ukraine đã rút được một số đơn vị như Trung đoàn xung kích độc lập 253 về phía bắc Orekhov và các thành phần thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới 143 cũng đã rút lui an toàn, thiết lập phòng tuyến mới.

Tuy nhiên, Cụm tác chiến phương Đông RFAF đã chiếm được Chervona Krynytsya (Chervona Krinitsa) ở phía đông nam Omelnyk và duy trì quyền kiểm soát hỏa lực trên trục đường T-0408, đồng thời giám sát chặt chẽ bằng UAV và pháo binh.

"Khoảng cách từ tiền tuyến của các đơn vị xung kích thuộc Cụm tác chiến phương Đông đến trục đường T-0408 chỉ chưa đầy 1km ở một số đoạn", ông nhấn mạnh.

Mặc dù tốc độ tiến công của Cụm tác chiến phương Đông RFAF đã chậm lại, chuyên gia Ramm khẳng định mọi việc đang diễn ra đúng như kế hoạch đối với RFAF từ góc độ tác chiến chiến lược.

Ông cảnh báo AFU vẫn đang tìm cách đột phá và Bộ Tổng tham mưu Ukraine tại mặt trận Zaporizhia sẽ khó có thể rút số quân còn lại của hai lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và một lữ đoàn bộ binh cơ giới khỏi tuyến Omelnyk - Mykilske - Novosoloshyne.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 9/11. Mặt trận dần ổn định trở lại sau khi lực lượng Moscow bẻ gãy các mũi phản công của đối phương (Ảnh: Rybar).

Ukraine đối mặt nguy cơ lớn

Trang phân tích quân sự Topcor đưa tin, Cụm tác chiến phương Đông RFAF đã kiểm soát làng Omelnyk và tiến sát làng Vasynivka ở phía tây. Trục đường T-0408 Orekhov - Omelnyk - Lyubitskoye hiện đã bị hỏa lực và bộ binh Nga cắt đứt hoàn toàn.

Các đơn vị xung kích của Nga cũng mở rộng tấn công vào khu vực Novosoloshyne, tiến đến Myrivka và Obshche, hình thành một gọng kìm lớn bao vây một lữ đoàn bộ binh cơ giới và hai lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ của AFU.

Các kênh phân tích quân sự khác cũng xác nhận tình hình nguy cấp của AFU tại mặt trận này, cho biết RFAF đã chọc thủng tuyến phòng thủ trung tâm của Ukraine dọc sông Verkhnyaya Tersa và mở rộng vùng kiểm soát về phía bắc các làng Obshche và Myrivka.

Việc RFAF hoàn tất bao vây thành phố Orekhov có thể khiến một số lữ đoàn của Ukraine bị mắc kẹt. "Nút thắt cổ chai" mà các đơn vị Kiev ở khu vực Verkhnyaya Tersa và Vozdvizhevka có thể tiếp cận lực lượng phòng thủ ở Orekhov đã thu hẹp xuống còn 5km.

Một số nguồn tin từ chiến trường cho biết Bộ Tổng tham mưu Ukraine đang khẩn trương triển khai quân tiếp viện đến khu vực Orekhov để đẩy lùi các đơn vị xung kích của Sư đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 42 tRFAF.

Tuy nhiên, việc tăng viện này có thể trở thành một "cái bẫy" trong bối cảnh quân đội Nga đang tiến mạnh từ phía đông. Vấn đề lớn nhất hiện nay đối với AFU là tình trạng thiếu quân nghiêm trọng.

Ngoài ra, chiến thuật của Ukraine dựa vào “bức tường UAV” để ngăn chặn bước tiến của đối phương đang gặp khó khăn do thời tiết xấu, khiến việc sử dụng UAV trở nên kém hiệu quả hơn.