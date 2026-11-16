Cựu CEO Nvidia Jensen Huang (Ảnh: Bloomberg).

Một bản kiến nghị trực tuyến kêu gọi khôi phục chức vụ giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn Nvidia cho ông Jensen Huang đã thu hút hơn 160.000 chữ ký. Nhiều lãnh đạo công nghệ tên tuổi, cùng các nhân viên và cổ đông, đồng loạt lên tiếng ủng hộ nhà đồng sáng lập hãng chip này sau khi ông từ chức vào tuần trước.

Theo trang web của chiến dịch mang tên “Stand with Jensen” (Sát cánh cùng Jensen), chiến dịch đã nhận được sự ủng hộ của CEO Tesla Elon Musk, CEO Epic Games Tim Sweeney và CEO Y Combinator Garry Tan. Tuy nhiên, trang web lưu ý rằng thông tin về các chức danh, tổ chức liên quan do những người tham gia tự khai báo và chưa được xác minh.

Tỷ phú Jensen Huang, người đồng sáng lập Nvidia năm 1993 và góp phần đưa công ty trở thành nhà cung cấp chip trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu thế giới, đã từ chức Chủ tịch, CEO và thành viên Hội đồng quản trị Nvidia vào tuần trước. Quyết định này được đưa ra sau khi xuất hiện các thông tin về những mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông, trong đó có một trường hợp liên quan đến một nữ doanh nhân Trung Quốc.

Nvidia đã bổ nhiệm Giám đốc tài chính lâu năm Colette Kress làm CEO tạm quyền, đồng thời cho biết hội đồng quản trị sẽ xem xét cả các ứng viên nội bộ lẫn bên ngoài để tìm người kế nhiệm chính thức.

Chiến dịch kêu gọi phục chức cho ông Huang khiến tình hình trở nên phức tạp hơn đối với hội đồng quản trị Nvidia, trong bối cảnh họ đang nỗ lực khép lại vụ lùm xùm này. Đáng chú ý, chiến dịch diễn ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng chính ông Huang cũng đang cân nhắc khả năng quay trở lại.

Tuy nhiên, bất kỳ nỗ lực trở lại nào cũng sẽ đối mặt với những rào cản đáng kể. Hội đồng quản trị Nvidia vẫn tiếp tục tiến hành cuộc điều tra độc lập về những hành vi dẫn đến sự ra đi của ông Huang.

Ngoài ra, các nghị sĩ Mỹ đang chuẩn bị tiến hành điều tra về việc mối quan hệ ngoài hôn nhân của cựu CEO Nvidia có thể đã gây tổn hại như thế nào đến vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, những hệ lụy đối với an ninh quốc gia, cũng như mối quan hệ thân thiết giữa ông Huang với Tổng thống Donald Trump và các thành viên nội các trong chính quyền Mỹ.

Góc nhìn từ Thung lũng Silicon

Tỷ phú Elon Musk, ông chủ của SpaceX và Tesla, là một trong những lãnh đạo công nghệ nổi bật nhất công khai ủng hộ việc khôi phục chức vụ cho ông Huang. Trên mạng xã hội X, ông Musk cho biết sẽ ký vào bản kiến nghị đưa cựu lãnh đạo Nvidia trở lại.

“Đang có một bản kiến nghị kêu gọi khôi phục chức vụ cho Jensen và tôi cũng sẽ ký vào đó”, ông Musk viết trên X. Trước đó, tỷ phú này cũng chia sẻ “niềm vinh hạnh” của ông nếu mời được ông Huang về làm việc.

Theo trang web của bản kiến ​​nghị, chiến dịch này còn nhận được sự ủng hộ từ những người tự nhận là nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Nvidia, cũng như các cổ đông và đối tác kinh doanh của công ty.

Chiến dịch kêu gọi hội đồng quản trị Nvidia đảm bảo một cuộc điều tra công bằng về hành vi của ông Huang, đồng thời minh bạch hơn nữa về những tình tiết dẫn đến việc ông rời khỏi công ty.

Một số nhân viên Nvidia cũng công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Huang. Trong đó, một kỹ sư cho biết đã quyết định rời công ty sau khi CEO này từ chức.

Darrell Dai, người tự giới thiệu là kỹ sư robot tại Nvidia, cho biết tầm nhìn của ông Huang và văn hóa kỹ thuật mà ông xây dựng là những lý do quan trọng khiến anh gắn bó với công ty.

Một nhân viên khác của Nvidia là Vartika Singh, người cho biết đã làm việc tại hãng chip này gần 8 năm, cũng ca ngợi khả năng lãnh đạo của ông Huang và sự hỗ trợ cá nhân mà ông dành cho cô vào thời điểm gia đình cô gặp khủng hoảng về sức khỏe.

“Tôi chưa từng làm việc cho một người nào giống như Jensen Huang và có lẽ sẽ không bao giờ tìm thấy một người như vậy”, Singh viết trên mạng xã hội, đồng thời nhấn mạnh sự tận tâm của ông Huang đối với nhân viên, các nhà nghiên cứu và các công ty khởi nghiệp.

Chiến dịch này cũng nhận được sự hưởng ứng từ các cổ đông lớn. Trong một bức thư ngỏ vào tuần trước, CEO quỹ đầu tư Altimeter Capital Brad Gerstner và ông Gavin Baker thuộc công ty Atreides Management đã kêu gọi hội đồng quản trị Nvidia xem xét mọi phương án, trong đó có khả năng đưa ông Huang trở lại.

Các nhà đầu tư kêu gọi Nvidia thận trọng trong việc lựa chọn lãnh đạo tiếp theo của Nvidia, đồng thời cho rằng ông Huang xứng đáng được xem xét thông qua một quy trình công bằng trước khi hội đồng quản trị đưa ra bất kỳ quyết định bổ nhiệm chính thức nào.

Khả năng cựu CEO Nvidia trở lại

Tạp chí Financial Times dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, ông Jensen Huang đã thảo luận với những người thân tín về khả năng trở lại vị trí CEO Nvidia.

Một đồng minh của ông Huang nói với Financial Times rằng những người ủng hộ đang tập hợp một “phòng tác chiến” gồm các lãnh đạo Thung lũng Silicon nhằm vận động khôi phục chức vụ cho ông. Nhóm này cũng sẽ tìm kiếm sự ủng hộ từ Nhà Trắng.

Theo nguồn tin trên, những nỗ lực này nhận được sự đồng thuận của ông Huang.

“Chúng tôi đang trong quá trình lựa chọn một công ty tư vấn tuyển dụng cho vị trí CEO Nvidia. Chúng tôi chưa chính thức tiếp xúc với bất kỳ ứng viên tiềm năng nào”, người phát ngôn Nvidia cho biết khi được đề nghị bình luận về quá trình tìm kiếm lãnh đạo mới của công ty.

Ông Jay Goldberg, nhà phân tích cấp cao tại Seaport Research Partners, nhận định ông Huang có thể tái xuất nếu vượt qua được những thách thức pháp lý, đồng thời chỉ ra tầm ảnh hưởng của ông Huang trong ngành AI và sự ủng hộ mà ông tiếp tục nhận được từ các nhà đầu tư.

“Nếu ông ấy có thể vượt qua những rắc rối pháp lý, tôi nghĩ chúng ta sẽ chứng kiến sự trở lại lần thứ hai của ông ấy”, ông Goldberg nói với CNBC.

Tuy nhiên, không phải tất cả các chuyên gia trên Phố Wall đều tin rằng kịch bản này có thể xảy ra trong thời gian ngắn.

“Chúng tôi không thấy bất kỳ khả năng nào ông Jensen trở lại Nvidia với tư cách CEO”, ông Dan Ives, đối tác kiêm giám đốc điều hành cấp cao tại Yorkville Ives & Co., nhận định.

Ông Ives nói thêm rằng vị thế dẫn đầu của Nvidia trong lĩnh vực chip AI và triển vọng nhu cầu dài hạn đối với sản phẩm của công ty vẫn được duy trì bất chấp những biến động trong bộ máy lãnh đạo.