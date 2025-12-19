Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine sẽ diễn ra theo hướng nào năm 2026?

Binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt (Ảnh: Sputnik).

Các nhà nghiên cứu về Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ dự đoán năm 2026, Nga có khả năng sẽ tập trung vào hướng đông, đặc biệt là các khu vực Lyman và Siversk, để chuẩn bị cho cuộc tấn công vào Sloviansk và Kramatorsk. Ngoài ra, Nga cũng có thể tăng cường hoạt động ở các khu vực Kostiantynivka và Huliaipole.

Cuộc tấn công vào “vành đai pháo đài” ở phía đông

Theo các nhà phân tích, năm 2026, Nga có khả năng sẽ tập trung vào việc chiếm giữ “vành đai pháo đài” của Ukraine và có thể sẽ cố gắng bao vây khu vực này.

“Các cuộc xâm nhập gần đây của Nga vào Lyman và Siversk có thể đang tạo điều kiện để kiểm soát hoàn toàn các thị trấn này, tạo tiền đề cho cuộc tiến công vào Sloviansk và có thể cả Kramatorsk từ phía đông bắc và phía đông”, các nhà nghiên cứu của ISW nhận định.

Các nhà nghiên cứu tin rằng Nga có thể sẽ cố gắng tấn công phần phía nam của “vành đai pháo đài”. Tuy nhiên, khả năng tập trung vào hướng này của Nga sẽ phụ thuộc vào thành công của Moscow ở các khu vực chiến thuật cụ thể, đặc biệt là việc vượt sông Siverskyi Donets hoặc tiến về phía tây Siversk.

Theo các nhà phân tích của ISW, quân đội Nga sẽ tiếp tục tấn công theo nhiều hướng để duy trì thế chủ động chiến lược và gây áp lực dọc theo toàn bộ mặt trận.

“Tốc độ tiến quân của Nga có thể sẽ vẫn chậm vì Nga có thể sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong việc tiến hành các cuộc tấn công đa hướng cùng một lúc trải rộng khắp chiến trường. Bộ chỉ huy Nga có thể điều động lại các đơn vị từ hai đơn vị không quân đóng tại Pokrovsk, nhưng lực lượng này có thể vẫn cần nghỉ ngơi và tái tổ chức sau chiến dịch Pokrovsk khó khăn và kéo dài”, các nhà nghiên cứu giải thích.

Nga đã dồn lượng lớn nhân lực và tài nguyên để kiểm soát cụm Pokrovsk -Myrnohrad, nhưng đến nay vẫn chưa đạt được mục tiêu. Việc tập trung quá mức vào hướng này cũng khiến Nga không thể điều chuyển lực lượng sang các mặt trận khác. Ngay cả khi Pokrovsk thất thủ, chiến thắng này được cho là chỉ mang tính biểu tượng vì Nga đã làm tê liệt vai trò hậu cần của thành phố từ giữa năm nay.

Bản đồ Ukraine (Ảnh: BBC).

Cuộc tấn công ở hướng Nam

Các nhà nghiên cứu của ISW đặc biệt chú ý đến hướng nam ở Ukraine.

“Nga cũng có khả năng sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội tiến công theo hướng Huliaipole để theo đuổi mục tiêu lâu dài của Nga là tiến sâu vào thành phố Zaporizhzhia”, các nhà nghiên cứu dự đoán.

Theo các nhà nghiên cứu, quân đội Nga có khả năng sẽ tiếp tục nỗ lực kiểm soát các khu định cư dọc theo đường cao tốc T-0401 Huliaipole-Pokrovske.

Dữ liệu công khai cho thấy các hoạt động tấn công quy mô lớn ở các vùng Kherson, Sumy và Kharkov vào đầu năm 2026 khó có thể xảy ra trừ khi có các đợt điều chuyển quân mới.

Các nhà phân tích cho biết sự xuất hiện của các đơn vị Nga mới ở những khu vực này có thể làm thay đổi dự báo trên.

Tổng tư lệnh Các lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 17/12 cho biết Nga đã tăng quân số lên khoảng 710.000 binh sĩ để tiến hành một chiến dịch tiến công chiến lược.

Mặc dù thừa nhận tình hình trên tuyến đầu hết sức khó khăn với Ukraine, ông cho biết, quân đội Nga vẫn chưa đạt được bất kỳ thành công tác chiến đáng kể nào.

Về triển vọng hòa bình, ISW nhận định chưa nhìn thấy khả năng Nga và Ukraine sớm đạt được một thỏa thuận hòa bình. Theo ISW, Moscow chỉ chấp nhận một thỏa thuận đồng nghĩa với việc Ukraine đầu hàng hoặc nhượng bộ lãnh thổ.