Chiến dịch giải cứu phi công ở Iran chỉ là "vỏ bọc" của Mỹ?

Máy bay F-15E của không quân Mỹ (Ảnh: Getty).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei ngày 6/4 cho biết, Iran tin rằng nỗ lực của Mỹ nhằm cứu các phi công của nước này sau khi tiêm kích bị bắn hạ có thể chỉ là "vỏ bọc" cho kế hoạch thu giữ uranium của Iran. Ông cho rằng kế hoạch này đã thất bại.

“Không thể loại trừ khả năng đây là một thủ đoạn đánh lừa nhằm thu giữ uranium đã được làm giàu”, ông Baghaei nói.

Trước đó, hàng trăm thành viên lực lượng đặc nhiệm, tình báo Mỹ đã tham gia vào chiến dịch giải cứu phi công của tiêm kích F-15E bị bắn rơi ở Iran hôm 3/4.

Sau một chiến dịch giải cứu được đánh giá là mạo hiểm bậc nhất, phi công Mỹ đã được giải cứu thành công và đưa ra khỏi Iran.

Tuy không chịu tổn thất về người trong chiến dịch giải cứu, Mỹ dường như đã mất 2 máy bay vận tải C-130 và 2 trực thăng Black Hawk. Trong đó, 2 vận tải cơ C-130 kẹt trên đường băng dã chiến ở một khu vực hẻo lánh của Iran trong quá trình đưa sĩ quan mất tích và đội biệt kích rời khỏi Iran. Mỹ đã điều động 3 máy bay khác đến để sơ tán, trong khi đánh bom phá hủy 2 máy bay vận tải để tránh việc chúng rơi vào tay Iran.

Liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ước tính Iran còn khoảng 441kg uranium được làm giàu ở mức 60%, chỉ còn một bước ngắn nữa là đạt mức làm giàu 90% để chế tạo đầu đạn hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, việc loại bỏ năng lực vũ khí hạt nhân của Iran là một mục tiêu then chốt trong chiến dịch quân sự hiện nay.

Hiện có đồn đoán rằng Mỹ có thể triển khai lực lượng trên bộ để tịch thu nguồn uranium bên trong lãnh thổ Iran.

Các đơn vị biệt kích thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ đã được huấn luyện trong nhiều thập niên cho một sứ mệnh như vậy. Họ liên tục diễn tập tại các cơ sở bên trong nước Mỹ được thiết kế mô phỏng hệ thống đường hầm dẫn tới các kho chứa ngầm.

Washington Post trích dẫn các nguồn tin cho biết, quân đội Mỹ đã trình lên Tổng thống Trump một kế hoạch nhằm thu giữ uranium làm giàu cấp độ cao bên trong lãnh thổ Iran.

Dù vậy, chiến dịch nhằm di chuyển hoặc phá hủy lượng uranium làm giàu cao sẽ phức tạp và khó khăn hơn bất kỳ nhiệm vụ nào mà lực lượng tác chiến đặc biệt Mỹ từng thực hiện.

Các cựu quan chức quốc phòng ước tính chiến dịch có thể mất nhiều tuần và sẽ diễn ra trong điều kiện bị hỏa lực tấn công từ sâu bên trong lãnh thổ Iran.

Trong khi Israel và Mỹ cáo buộc Iran đang tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân, Tehran vẫn khẳng định chương trình của mình phục vụ mục đích dân sự.