Chi tiết đề xuất 3 giai đoạn của Iran nhằm chấm dứt xung đột với Mỹ

Cuộc sống ở Tehran, Iran (Ảnh: AA).

Kế hoạch hòa bình 3 giai đoạn

Báo Al Jazeera dẫn nguồn thạo tin ngày 3/5 cho hay, Iran được cho là đã gửi Mỹ một dự thảo thỏa thuận mới, phác thảo một khung thỏa thuận gồm 3 giai đoạn nhằm hạ nhiệt căng thẳng khu vực và tái cấu trúc việc giám sát chương trình hạt nhân của nước này.

Đề xuất này được cho là đã được chuyển giao thông qua Pakistan, kết hợp các cam kết về quân sự, hàng hải và hạt nhân với một tầm nhìn an ninh khu vực dài hạn.

Giai đoạn đầu tiên kêu gọi chuyển đổi lệnh ngừng bắn hiện tại thành một thỏa thuận chấm dứt thù địch vĩnh viễn trong vòng 30 ngày, cùng với một hiệp ước không xâm chiếm khu vực bao gồm cả các đồng minh của Iran và Israel.

Dự thảo cũng đề xuất các bước như dần dần mở cửa lại eo biển Hormuz, nới lỏng các hạn chế hàng hải đối với Iran và giảm bớt các hoạt động quân sự tại các vùng biển xung quanh.

Giai đoạn thứ hai tập trung vào chương trình hạt nhân của Iran. Giai đoạn này được báo cáo là bao gồm việc đóng băng làm giàu uranium trong tối đa 15 năm, sau đó là quay trở lại mức làm giàu hạn chế ở ngưỡng 3,6%, phù hợp với các thỏa thuận quốc tế trước đây.

Dự thảo bác bỏ rõ ràng việc tháo dỡ cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran. Tài liệu này cũng phác thảo các phương án sắp xếp khả thi cho kho dự trữ uranium hiện có của Tehran, bao gồm việc xuất khẩu hoặc tái chế, đồng thời kêu gọi một cơ chế dỡ bỏ trừng phạt có cấu trúc gắn liền với các mốc thời gian tuân thủ.

Giai đoạn cuối cùng hướng tới một sự can dự khu vực rộng lớn hơn, với việc Tehran đề xuất một cuộc đối thoại chiến lược giữa Iran và các quốc gia Ả rập nhằm thiết lập một khung an ninh toàn diện trên khắp Trung Đông.

Tổng thống Trump chưa hài lòng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vẫn chưa xem xét văn bản chính xác của đề xuất mới từ phía Iran nhằm chấm dứt xung đột, nhưng ông cho rằng bản thân khó có khả năng chấp nhận nó vì Iran vẫn chưa "trả một cái giá đủ lớn”.

"Tôi sẽ sớm xem xét kế hoạch mà Iran vừa gửi cho chúng ta, nhưng không thể tưởng tượng rằng nó sẽ được chấp nhận vì họ vẫn chưa trả một cái giá đủ lớn cho những gì họ đã gây ra”, ông bình luận.

Những nhận định của ông Trump trên mạng xã hội đã khép lại một ngày mà ông công khai suy tính về khả năng tái khởi động các cuộc không kích. Đây là tín hiệu trái chiều mới nhất trong bối cảnh ông đang tìm cách chấm dứt cuộc chiến.

Mỹ và Israel đã tạm dừng chiến dịch ném bom Iran từ 4 tuần trước. Tuy nhiên, họ vẫn chưa tiến gần hơn tới một thỏa thuận để kết thúc cuộc chiến vốn đã gây ra sự gián đoạn lớn nhất từ trước đến nay đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu, làm chao đảo các thị trường quốc tế và dấy lên lo ngại về khả năng suy thoái kinh tế toàn cầu trên diện rộng.

Khi được hỏi liệu Mỹ có thể tái khởi động các cuộc tấn công vào Iran hay không, ông Trump trả lời: "Tôi không muốn nói điều đó. Ý tôi là, tôi không thể nói điều đó với một phóng viên. Nếu họ hành xử không đúng mực, nếu họ làm điều gì đó tồi tệ, chúng ta sẽ chờ xem. Nhưng đó là một khả năng có thể xảy ra”.

Iran: Mỹ không có nhiều lựa chọn

Tổ chức Tình báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho rằng lựa chọn của Mỹ đã bị thu hẹp đáng kể: giữa một "chiến dịch quân sự bất khả thi" chống lại Iran và một "thỏa thuận không như mong muốn”.

Bình luận được đưa ra sau khi Iran đệ trình một đề xuất toàn diện nhằm chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến với Mỹ - Israel. Với đề xuất này, Iran đã đẩy quả bóng về phía Mỹ.

"Không gian để Mỹ đưa ra quyết định đã bị thu hẹp”, cơ quan tình báo IRGC nhấn mạnh.