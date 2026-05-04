Chỉ số nhiệt ở Bangkok lên 52°C, Thái Lan cảnh báo "nguy hiểm cực độ"

Nắng nóng cực đoan có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe (Ảnh: EPA).

Chỉ số nhiệt tại Bangkok đã vượt 52°C vào ngày 4/5, đạt mức “nguy hiểm cực độ”, với khuyến cáo người dân tránh các hoạt động ngoài trời và theo dõi các dấu hiệu say nắng.

Chỉ số nhiệt là khái niệm thể hiện mức độ nóng mà cơ thể người có thể cảm nhận thấy trên thực tế. Nó là chỉ số kết hợp giữa độ ẩm tương đối, nhiệt độ không khí và tốc độ gió.

Thủ đô Thái Lan đang đối mặt với cảnh báo nắng nóng nghiêm trọng vào ngày 4/5, theo Cục Môi trường thuộc Cơ quan Quản lý Đô thị Bangkok (BMA).

Cơ quan này khuyến nghị người dân tránh mọi hoạt động ngoài trời, cho biết nắng nóng cực đoan có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến nhiệt.

Nhà chức trách kêu gọi cả người dân nói chung và các nhóm dễ bị tổn thương tránh hoàn toàn các hoạt động ngoài trời. Bất kỳ ai có triệu chứng bất thường nên tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức.

Cảnh báo nắng nóng “đỏ đậm” này không chỉ áp dụng cho người lao động ngoài trời.

BMA cũng kêu gọi đặc biệt thận trọng đối với các nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, người từ 60 tuổi trở lên, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền, người béo phì, người uống rượu, người làm việc hoặc tập luyện ngoài trời, cũng như khách du lịch.

Các triệu chứng cần chú ý bao gồm mệt mỏi, chóng mặt, phát ban da, sưng hoặc đỏ cơ thể, chuột rút và nghiêm trọng nhất là say nắng.

BMA chia hệ thống cảnh báo chỉ số nhiệt thành 4 mức và mức trên 52°C được xếp vào nhóm nguy hiểm cực độ.