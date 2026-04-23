Cháy trên tàu khu trục tàng hình của Mỹ

Tàu khu trục tàng hình USS Zumwalt (Ảnh: USNI).

Theo trang tin USNI, vụ cháy trên tàu khu trục tàng hình USS Zumwalt xảy ra từ hôm 19/4, tại xưởng đóng tàu HII Ingalls ở Pascagoula, Mississippi (Mỹ), khiến ít nhất 3 thủy thủ bị thương.

Một phát ngôn viên cho biết Hải quân Mỹ đang điều tra nguyên nhân và mức độ thiệt hại đối với con tàu chiến này.

Tàu USS Zumwalt chưa bao giờ tham gia bất kỳ sứ mệnh chiến đấu nào.

Con tàu ban đầu được chế tạo xoay quanh hai hệ thống pháo tiên tiến 155mm có khả năng tàng hình, nhưng đạn dược của chúng đã trở nên đắt đỏ một cách vô lý đến mức cuối cùng các khẩu pháo này đã bị dỡ bỏ. Các tháp pháo được thay thế bằng các ống phóng tên lửa cho hệ thống tấn công nhanh (CPS) của Hải quân Mỹ.

USNI cho biết con tàu đang được chuyển đổi thành một "nền tảng tấn công trên biển" cho các vũ khí siêu vượt âm tầm xa.

Tuy nhiên, những tên lửa siêu vượt âm đó vẫn chưa được phát triển đầy đủ và trang bị trên tàu. National Defense trước đó đưa tin Hải quân Mỹ muốn bắt đầu thử nghiệm hệ thống CPS trên tàu Zumwalt vào năm 2027 hoặc 2028.

Chương trình tàu khu trục lớp Zumwalt đã tiêu tốn tới 24,5 tỷ USD cho một hạm đội chỉ vỏn vẹn 3 con tàu, theo báo cáo đánh giá của GAO năm 2018, trong khi các phương tiện truyền thông mô tả con tàu này là một “sai lầm” trị giá 8 tỷ USD.

Vụ hỏa hoạn xảy ra khi Bộ Quốc phòng Mỹ chuyển sự chú ý sang một dự án lớn hơn - dự án chiến hạm lớp Trump, với con tàu đầu tiên dự kiến có giá hơn 17 tỷ USD và thậm chí lên tới 20 tỷ USD. Chương trình này đã được Tổng thống Donald Trump công bố vào tháng 12 năm ngoái như một phần của tầm nhìn "Hạm đội Vàng" mới.