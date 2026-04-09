Hiện trường vụ hỏa hoạn (Ảnh: Bloomberg).

Đám cháy xảy ra tại thành phố Ontario, bang California, vào rạng sáng tại một kho do tập đoàn hàng tiêu dùng Kimberly-Clark thuê. Theo Fox 11 Los Angeles, không có ai trong số khoảng 20 nhân viên có mặt trong tòa nhà vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn bị thương.

Phó chỉ huy lực lượng cứu hỏa Mike Wedell thuộc Sở Cứu hỏa Ontario cho biết kho chứa các sản phẩm giấy, dù không nêu chi tiết cụ thể. Kimberly-Clark, có trụ sở tại Irving, Texas, sở hữu các thương hiệu như giấy vệ sinh, khăn giấy và tã.

Ông Wedell nói rằng mái của tòa nhà đã sập hoàn toàn và toàn bộ hàng hóa bên trong đã bị phá hủy.

Cháy nhà kho giấy vệ sinh phục vụ 50 triệu người ở California, Mỹ (Video: Bloomberg).

Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm Chamel Abdulkarim, 29 tuổi, cư dân Highland, California sau vụ việc. Người này đã bị truy tố với nhiều tội danh liên quan đến phóng hỏa và hiện bị giam không được bảo lãnh tại cơ sở giam giữ của Sở Cảnh sát trưởng hạt San Bernardino.

Trong một thông cáo đăng trên mạng xã hội X, cơ quan này xác định Abdulkarim là nhân viên của NFI Industries, một công ty logistics bên thứ 3 cung cấp dịch vụ cho Kimberly-Clark.

Một tuyên bố từ Kimberly-Clark cho biết cơ sở này do NFI Industries vận hành và vụ cháy không ảnh hưởng đến bất kỳ thiết bị sản xuất nào của hãng. Công ty cho biết đã kích hoạt đội phản ứng để giảm thiểu tác động đến người tiêu dùng.

“Chuỗi cung ứng của Kimberly-Clark được thiết kế để duy trì hoạt động liên tục trong các tình huống gián đoạn, và các biện pháp ứng phó đã được triển khai", công ty cho biết.

Tuy nhiên, vụ cháy “có nguy cơ gây thiếu hụt nguồn cung tại Bờ Tây nước Mỹ đối với hơn 3% doanh số” của mảng kinh doanh tại Mỹ của Kimberly-Clark và có thể làm tăng chi phí vận chuyển, theo nhận định của Diana Gomes, chuyên gia phân tích cấp cao của Bloomberg Intelligence.

Vụ cháy xảy ra trong đêm (Ảnh: Bloomberg).

Theo lực lượng cứu hỏa, các đơn vị đầu tiên có mặt lúc 0h36 phút ngày 7/4 (giờ địa phương) đã “đối mặt với một đám cháy đã lan rộng” tại kho diện tích khoảng 111.500m² của Kimberly-Clark.

Ban đầu, lính cứu hỏa cố gắng dập lửa từ bên trong tòa nhà nhưng buộc phải rút lui do nhiệt độ cực cao. Sau đó, họ chuyển sang cứu hỏa từ bên ngoài, sử dụng các vòi phun công suất lớn để khống chế đám cháy.

Tổng cộng có 175 lính cứu hỏa, 20 xe chữa cháy, 15 xe thang, 17 chỉ huy và nhiều điều tra viên được điều động. Đám cháy được khống chế vào lúc 7h46 phút sáng, dù người dân, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi, được khuyến cáo ở trong nhà do lượng tro bụi lớn trong không khí.