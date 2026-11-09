Lực lượng cứu hỏa đang dập tắt đám cháy tại hiện trường (Ảnh: VCG/GT).

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 17h ngày 8/11 tại khu căn hộ quốc tế Hào Sinh, thuộc thành phố Thái Nguyên, hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã đưa tin.

Theo Tân Hoa Xã, tổng cộng 38 người đã được đưa đến bệnh viện điều trị, trong đó 5 người tử vong. Đến sáng 9/11, số người thiệt mạng tăng lên 14.

Lực lượng chức năng đã khống chế đám cháy sau khoảng 2 giờ và hoàn tất công tác tìm kiếm, cứu nạn. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn hiện vẫn đang được điều tra.

Đây là một trong những vụ cháy nghiêm trọng đầu tiên xảy ra tại các công trình dân cư và sản xuất ở Trung Quốc trong thời gian gần đây.

Một vụ hỏa hoạn tại khu chung cư ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, hồi tháng 12/2025, khiến 12 người tử vong.

Đến tháng 7 năm nay, vụ cháy tại một nhà máy sản xuất giày ở miền Đông Trung Quốc khiến ít nhất 28 người thiệt mạng.