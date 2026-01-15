Châu Âu quyết tìm cách dùng tài sản Nga bị đóng băng để hỗ trợ Ukraine

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (Ảnh: AFP).

Trong bài phát biểu tại Brussels, Bỉ, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết: “Còn có một yếu tố khác mà tôi muốn nhấn mạnh, đã được thống nhất song song với gói biện pháp hiện tại tại Hội đồng châu Âu vào tháng 12. Đề xuất của chúng tôi về khoản vay bồi thường vẫn còn trên bàn. Điều rất quan trọng đối với chúng ta là gửi đi một lời nhắc nhở mạnh mẽ tới Nga rằng chúng ta giữ quyền sử dụng các tài sản Nga bị phong tỏa”.

Bà von der Leyen bổ sung rằng các tài sản của Nga tại EU sẽ vẫn bị đóng băng cho tới khi chiến sự kết thúc và các khoản bồi thường được thanh toán, đồng thời lưu ý rằng Ukraine không có nghĩa vụ phải hoàn trả khoản vay này cho tới khi các khoản bồi thường được chi trả.

Bà nói thêm: “Điều ấy cũng thể hiện ở thực tế là Ukraine sẽ không phải trả lại khoản vay cho tới khi các khoản bồi thường được thanh toán”.

EU đã từng thảo luận về phương án dùng tài sản Nga để cấp cho Ukraine vay bồi thường, nhưng vấp phải sự cảnh báo cứng rắn của Moscow. Sau đó, một số quốc gia thành viên EU cũng bày tỏ sự phản đối, cho rằng phương án này quá rủi ro và lo ngại sự đáp trả của Nga.

Nga tuyên bố đã lên mọi phương án trả đũa và thậm chí sẵn sàng sử dụng biện pháp pháp lý chống lại châu Âu trong nửa thế kỷ nếu tài sản của họ bị đưa ra sử dụng. Sau đó, EU đã gác lại kế hoạch sử dụng tài sản Nga, mà tự huy động ngân sách để cho Ukraine vay.

Ngày 14/1, Ủy ban châu Âu phê duyệt một gói đề xuất mở đường cho EU cung cấp cho Ukraine một khoản vay trị giá 90 tỷ euro nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính và quân sự của Kiev trong năm 2026 và 2027.

Khoảng 2/3 trong tổng số khoản vay sẽ được sử dụng để trang trải cho bộ máy quân sự của Kiev, phần còn lại sẽ dành cho hỗ trợ ngân sách chung.

Được các quốc gia thành viên EU nhất trí vào tháng 12 sau nhiều tháng tranh luận, khoản vay này mang đến cho Ukraine “phao cứu sinh” khi họ đang gặp khó khăn về tài chính sau gần 4 năm chiến sự.

Ủy ban châu Âu cho biết họ đang thúc đẩy để Kiev nhận được khoản giải ngân đầu tiên vào tháng 4.

“Với sự hỗ trợ này, chúng ta đảm bảo rằng Ukraine có thể, một mặt, tăng cường khả năng phòng thủ trên chiến trường và củng cố năng lực phòng thủ, tức là đáp ứng các nhu cầu quân sự, và mặt khác, giữ cho nhà nước và các dịch vụ cơ bản tiếp tục vận hành”, Chủ tịch EU Ursula von der Leyen nói với các phóng viên.

Bà von der Leyen cho biết số tiền này sẽ được sử dụng để mua vũ khí chủ yếu từ Ukraine và các quốc gia châu Âu, điều mà Pháp và một số nước khác từ lâu đã cho là then chốt để củng cố ngành công nghiệp quốc phòng của EU và giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ.

Khoản vay này đã được nhất trí vào tháng 12 năm ngoái bởi các lãnh đạo Liên minh châu Âu, những người đã thống nhất về một khoản vay được bảo đảm bằng ngân sách chung của khối, sau khi kế hoạch sử dụng các tài sản của ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng bị gác lại.

Brussels sẽ chi trả chi phí lãi vay, dự kiến khoảng 3 tỷ euro mỗi năm, thông qua ngân sách EU.