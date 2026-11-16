Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (Ảnh: AFP).

"Châu Âu sẽ can dự chặt chẽ vào tiến trình này thông qua cơ chế E5 + EU. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi sẽ đảm bảo sự hỗ trợ tối đa cho Ukraine", Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen viết trên mạng xã hội X hôm 15/11.

Vấn đề sự tham gia của châu Âu vào tiến trình hòa bình Ukraine đã trở nên cấp thiết hơn sau vòng đàm phán 3 bên tại Abu Dhabi giữa Mỹ, Nga và Ukraine hôm 10-11/11.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần kêu gọi châu Âu tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình.

Mới đây, ông hối thúc châu Âu sớm quyết định đại diện tham gia đàm phán trước cuối tháng 11. Ông đồng thời nhấn mạnh rằng châu Âu phải góp mặt với tư cách bình đẳng.

Hôm 13/11, các nhà lãnh đạo châu Âu nhất trí rằng các thể chế của EU cùng 5 quốc gia châu Âu sẽ đại diện chung cho châu lục trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Ukraine. Nhóm đàm phán của châu Âu sẽ bao gồm đại diện các thể chế EU cùng với Pháp, Đức, Italy, Ba Lan và Vương quốc Anh (hay còn gọi là E5).

Trước đây, Nga phản đối châu Âu tham gia vào các vòng đàm phán hòa bình Ukraine với lý do khu vực này đang hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong cuộc chiến hiện nay.

Sau cuộc họp 3 bên Mỹ - Nga - Ukraine tuần trước, đặc phái viên Jared Kushner thông báo rằng Nga đã đồng ý để châu Âu tham gia vào tiến trình này."Điều này sẽ cho phép chúng ta giải quyết các cơ chế an ninh châu Âu hậu chiến rộng lớn hơn song song với các vấn đề lãnh thổ giữa Ukraine và Nga. Chấm dứt giao tranh lâu dài đòi hỏi những đảm bảo an ninh đáng tin cậy, các cơ chế giảm xung đột và những cam kết xuống thang có đi có lại nhằm giảm thiểu nguy cơ tái diễn xung đột trong tương lai", ông Kushner nói.

Mỹ đang thúc đẩy các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa Nga và các đối tác châu Âu, đồng thời chuẩn bị chương trình nghị sự cho vòng đàm phán 3 bên tiếp theo.

Tuy nhiên, Moscow không đưa ra khẳng định chắc chắn về việc đồng ý để châu Âu tham gia vào các cuộc đàm phán.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, châu Âu phải chứng tỏ cam kết đảm bảo hòa bình trước khi Nga cho phép họ tham gia các cuộc đàm phán trực tiếp.

"Một khi chúng tôi hiểu rõ thiện chí và sự sẵn sàng đóng góp của họ vào tiến trình hòa bình, khi đó mới có thể đưa ra quyết định về việc tổ chức đối thoại nhằm giải quyết vấn đề Ukraine theo một khuôn khổ mở rộng", ông Peskov nhấn mạnh.