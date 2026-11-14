Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa (Ảnh: Kyiv Independent).

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa ngày 13/11 cho biết, các nhà lãnh đạo châu Âu nhất trí rằng các thể chế của EU cùng 5 quốc gia châu Âu sẽ cùng đại diện cho châu lục này trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Phái đoàn đàm phán của châu Âu sẽ bao gồm đại diện các thể chế EU cùng với Pháp, Đức, Italy, Ba Lan và Vương quốc Anh (nhóm E5 trong "Liên minh những nước sẵn sàng hành động" ủng hộ Ukraine.

Thỏa thuận này đạt được trong khuôn khổ cuộc họp không chính thức của các nhà lãnh đạo EU diễn ra tại Dublin.

"Châu Âu phải lên tiếng bằng một tiếng nói rõ ràng và thống nhất trong tất cả các cuộc thảo luận định hình tương lai của Ukraine cũng như an ninh của lục địa chúng ta", ông Costa phát biểu.

Ông nhấn mạnh EU phải đóng vai trò trung tâm trong các cuộc thảo luận về tương lai châu Âu, công cuộc tái thiết và phục hồi kinh tế Ukraine.

Ông Costa nói thêm rằng các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine cần được thảo luận trong khuôn khổ Liên minh những nước sẵn sàng hành động, với sự phối hợp chặt chẽ cùng NATO.

"Lập trường của chúng tôi rất rõ ràng: an ninh của châu Âu bắt đầu từ an ninh của Ukraine", ông Costa tuyên bố.

Ông Costa cũng nhấn mạnh: "Những tuần tới sẽ là phép thử mang tính quyết định đối với sự sẵn sàng của các bên trong việc đưa cuộc chiến này đi đến hồi kết”.

Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen hôm qua nêu rõ, một lệnh ngừng bắn, việc định hình các bảo đảm an ninh và trao cho EU các hợp đồng tái thiết Ukraine sẽ là những ưu tiên hàng đầu của khối tại các cuộc đàm phán tiềm năng với Nga về vấn đề Ukraine.

Trước đó, vào ngày 12/11, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas khẳng định khối này kiên quyết giữ lập trường rằng một lệnh ngừng bắn phải được bảo đảm trước khi tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào nhằm giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine.

Bình luận được đưa ra không lâu sau cuộc đàm phán 3 bên Mỹ - Nga - Ukraine nhằm đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine. Châu Âu không có mặt tại bàn đàm phán này.

Điện Kremlin hôm qua tuyên bố Nga sẵn sàng để các quốc gia châu Âu tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine nếu thấy họ thực sự có ý định đóng góp cho hòa bình. Giới chức Nga cũng kêu gọi cần đạt được một thỏa thuận tổng quát về cấu trúc an ninh của châu Âu trước khi giải quyết các vấn đề cụ thể của cuộc chiến.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định châu Âu và Mỹ đã thống nhất một thông điệp rõ ràng.

"Sẽ không có bất kỳ cuộc thảo luận nào về Ukraine mà thiếu vắng Ukraine, và không có cuộc thảo luận nào về châu Âu mà thiếu vắng châu Âu. Hơn nữa, không cần thiết phải bàn về cấu trúc an ninh châu Âu. Chúng ta đã có sẵn điều đó rồi", ông Merz phát biểu.

Trước khi xung đột Ukraine nổ ra, Nga từng yêu cầu NATO rút quân khỏi các quốc gia gia nhập liên minh này sau năm 1997, nhưng NATO đã từ chối.