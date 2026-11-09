CEO Nvidia Jensen Huang và vợ, bà Lori, đã kết hôn được 40 năm. (Ảnh: Đại học bang Oregon/Facebook).

Trong thông điệp gửi tới nhân viên vào ngày 8/11, tỷ phú Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành (CEO) của công ty công nghệ Nvidia, đã thừa nhận ngoại tình và xin lỗi vì hành vi "không chung thủy" với vợ.

“Tôi nợ gia đình mình và tất cả các bạn một lời xin lỗi. Tôi đã không chung thủy với vợ mình. Hành động của tôi đã gây tổn thương cho cô ấy và các con của chúng tôi. Không có lý do gì để biện minh cho những gì tôi đã làm. Tôi vô cùng xin lỗi”, ông Huang cho biết trong thông điệp “gửi các đồng nghiệp tại Nvidia”.

“Trong suốt cuộc đời mình, gia đình luôn dành cho tôi tình yêu thương và sự ủng hộ. Họ xứng đáng nhận được sự trung thực và lòng chung thủy từ tôi. Thế nhưng, tôi đã khiến họ thất vọng và làm tổn hại đến cuộc sống mà chúng tôi đã cùng nhau xây dựng. Tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về những gì mình đã làm cũng như nỗi đau mà tôi đã gây ra, và tôi chấp nhận mọi lời chỉ trích vì điều đó”, ông Huang nhấn mạnh.

CEO của Nvidia cũng nhắn gửi vợ và gia đình ông. “Gửi vợ và gia đình: Anh yêu mọi người. Anh biết rằng một lời xin lỗi không thể thay đổi những gì anh đã gây ra. Anh hy vọng gia đình chúng ta sẽ hàn gắn, và theo thời gian, anh có thể lấy lại niềm tin của mọi người”, ông Huang chia sẻ.

Ông Huang gửi lời tới đồng nghiệp, hội đồng quản trị, đối tác và cổ đông trong thông điệp mới nhất.

“Gửi các đồng nghiệp tại Nvidia, bao gồm cả những người đã sát cánh cùng tôi suốt nhiều thập niên qua, cùng hội đồng quản trị, các đối tác và cổ đông trên khắp thế giới: quý vị xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn từ tôi. Được dẫn dắt Nvidia là đặc ân lớn nhất trong cuộc đời tôi. Trách nhiệm của tôi là phụng sự quý vị và xứng đáng với sự tin tưởng mà quý vị dành cho tôi. Tôi đã không làm tròn trách nhiệm đó. Tôi hoàn toàn tận tâm với Nvidia và sẽ nỗ lực để lấy lại niềm tin của quý vị”, nhà lãnh đạo Nvidia khẳng định.

Ông Huang cho biết, “liên quan đến những lo ngại về an ninh quốc gia, Hội đồng quản trị Nvidia đã mở một cuộc điều tra độc lập”.

“Tôi ủng hộ cuộc điều tra này và sẽ hợp tác một cách đầy đủ. Tôi yêu đất nước và yêu công ty của chúng ta. Tôi cam kết bảo vệ Nvidia và hỗ trợ an ninh quốc gia của Mỹ. Tôi cảm thấy tự hào và biết ơn khi là một công dân Mỹ”, ông Huang cho biết thêm.

“Gia đình tôi không phải chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của tôi; người chịu trách nhiệm là chính tôi. Xin hãy tôn trọng sự riêng tư của họ”, ông nêu rõ.

Nvidia khẳng định CEO vẫn cam kết tiếp tục điều hành công ty mà không để xảy ra gián đoạn.

Ông Jensen Huang gặp bà Lori Mills, người sau này trở thành vợ ông, tại Đại học bang Oregon (Mỹ) vào đầu thập niên 1980. Khi đó, ông mới 17 tuổi, còn Lori 19 tuổi. Cả hai cùng theo học ngành kỹ thuật điện và được ghép làm bạn cùng phòng thí nghiệm trong một môn học cơ bản.

Khoảng 5 năm sau lần gặp đầu tiên, hai người tiến đến hôn nhân. Năm 1993, ông Huang thành lập Nvidia ở tuổi 30, đúng như lời hứa trước đó với bà Lori.

Bà Lori tốt nghiệp ngành kỹ thuật điện tại Đại học bang Oregon vào năm 1985. Bà không chỉ có nền tảng học vấn tương đồng với chồng mà còn tham gia các hoạt động từ thiện của gia đình. Hiện bà là chủ tịch Quỹ Jen-Hsun và Lori Huang, tổ chức hỗ trợ giáo dục đại học, y tế cộng đồng và các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học tại Mỹ.

Trong hành trình lập nghiệp, Lori không xây dựng hình ảnh người nổi tiếng theo cách thường thấy ở vợ hoặc chồng của các tỷ phú. Bà giữ cuộc sống tương đối kín tiếng, hiếm khi trả lời phỏng vấn và không thường xuyên xuất hiện trước truyền thông.

Cặp đôi có 2 người con là Madison và Spencer Huang. Dù cha là một trong những lãnh đạo công nghệ nổi tiếng nhất thế giới, các con của vợ chồng CEO Nvidia không xuất hiện quá thường xuyên trên truyền thông đại chúng.

Trong nhiều năm, vợ chồng tỷ phú Huang giữ cuộc sống bên ngoài ánh hào quang. Khi Nvidia phát triển mạnh nhờ nhu cầu chip phục vụ trí tuệ nhân tạo, tài sản của Jensen Huang tăng lên đáng kể.

Vợ chồng Jensen Huang đã dành nhiều khoản đóng góp lớn cho các cơ sở giáo dục và nghiên cứu. Năm 2022, họ cam kết đóng góp 50 triệu USD cho Đại học bang Oregon nhằm hỗ trợ xây dựng một trung tâm nghiên cứu liên ngành về trí tuệ nhân tạo, khoa học vật liệu và robot.

Trước khi xảy ra vụ việc “ngoại tình”, trong những lần chia sẻ về cuộc sống, CEO Nvidia thường nhắc đến gia đình như một phần quan trọng nhất cuộc đời.