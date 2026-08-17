Cây bút của cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu có giá 360.000 USD

Cây bút của cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu (Ảnh: SCMP).

Con số trên cao gần gấp 10 lần mức định giá ban đầu trước khi sự kiện diễn ra. Cây bút thuộc về Thủ tướng đầu tiên của Singapore đã nhận được 111 lượt trả giá trước khi mức giá cao nhất được chốt là 461.500 SGD (360.000 USD) hôm 16/8.

Nhà đấu giá Hotlotz của Singapore cho biết cây bút máy Montblanc Meisterstück No 146 bằng bạc sterling, khắc dòng chữ “SM Lee Kuan Yew". Trước phiên đấu giá, cây bút được định giá ở mức 30.000-50.000 SGD.

Ông Lý Quang Diệu được vinh danh là "cha đẻ" của đất nước Singapore hiện đại. Ông giữ chức thủ tướng khi Singapore tách khỏi Malaysia và đảm nhiệm cương vị này từ năm 1959 đến 1990, sau đó giữ chức bộ trưởng cấp cao cho đến năm 2004.

Sau đó, ông trở thành bộ trưởng cố vấn đầu tiên và duy nhất của Singapore, giữ chức từ tháng 8/2004 đến tháng 5/2011 trước khi rời nội các. Ông Lý vẫn là nghị sĩ Quốc hội cho đến khi qua đời ngày 23/3/2015.

Theo Straits Times, cây bút bạc xuất hiện ở giai đoạn sau trong sự nghiệp lãnh đạo của ông Lý, khi ông đã kết thúc 31 năm giữ chức thủ tướng.

Năm 2003, con gái của ông Lý, bà Lý Vĩ Linh, từng đứng ra tổ chức phiên đấu giá nhằm gây quỹ cho The Tent, một tổ chức từ thiện hỗ trợ các bé gái vị thành niên gặp khó khăn. Phiên đấu giá có 88 món đồ được ông Lý và gia đình sưu tập. Sự kiện năm đó đã thu về 2,04 triệu SGD cho hoạt động từ thiện.