Cầu nối xúc tiến đầu tư giữa doanh nghiệp Nhật Bản và 4 tỉnh Việt Nam

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki (Ảnh: Đức Hoàng).

Đây là lần đầu tiên Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức sự kiện "Diễn đàn Xúc tiến đầu tư Nhật Bản và 4 tỉnh phía Bắc", theo Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.

Sự kiện có sự tham gia của lãnh đạo các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên và Sơn La, đại diện Bộ Tài chính, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) và các doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm tới hoạt động đầu tư vào Việt Nam.

Theo nhà ngoại giao Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang thúc đẩy các nỗ lực cải cách để đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới. Nhật Bản ủng hộ mạnh mẽ định hướng cải cách này. Ông đồng thời nhấn mạnh cả khu vực công và tư của Nhật Bản luôn đồng hành và hỗ trợ Việt Nam để đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Ông Ito Naoki nhận định, lãnh đạo chính quyền địa phương ở Việt Nam cũng đang thúc đẩy mạnh mẽ để phát triển địa phương, phấn đấu góp phần giúp đất nước đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Đại sứ Nhật Bản nhấn mạnh, 4 tỉnh tham gia sự kiện diễn đàn xúc tiến đầu tư gồm Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên và Sơn La, đều thể hiện quyết tâm rất cao trong việc xây dựng mô hình phát triển, coi thu hút đầu tư từ doanh nghiệp Nhật Bản là trọng tâm. Cả 4 tỉnh đều đã đề xuất phía Nhật Bản tổ chức sự kiện nhằm giúp trao đổi, đối thoại với doanh nghiệp.

Vào tháng 6, nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của các tỉnh, chính phủ Nhật Bản thông qua JICA cung cấp khoản vay ODA trị giá gần 40 tỷ yên cho các tỉnh trung du và miền núi phía bắc Việt Nam. Nhật Bản kỳ vọng việc triển khai các dự án này sẽ có tiến triển, giúp các tỉnh đạt được mục tiêu phát triển bền vững.

Phía Nhật Bản cũng mong muốn rằng diễn đàn sẽ mở ra quan hệ đối tác mới giữa 4 tỉnh phía Bắc Việt Nam với Nhật Bản, góp phần vào sự phát triển hơn nữa của khu vực, cũng như làm sâu sắc hơn nữa quan hệ kinh tế giữa 2 quốc gia.

Tại sự kiện, nhằm thúc đẩy đầu tư từ các doanh nghiệp Nhật Bản, lãnh đạo cấp cao của 4 tỉnh đã lần lượt giới thiệu, quảng bá tiềm năng và lợi thế của địa phương.

Đồng thời, các lãnh đạo cũng có phần giao lưu, trao đổi với đại diện của phía doanh nghiệp Nhật Bản. Một số doanh nghiệp Nhật Bản đã đánh giá cao sự hỗ trợ, hợp tác của chính quyền địa phương, cũng như tiềm năng phát triển của các tỉnh phía Bắc.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đưa ra những khuyến nghị thiết thực cho các địa phương, ví dụ như việc cần nâng cao hạ tầng giao thông, logistics để vận chuyển hàng hóa nhanh hơn tới các khu vực trên khắp đất nước. Đại diện của các tỉnh đã ghi nhận những đóng góp thiết thực từ phía doanh nghiệp, đồng thời cam kết sẽ tăng cường sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác và đầu tư.

Trong phần giao lưu, đại diện doanh nghiệp Nhật Bản cũng đề cập tới các vấn đề được quan tâm như việc bảo đảm môi trường đầu tư trước rủi ro về thiên tai ở các tỉnh phía Bắc, vấn đề nguồn nhân lực ở địa phương, các thủ tục hành chính và quy trình đầu tư.

Hoạt động giao lưu diễn ra trong bầu không khí cởi mở, cầu thị giữa các bên. Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam kỳ vọng, thông qua diễn đàn giao lưu, các địa phương Việt Nam và doanh nghiệp Nhật Bản có thể gia tăng kết nối, thúc đẩy hoạt động giao lưu, hợp tác kinh doanh cụ thể, thực chất.