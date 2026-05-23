Câu hỏi về tương lai căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Hàn Quốc

Các trực thăng đậu tại căn cứ Humphreys trước một cuộc tập trận hồi tháng 8/2025 (Ảnh: Yonhap).

Căn cứ Humphreys là biểu tượng quan trọng của liên minh quân sự giữa Washington và Seoul, nhưng bản chất của mối quan hệ đối tác này đang dần thay đổi.

Căn cứ này giờ đây đã có những tuyến xe buýt trường học, sân bóng chày và cả sân bóng bầu dục Mỹ. Binh sĩ xếp hàng chờ ăn trưa tại các cửa hàng ăn nhanh. Một hộp thư có đóng dấu logo của dịch vụ bưu chính Mỹ nằm bên ngoài cửa hàng tạp hóa chứa đầy các mặt hàng thực phẩm của Mỹ. Tất cả biển báo đều bằng tiếng Anh và USD là đơn vị tiền tệ được sử dụng tại đây.

Bên ngoài hàng rào bao quanh, trực thăng quân sự cất cánh trên sân bay và xé ngang bầu trời xanh.

Cảnh tượng này rõ ràng là một lát cắt của nước Mỹ hiện đại, mặc dù cách đất liền Mỹ hơn 5.000km.

Căn cứ quân sự Humphreys nằm cách thủ đô Seoul khoảng 60km về phía Nam, là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài. Với tổng chi phí xây dựng lên tới 11 tỷ USD, trải rộng trên diện tích hơn 1.400 hecta, căn cứ này là "thành phố thu nhỏ" phục vụ cho hơn 41.000 người, bao gồm công dân Hàn Quốc và khoảng 35.000 binh sĩ, nhân viên dân sự Mỹ cùng gia đình.

Đây là trụ sở của Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK), biểu hiện vật chất rõ ràng nhất của liên minh Washington - Seoul, nền tảng đảm bảo an ninh cho Hàn Quốc kể từ khi chiến tranh liên Triều kết thúc bằng hiệp định đình chiến năm 1953.

Tuy nhiên, liên minh vốn đã đặt nền móng cho sự hiện diện của Mỹ tại Hàn Quốc giờ đây đang gặp nhiều thử thách. Từ căng thẳng thương mại đến đảm bảo an ninh, quan hệ dưới thời Tổng thống Donald Trump ngày càng mang tính giao dịch, điều này đã gây bất ổn cho Hàn Quốc, đất nước từ lâu đã phụ thuộc vào Washington như một "chiếc ô an ninh".

“Các vấn đề về độ tin cậy và uy tín còn tồi tệ hơn trước”, ông Mason Richey, giáo sư chính trị quốc tế tại Đại học Ngoại ngữ Hankuk ở Seoul, cho biết. Theo ông, liên minh này vẫn duy trì mối quan hệ hoạt động sâu rộng, nhưng về mặt chính trị, mọi việc đã trở nên căng thẳng hơn nhiều.

Khi ông Trump hồi đầu tháng này tuyên bố sẽ rút 5.000 quân khỏi Đức, đồng thời cảnh báo giảm quân ở những nơi khác tại châu Âu, truyền thông Hàn Quốc đã đặt câu hỏi liệu Seoul có phải là "nạn nhân tiếp theo" hay không. Điều này cũng đã làm sống lại những đồn đoán đã tồn tại suốt nhiệm kỳ đầu của ông Trump.

Bộ Quốc phòng và Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã nhanh chóng tuyên bố không có bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc giảm quân ở nước này. Khi được hỏi về những điều chỉnh về số lượng binh lính và tài sản, USFK cho biết con số 28.500 binh sĩ hiện tại là “mức cơ bản, chứ không phải giới hạn hay mức trần”, và trọng tâm của USFK là nhắm vào năng lực chứ không phải là con số cố định.

Nhưng dưới thời Tổng thống Trump, căng thẳng trong liên minh - bao gồm các mối đe dọa tăng thuế quan đối với hàng hóa Hàn Quốc lên 25% - đã bắt đầu lan sang lĩnh vực an ninh quốc gia.

Washington được cho là đã hạn chế một phần việc chia sẻ thông tin tình báo sau khi một bộ trưởng Hàn Quốc công khai xác định một địa điểm hạt nhân bị nghi ngờ của Triều Tiên. Và vào tháng 4, hậu quả từ vụ rò rỉ dữ liệu của một công ty có trụ sở tại Mỹ đã khiến các cuộc đàm phán về việc phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân bị đình trệ.

Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc huấn luyện sử dụng vũ khí trên địa hình kỹ thuật số (Ảnh: Guardian).

Giữa lúc căng thẳng này, Hàn Quốc đang tranh luận về việc họ có thể duy trì việc phụ thuộc vào "bàn tay bảo vệ" của Mỹ đến mức nào.

Cơ sở quân sự huấn luyện quy mô

Ẩn sau vẻ ngoài khá đơn giản, bên trong căn cứ Humphreys là một cơ sở quân sự huấn luyện quy mô. Tại Trung tâm Huấn luyện Vandal hiện đại, binh lính Mỹ và Hàn Quốc tiến hành các bài tập sinh tồn trên mặt nước trong một bể bơi khổng lồ được thiết kế để mô phỏng việc trực thăng rơi xuống biển.

Trong một phòng y tế tối tăm đầy khói nhân tạo và âm thanh chiến đấu được phát qua loa, binh lính đeo kính nhìn đêm thực hành sơ tán những hình nộm trị giá 400.000 USD. Trên tầng trên, các thiết bị mô phỏng thực tế ảo cho phép các đơn vị thực hiện các kịch bản chiến đấu ở hầu hết mọi quốc gia hoặc địa hình trên thế giới.

Một quan chức tại căn cứ cho biết tiêu chuẩn sẵn sàng chiến đấu là “sẵn sàng chiến đấu ngay lập tức”.

Trong nhiều năm, trọng tâm của họ là khu vực biên giới phía bắc. Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo về mặt lý thuyết có khả năng vươn tới lục địa Mỹ. Nhưng Washington đang ngày càng thể hiện rõ hơn ý định điều chỉnh lại phân công lao động. Chiến lược quốc phòng quốc gia của Lầu Năm Góc - được công bố vào hồi tháng 1- nêu rõ Hàn Quốc có khả năng đảm nhận “trách nhiệm chính” trong việc răn đe Triều Tiên và Mỹ chỉ đảm nhận vai trò hỗ trợ ngày càng hạn chế.

Washington cũng đang thúc đẩy việc mở rộng nhiệm vụ của mình ra ngoài bán đảo Triều Tiên.

“Hàn Quốc nằm ở trung tâm của cấu trúc an ninh khu vực, với lợi thế về vị trí mà không một đồng minh nào khác của Mỹ có thể có được”, một quan chức của Bộ Tư lệnh Mỹ tại Hàn Quốc nói.

Chỉ huy của USFK Xavier Brunson cho biết sự hiện diện của căn cứ này “làm phức tạp mọi tính toán” mà đối phương đưa ra. Tuy nhiên, tại Seoul, người ta lo ngại việc duy trì một bàn đạp cho các hoạt động khu vực của Mỹ ngoài Triều Tiên có thể kéo Hàn Quốc vào cuộc xung đột không mong muốn với nước khác.

Việc ông Trump kêu gọi các đồng minh, bao gồm cả Hàn Quốc, tham gia các hoạt động do Mỹ dẫn đầu ở eo biển Hormuz càng khiến Seoul gia tăng lo ngại về nguy cơ liên minh này có thể mở rộng ra ngoài bán đảo Triều Tiên.

Tại Humphreys, 4 doanh trại mới sắp hoàn thành và một trường tiểu học mới đang được xây dựng. Căn cứ này sẽ không di dời, và ít nhất là hiện tại, việc rút quân quy mô lớn vẫn rất khó xảy ra.