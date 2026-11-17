Hình ảnh vệ tinh cho thấy cầu bắc qua eo biển Kerch, Crimea ngày 16/11 (Ảnh: Reuters).

Theo hãng tin RT, trong tuyên bố ngày 17/11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các lực lượng Nga đã tiến hành đợt tấn công quy mô lớn bằng vũ khí tầm xa nhắm vào các mục tiêu tại nhiều khu vực của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiến dịch diễn ra trong đêm, sử dụng máy bay không người lái (UAV) và nhiều loại tên lửa, nhắm vào các cơ sở sản xuất quân sự của Ukraine, cũng như hạ tầng giao thông và năng lượng phục vụ lực lượng vũ trang Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở tại thủ đô Kiev và thành phố Zaporizhia (khu vực do Ukraine kiểm soát), cùng các khu vực Cherkassy và Dnepropetrovsk.

Thị trưởng Kiev, ông Vitaly Klitschko, cho biết ít nhất 2 cây cầu lớn tại thủ đô của Ukraine đã bị đánh trúng trong đêm, trong khi các cơ sở hạ tầng khác cũng bị hư hại khiến nhiều khu dân cư mất điện. Giới chức tại Zaporizhia và Dnepr cũng xác nhận thiệt hại do các cuộc tập kích gây ra.

Trong bản thông tin chi tiết hơn về các mục tiêu bị tấn công, Bộ Quốc phòng Nga mô tả 2 cây cầu ở Kiev là những tuyến giao thông trọng yếu phục vụ hoạt động vận chuyển hàng hóa quân sự của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cũng xác định 2 cơ sở công nghiệp tại Kiev là mục tiêu, cho biết cả hai cơ sở này đều tham gia sản xuất UAV tầm xa.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tại Zaporizhia, các lực lượng Nga nhắm mục tiêu vào một nhà máy sản xuất động cơ phản lực và động cơ phản lực tuabin dành cho UAV cảm tử và tên lửa của Ukraine. Tại vùng Cherkassy, quân đội Nga tập kích một nhà máy sản xuất linh kiện vô tuyến, cơ sở cung cấp linh kiện cho Fire Point, nhà sản xuất UAV và tên lửa của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, tại vùng Dnepropetrovsk, các cuộc tập kích nhằm vào một nhà máy sản xuất tên lửa hành trình tầm trung và tầm xa, cùng một cơ sở khác chuyên sản xuất nhiên liệu tên lửa và chất nổ mạnh. Một trạm biến áp cung cấp điện cho các cơ sở sản xuất quân sự cũng bị đánh trúng.

Danh sách mục tiêu còn bao gồm một nhà máy điện tại Kharkov, cơ sở cung cấp điện cho các nhà máy quân sự, cùng hạ tầng cảng biển và một tàu chở hàng tại vùng Odessa, được cho là phục vụ quân đội Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã đánh chặn số lượng kỷ lục 1.441 UAV Ukraine trong đêm. Các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ UAV tại hơn 20 khu vực, bao gồm cả Crimea và phía trên Biển Đen.

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết khoảng 800 UAV trong số này nhắm mục tiêu vào thủ đô của Nga.

Vị trí Crimea trên bản đồ (Ảnh: Sky).

Cầu Crimea bị tập kích

Theo hãng tin RT, người đứng đầu chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm, ông Sergey Aksyonov, ngày 17/11 cho biết lực lượng Ukraine đã nhắm mục tiêu vào cầu Crimea - công trình nối bán đảo Crimea với đất liền Nga - trong 2 ngày liên tiếp.

“Đối phương một lần nữa tấn công cầu Crimea”, ông Aksyonov viết trên mạng xã hội vào sáng 17/11, đồng thời xác nhận hoạt động giao thông qua tuyến đường huyết mạch này đã tạm dừng.

Ông Aksyonov kêu gọi người dân và du khách tránh di chuyển về phía cầu Crimea cho đến khi có thông báo mới.

Vụ tấn công mới nhất vào Crimea cũng được Thống đốc vùng Krasnodar Veniamin Kondratyev và Bộ Giao thông Vận tải Nga xác nhận.

Bộ Giao thông Vận tải Nga cho biết cây cầu dài 19km đã bị UAV tập kích trong đêm. Không có người nào bị thương trong vụ tấn công, trong khi mức độ thiệt hại đang được đánh giá.

Theo Bộ Giao thông Vận tải Nga, cả hoạt động lưu thông đường bộ và đường sắt qua eo biển Kerch đều đã tạm dừng.

Trước đó, cầu Crimea cũng bị UAV Ukraine tập kích vào sáng 16/11, buộc các nhà chức trách phải tạm dừng hoạt động giao thông. Sau đó, các phương tiện được phép di chuyển qua cầu theo từng đợt luân phiên.

Cùng ngày, Ủy ban Điều tra Nga thông báo đã khởi tố vụ án liên quan đến các cuộc tấn công bằng UAV vào cầu Crimea trong hai ngày 16 và 17/11, khiến công trình này bị hư hại.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được Phó Thủ tướng Marat Khusnullin báo cáo về tình hình tại cầu Crimea.

Việc xây dựng cây cầu bắc qua eo biển Kerch bắt đầu sau khi bán đảo Crimea tổ chức cuộc trưng cầu dân ý năm 2014 và sáp nhập vào Nga. Cây cầu được khánh thành năm 2018, trở thành tuyến giao thông huyết mạch nối đất liền Nga với bán đảo Crimea ở phía nam Ukraine.

Kể từ khi xung đột giữa Moscow và Kiev leo thang vào năm 2022, cầu Crimea đã nhiều lần trở thành mục tiêu bị tấn công. Các cuộc tấn công trước đây đã khiến một số dân thường thiệt mạng và công trình bị hư hại, buộc Nga phải tiến hành các đợt sửa chữa quy mô lớn.

Trong những tuần gần đây, Moscow cũng gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào những cây cầu bắc qua sông Dnieper tại Kiev và các thành phố khác. Moscow cho rằng những công trình này đóng vai trò quan trọng trong hoạt động hậu cần của quân đội Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/11 cho biết cầu Nam và cầu Bắc tại thủ đô Kiev nằm trong số các mục tiêu bị tập kích. Chính quyền Ukraine xác nhận các công trình này bị hư hại và hoạt động giao thông qua cầu buộc phải tạm dừng.

Moscow tuyên bố chiến dịch sử dụng tên lửa tầm xa và UAV nhằm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine cũng như cơ sở hạ tầng phục vụ quân đội Ukraine là hành động đáp trả các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào khu dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự bên trong lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định Moscow không nhắm mục tiêu vào dân thường tại Ukraine.