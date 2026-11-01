Cảnh sát ứng phó biểu tình cuối tuần tại Pháp

Cảnh sát ứng phó các cuộc biểu tình tại Paris, Pháp ngày 31/10 (Ảnh: Reuters).

Các cuộc đụng độ đã nổ ra tại thủ đô Paris và nhiều thành phố khác của Pháp vào ngày 31/10, sau khi hàng trăm nghìn người tham gia đợt biểu tình cuối tuần để phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao.

Theo hãng tin AFP, hơn 500 người đã bị bắt giữ khi cảnh sát sử dụng vòi rồng và hơi cay để giải tán các đối tượng gây rối bên lề các cuộc biểu tình - nơi nhiều người vẫn tuần hành trong trang phục lễ hội Halloween.

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez cho biết các cuộc tuần hành nhìn chung diễn ra trong trật tự. Mặc dù vậy, ông vẫn lên án tình trạng hỗn loạn, trong đó có một vụ việc tại Paris khi một sĩ quan cảnh sát bị trúng bom xăng.

Vào cuối ngày 31/10, Bộ Nội vụ Pháp cho biết cảnh sát đã bắt giữ 565 người trên khắp cả nước. Tại Paris, 4 sĩ quan cảnh sát và một lính hiến binh đã bị thương, trong đó 3 người bị bỏng do bom xăng.

Sau cuộc tuần hành ở ngoại ô Paris, các cuộc đụng độ đã nổ ra giữa cảnh sát và một nhóm người biểu tình khi đoàn người tiến về điểm tập kết cuối cùng.

Theo AFP, hàng chục người đeo mặt nạ, mặc đồ đen đã dùng búa cạy các phiến đá lát đường rồi ném về phía cảnh sát. Lực lượng chức năng đã ứng phó bằng hơi cay và dùi cui.

Sở Cảnh sát Paris cho biết hàng trăm đối tượng gây rối đã tấn công lực lượng an ninh bằng cách ném đồ vật về phía họ.

Bộ trưởng Nunez chỉ ra mức độ bạo lực "bất thường" từ một số người biểu tình, đồng thời cáo buộc các nhóm cực đoan cánh tả là thủ phạm đứng sau các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh.

Ông mô tả hành vi ném bom xăng vào sĩ quan cảnh sát chống bạo động ở Paris là "âm mưu giết người", đồng thời cho biết sĩ quan này may mắn chỉ bị thương nhẹ.

"Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ để đối phó với những đối tượng tìm cách gây xung đột trong đêm nay", ông cảnh báo.

Lệnh giới nghiêm ban đêm đã được áp đặt tại các khu vực Republique và Chatelet-Les Halles ở trung tâm Paris, kéo dài từ 23h00 hôm trước đến 6h hôm sau trong cả thứ Bảy và Chủ nhật.

Bộ Nội vụ Pháp cho biết các "phần tử cực đoan" tại một số thành phố như Bordeaux, Toulouse và Marseille đã tìm cách tiến vào trung tâm thành phố "với mục đích phá hoại và hôi của". Tại Lyon, thành phố lớn thứ ba của Pháp, người biểu tình đã ném các vật thể về phía cảnh sát, buộc lực lượng chức năng phải sử dụng hơi cay để trấn áp.

Tại thành phố Toulouse ở miền nam, cảnh sát đã dùng vòi rồng để giải tán một cuộc biểu tình không được cấp phép, với sự tham gia của hàng nghìn người.

Theo thống kê của các nhà chức trách, có khoảng 320.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình trên khắp nước Pháp, trong đó có 70.000 người tại Paris.

Trong khi đó, các tổ chức thanh niên cho biết số lượng người tham gia lên tới gần nửa triệu người, với 200.000 người tại thủ đô Paris.

Các cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh chính trị căng thẳng, khi cuộc bầu cử tổng thống chỉ còn chưa đầy 6 tháng.

Phong trào biểu tình ban đầu tập trung vào các vấn đề như chi phí sinh hoạt tăng cao, bất bình đẳng và điều kiện học tập ngày càng xuống cấp.

Sau khi chính quyền siết chặt an ninh và một số người biểu tình bị thương, phong trào này đã mở rộng yêu cầu, đòi bảo vệ tốt hơn các quyền tự do dân sự và quyền được biểu tình.