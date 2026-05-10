Cảnh báo cứng rắn mới của Iran với tàu đi qua eo biển Hormuz

Hải quân Iran tuần tra gần eo biển Hormuz (Ảnh: Getty).

"Từ nay trở đi, các quốc gia noi theo gương của Mỹ và áp đặt lệnh trừng phạt lên Iran chắc chắn sẽ gặp khó khăn khi đi qua eo biển Hormuz”, người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn IRNA hôm 10/5.

Ông Akraminia cũng nhấn mạnh cuộc xung đột quân sự với Mỹ và Israel đã buộc Iran "phải sử dụng tiềm năng địa chính trị của eo biển Hormuz" và Tehran đang "thực thi chủ quyền" đối với eo biển này.

Ông nói thêm rằng bất kỳ tàu thuyền nào muốn đi qua eo biển Hormuz phải "phối hợp hành động với Iran". Theo người phát ngôn của quân đội Iran, những biện pháp này "có thể mang lại nhiều lợi ích cho Iran”.

Người phát ngôn cũng tuyên bố “không mục tiêu nào của đối phương đạt được” trong cuộc xung đột và cán cân chính trị của Iran không bị xáo trộn.

“Ngược lại, sự đoàn kết và gắn kết nội bộ đã được củng cố, điều mà chúng ta vẫn thấy qua sự hiện diện của người dân trên đường phố. Đối thủ nhận thấy rằng họ thực sự không thể phá vỡ sự kháng cự này và cuối cùng buộc phải chấp nhận lệnh ngừng bắn”, ông Akraminia nhấn mạnh.

Ông nói thêm rằng trong thời gian ngừng bắn, Iran đã tăng cường lực lượng và năng lực, cập nhật các mục tiêu tiềm tàng, đồng thời điều chỉnh lại các vị trí phòng thủ và tấn công.

Các nghị sĩ Iran cho biết họ đang soạn thảo một dự luật nhằm chính thức hóa việc Iran quản lý eo biển Hormuz, trong đó có điều khoản cấm tàu ​​thuyền của "các quốc gia thù địch" đi qua.

Các nguồn thạo tin cho hay, Iran đang giới thiệu một cơ chế mới cho phép tàu thuyền đi qua các hành lang do Tehran chỉ định tại eo biển Hormuz.

Vị trí eo biển Hormuz (Ảnh: BBC).

Trước khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran từ cuối tháng 2, eo biển Hormuz hoàn toàn tự do cho bất kỳ con tàu thuộc bất kỳ nguồn gốc nào qua lại. Tuy nhiên, kể từ khi xung đột nổ ra, Iran dọa sẽ tấn công bất kỳ con tàu nào đi qua Hormuz mà không có sự cho phép của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Một số tàu đã bị tấn công, và đại đa số các chủ tàu cũng như đơn vị vận hành đã chọn không mạo hiểm đưa tàu của họ đi qua nếu không có sự đồng ý của Iran.

Trong một tuyên bố đăng tải ngày 6/5, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố việc quá cảnh qua eo biển Hormuz sẽ dần trở nên an toàn và ổn định khi tình hình an ninh tại vịnh Ba Tư được cải thiện "với các mối đe dọa từ bên ngoài bị vô hiệu hóa”.

Thông báo nêu rõ, Iran sẽ cho phép nối lại việc quá cảnh tại tuyến đường thủy then chốt này khi các mối đe dọa từ chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhắm vào Iran giảm bớt.

Mỹ đã triển khai chiến dịch nhằm khơi thông Hormuz, sử dụng lực lượng quân sự hộ tống tàu thương mại qua eo biển. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo tạm dừng chiến dịch này chỉ sau 2 ngày với lý do có tiến triển trong đàm phán với Iran. Ông tin 2 bên có thể đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột trong vòng một tuần tới, trong đó có điều khoản mở cửa lại Hormuz.