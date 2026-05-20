Canada lên tiếng khi Mỹ đình chỉ cơ chế hợp tác quân sự hơn 80 năm

Thủ tướng Canada Mark Carney hôm 19/5 đã lên tiếng về quyết định bất ngờ từ Lầu Năm Góc về việc đình chỉ hội đồng quốc phòng chung với Canada một ngày trước đó.

Ông Carney đồng thời khẳng định Ottawa sẽ tiếp tục hợp tác quốc phòng với Washington nhưng cũng sẽ tăng cường hợp tác với các đối tác khác.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Quebec, ông Carney cho biết Ủy ban Quốc phòng Hỗn hợp Thường trực, được thành lập vào tháng 8/1940 giữa Thế chiến II, có “bề dày lịch sử” lâu dài, nhưng ông sẽ không "thổi phồng" mức độ nghiêm trọng của động thái từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Có rất nhiều hợp tác với Mỹ, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó. Nhưng chúng tôi cũng sẽ hợp tác với các đối tác khác và đa dạng hóa hợp tác quốc phòng như một thành viên NATO nên làm, đồng thời cũng như cần phải làm trong những lĩnh vực then chốt", ông nói.

Hôm 19/5, Elbridge Colby, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách, tuyên bố Washington sẽ đình chỉ tham gia cơ chế chung điều phối tham vấn quân sự với Canada. Ông Colby nhắc lại bài phát biểu của ông Carney tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới đầu năm nay, dường như ám chỉ nó có liên quan tới quyết định của Mỹ.

“Một Canada mạnh mẽ, ưu tiên sức mạnh cứng thay vì lời nói, sẽ mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta. Đáng tiếc là Canada đã không đạt được tiến triển đáng tin cậy đối với các cam kết quốc phòng của mình. Bộ Quốc phòng Mỹ đang tạm dừng Ủy ban Quốc phòng Hỗn hợp Thường trực để đánh giá lại việc diễn đàn này mang lại lợi ích như thế nào cho quốc phòng chung ở Bắc Mỹ", ông Colby viết trên X.

Trong bài phát biểu hồi đầu năm, ông Carney cảnh báo về rủi ro khi phụ thuộc vào các siêu cường toàn cầu và kêu gọi các cường quốc tầm trung liên kết.

“Các cường quốc tầm trung phải hành động cùng nhau, bởi nếu chúng ta không ngồi trên bàn, thì chúng ta sẽ nằm trong thực đơn”, ông nói.

Căng thẳng giữa Mỹ và Canada có dấu hiệu nóng lên trong thời gian qua. Ông Trump đã cảnh báo ngăn việc mở cây cầu mới nối Canada với bang Michigan. Đáp lại, Ottawa đã cân nhắc cắt giảm các thương vụ mua sắm quân sự từ Mỹ.

Ủy ban Quốc phòng Hỗn hợp Thường trực gồm các lãnh đạo quân sự và quan chức dân sự từ cả hai nước, họp 2 lần mỗi năm để đưa ra khuyến nghị chính sách và tiến hành nghiên cứu.