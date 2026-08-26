Canada áp thuế trả đũa lên 20 tỷ USD hàng hóa của Mỹ

Canada và Mỹ áp thuế trả đũa lẫn nhau (Ảnh: Reuters).

Chính phủ Canada hôm 25/8 thông báo áp thuế ở các mức 15%, 25% và 50% lên khoảng 700 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ. Lượng hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ này có giá trị khoảng 20 tỷ USD mỗi năm. Các mức thuế trên sẽ có hiệu lực từ ngày 8/9.

Một quan chức chính phủ Canada cho biết, Canada quyết định áp mức thuế 50% đối với thép, nhôm, đồ nội thất và quần áo; mức 25% đối với phô mai, thiết bị gia dụng và một số hải sản; mức 15% đối với đồ điện tử và dụng cụ làm việc.

Danh sách thuế quan của Canada cũng bao gồm một số thực phẩm chế biến, nước hoa và mỹ phẩm, đồ nhựa, gỗ xẻ, bột gỗ và sản phẩm giấy, thảm và quần áo.

Các tài liệu chính phủ cũng chỉ ra danh sách này còn nhắm vào hàng công nghiệp bao gồm sắt thép, nhôm, dụng cụ cầm tay và các sản phẩm kim loại khác, máy móc và thiết bị điện, cũng như đầu máy xe lửa, xe máy, đồ nội thất và thiết bị trò chơi.

Ngoài ra, chính phủ Canada cũng thông báo triển khai gói hỗ trợ dành cho doanh nghiệp và người lao động trong nước để hạn chế ảnh hưởng do cuộc chiến thuế quan Mỹ - Canada.

"Các mức thuế đáp trả theo tỷ lệ tương đương tới từng USD cũng như gói hỗ trợ trị giá hàng tỷ USD của chúng tôi sẽ bảo vệ người lao động, nông dân, các gia đình và doanh nghiệp", Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne phát biểu.

Bộ trưởng Công nghiệp Canada Melanie Joly nói, các đợt thuế đáp trả một mặt nhằm bảo vệ các doanh nghiệp Canada, mặt khác cũng hướng tới việc tạo áp lực chính trị trước khi cử tri Mỹ tham gia cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 3/11.

"Chúng tôi cần đảm bảo rằng các đối thủ cạnh tranh không thể tiếp cận thị trường Canada theo cách ưu đãi hơn các sản phẩm nội địa. Thứ hai, chúng tôi cũng nhắm mục tiêu vào các sản phẩm đến từ các bang của Mỹ để tạo ra áp lực chính trị một cách khôn khéo và chiến lược. Đó là lý do chúng tôi tin đây là hành động đúng đắn vào lúc này”, bà cho biết.

Động thái trên diễn ra sau khi cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước đổ vỡ cuối tuần trước. Thủ tướng Mark Carney tuyên bố Canada sẽ áp thuế đáp trả tương xứng với các mức thuế mà Mỹ áp lên hàng hóa Canada.

Các mức thuế 50% mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắm vào 20 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Canada đã có hiệu lực vào hôm 22/8.

Các mức thuế mới của ông Trump có phạm vi tương đối hẹp, nhưng các nhà phân tích thương mại nhận định chúng có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đến Canada, tập trung vào một số ngành vốn đang gặp khó khăn như sản xuất gỗ, đặc biệt là các doanh nghiệp làm tủ bếp.

Đợt áp thuế trả đũa qua lại này đánh dấu một bước leo thang mới trong quan hệ giữa hai đồng minh lâu đời. Hôm 25/8, Tổng thống Trump thậm chí dọa đổi tên hồ Ontario nằm trên đường biên giới hai nước thành hồ Mỹ.