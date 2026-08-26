Cách "sát thủ không kích" Nga chế áp UAV đánh chặn Ukraine

UAV Geran của Nga (Ảnh: Kyiv Post).

UAV đánh chặn giá rẻ của Ukraine đang đối phó hiệu quả với làn sóng UAV tập kích ban đêm của Nga, vì vậy Moscow hiện đã gắn thiết bị gây nhiễu lên UAV của mình để vô hiệu hóa vũ khí đối phương, theo Serhii “Flash” Beskrestnov, cố vấn của Tổng thống Ukraine về công nghệ quốc phòng.

Ông đã kiểm tra hệ thống được tìm thấy trong xác 1 UAV Nga và phân tích cách nó né tránh UAV đánh chặn của Ukraine đang săn đuổi.

Nga thường xuyên sử dụng UAV tầm xa tập kích Ukraine vào ban đêm, trong khi Ukraine ngày càng dựa vào lá chắn giá rẻ, các UAV có giá chỉ vài nghìn USD, thay vì tiêu tốn những tên lửa đắt đỏ hơn nhiều. Bất cứ yếu tố nào làm suy giảm hiệu quả của lá chắn này đều khiến chi phí của Ukraine trong việc bảo vệ bầu trời gia tăng.

Ukraine phát hiện thiết bị đặc biệt lắp trên chiếc UAV Geran của Nga mà họ thu được. Theo ông Beskrestnov, nó có khả năng thu tín hiệu video mà UAV đánh chặn Ukraine truyền về cho người điều khiển khi đang tiếp cận mục tiêu.

Bộ thu của thiết bị xác định tần số mà UAV đánh chặn đang sử dụng, sau đó ra lệnh cho bộ phát phát nhiễu trên chính kênh tần số đó, "nhấn chìm" tín hiệu điều khiển trong nhiễu.

Theo ước tính ban đầu của ông Beskrestnov, tín hiệu gây nhiễu mạnh hơn khoảng 5 lần so với đường truyền video của UAV đánh chặn, đủ để làm mất hình ảnh và khiến người điều khiển không thể dẫn UAV đánh chặn lao vào mục tiêu.

Theo ông Beskrestnov, thiết bị gây nhiễu có thể phát hiện tín hiệu từ UAV đánh chặn khi nó tiến đến gần. Khoảng 3 giây sau khi phát hiện tín hiệu, thiết bị sẽ kích hoạt chế độ gây nhiễu, khiến đường truyền hình ảnh từ UAV đánh chặn về cho người điều khiển bị mất.

Thiết bị gần như không hoạt động khi chưa phát hiện mối đe dọa. Nhưng khi UAV săn mồi tiếp cận, nó lập tức tăng công suất tối đa để áp đảo tín hiệu. Hệ thống nhắm vào băng tần video analog quanh 5,8 GHz, loại tần số mà nhiều UAV đánh chặn giá rẻ vẫn sử dụng.

Một số giải pháp khả thi mà Ukraine có thể khắc phục gồm sử dụng UAV đánh chặn có khả năng tự dẫn đường ở giai đoạn cuối, chuyển sang liên kết thông tin kỹ thuật số hoặc sử dụng bộ phát hoạt động trên các tần số không tiêu chuẩn.

Đây không phải là lần đầu Nga tìm cách giúp UAV tấn công cảm tử của nước này đối phó với UAV đánh chặn của Ukraine. Việc Nga phải chấp nhận dành thêm trọng lượng và năng lượng để bảo vệ UAV Geran trước UAV đánh chặn rẻ hơn của Ukraine có thể cho thấy hiệu quả từ vũ khí của Kiev.

Trong xung đột hơn 4 năm rưỡi qua, yếu tố chi phí luôn tác động mạnh mẽ tới cách 2 bên tiến hành cuộc chiến tiêu hao. Nga ban đầu chiếm ưu thế nhờ các "sát thủ không chiến" Geran (Shahed) giá rẻ, làm tiêu hao kho tên lửa đánh chặn đắt đỏ của Ukraine.

Ukraine đã tìm cách đối phó bằng việc sản xuất quy mô lớn UAV đánh chặn giá thành rẻ hơn Geran để làm đảo ngược cán cân cuộc chiến. Các biện pháp qua lại của Nga và Ukraine tạo nên thế "mèo vờn chuột" trong cuộc xung đột, nơi 2 bên liên tục cải tiến vũ khí để tạo ưu thế trước đối thủ.