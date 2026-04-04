Cách phi công Mỹ sinh tồn khi tiêm kích bị bắn hạ trên lãnh thổ đối phương

Một máy bay F-15E Strike Eagle cất cánh thực hiện chuyến bay huấn luyện tại Căn cứ Không quân Seymour Johnson, Bắc Carolina, Mỹ (Ảnh: AFP).

Khi lực lượng Mỹ chạy đua với thời gian và quân đội Iran để tìm kiếm tổ bay của một tiêm kích bị mất tích, được cho là đã bị bắn hạ ngày 3/4, một tướng Không quân Mỹ đã nghỉ hưu chia sẻ với hãng tin AFP về những việc phải làm để phi công có thể sống sót nếu phải nhảy dù xuống lãnh thổ đối phương.

Chuẩn tướng Houston Cantwell, hiện làm việc tại Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Mitchell, cho biết quá trình huấn luyện của phi công - được gọi là SERE (Sinh tồn, Lẩn tránh, Kháng cự và Thoát hiểm) - nhiều khả năng sẽ phát huy tác dụng trước khi họ nhảy dù xuống mặt đất.

“Thời điểm bạn đang tiếp đất bằng dù cũng là lúc bạn có góc quan sát tốt nhất để xác định nên di chuyển đến đâu hoặc nên tránh khu vực nào”, ông Cantwell nói.

Tướng Cantwell có 400 giờ bay chiến đấu, bao gồm các nhiệm vụ tại Iraq và Afghanistan.

Cựu phi công cho biết việc nhảy dù xuống đất tiềm ẩn nguy cơ chấn thương ở bàn chân, mắt cá chân và cẳng chân, mặc dù phi công vẫn sống sót.

Sau khi tiếp đất, hành động đầu tiên của phi công là “tự kiểm tra tình trạng của bản thân để xem mình đang trong tình trạng nào, có thể cử động được không và còn khả năng di chuyển không”.

Sau đó, phi công sẽ xác định vị trí của mình, liệu có đang ở sau chiến tuyến đối phương hay không, có thể ẩn náu ở đâu và làm thế nào để liên lạc.

“Hãy cố gắng tránh bị đối phương bắt giữ càng lâu càng tốt. Nếu tôi ở trong môi trường sa mạc, tôi sẽ cố gắng tìm nước”, ông Cantwell kể lại.

Đồng thời, các đội Tìm kiếm và Cứu nạn Chiến đấu (CSAR) - gồm những binh sĩ và phi công được huấn luyện chuyên sâu, luôn trong trạng thái sẵn sàng - sẽ được triển khai.

“Điều đó mang lại cho bạn sự yên tâm rất lớn khi biết rằng họ sẽ làm mọi thứ có thể để đến cứu bạn. Nhưng họ cũng sẽ không lao vào một nhiệm vụ tự sát”, ông Cantwell nói thêm.

“Ưu tiên của tôi trước hết là ẩn nấp, vì tôi không muốn bị bắt. Tôi muốn cố gắng đến được một vị trí nơi tôi có thể được đưa ra ngoài”, cựu phi công chia sẻ.

Trong thành phố, đó có thể là trên mái nhà. Ở vùng nông thôn, có thể là một cánh đồng nơi trực thăng có thể hạ cánh. Ông cho biết tốt nhất nên di chuyển vào ban đêm.

Tướng Cantwell cho biết khi bay, ông cũng mang theo một khẩu súng ngắn.

Các máy bay Mỹ tiến hành chiến dịch tìm kiếm phi công tiêm kích ở Iran

Nhiệm vụ giải cứu

Trong khi đó, tại “phòng sẵn sàng chiến đấu”, các binh sĩ CSAR như Thượng sĩ Scott Fales - người đã nghỉ hưu - chuẩn bị sẵn sàng ứng cứu đồng đội.

Những chuyên gia như ông Fales - một lính nhảy dù cứu hộ từng đóng vai trò quan trọng trong vụ “Black Hawk Down” năm 1993 ở Mogadishu, Somalia - luôn túc trực mỗi khi máy bay Mỹ hoạt động trên lãnh thổ đối phương.

“Trước khi bất kỳ chiến dịch nào được tiến hành luôn có một kế hoạch CSAR”, ông Fales cho biết.

Cùng lúc đó, một lượng lớn thông tin tình báo được thu thập và phân tích về vị trí và tình trạng của phi công mất tích.

“Từ thông tin tình báo con người, tình báo hình ảnh, cho đến tất cả các loại máy bay không người lái chúng tôi có, tình báo tín hiệu. Tất cả đều được sử dụng để cố gắng tìm ra người mất tích”, ông Fales nói.

Khi xác định được vị trí phi công mất tích, một kế hoạch cứu hộ được lập ra ngay lập tức bên trong trực thăng.

“Các xạ thủ sẽ quan sát và tìm kiếm các mối đe dọa, phi công tìm nơi hạ cánh, còn chúng tôi liên lạc với phi công trên máy bay bị bắn rơi”, ông nói.

Sau khi tiếp đất, họ sẽ xác nhận người đó đúng là người họ đang tìm kiếm, đồng thời đánh giá mức độ đe dọa và nhu cầu y tế.

Theo ông Fales, trong đầu họ sẽ là những câu hỏi: “Chúng ta đang đối mặt với mối đe dọa trực tiếp nào? Có bao nhiêu thời gian để đưa người này ra ngoài? Họ bị thương thế nào?”.

“Sau đó chúng tôi sẽ quyết định hình thức và mức độ điều trị cần thực hiện tại chỗ hay chỉ nhanh chóng đưa người đi tùy theo mức độ nguy hiểm”, ông nói thêm.

Với một quân nhân vẫn chưa được xác định tung tích ở tây nam Iran, ông Fales cho biết ông “rất hy vọng” phi công sẽ được tìm thấy.

“Tôi hy vọng những người thân thiện đã tìm thấy và đang che giấu anh ấy. Hoặc anh ấy vẫn đang lẩn trốn”, ông chia sẻ.