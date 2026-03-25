Các nước Đông Nam Á tiết kiệm năng lượng giữa xung đột tại Trung Đông

Một trạm nhiên liệu tại Jakarta, Indonesia (Ảnh: Reuters).

Xung đột leo thang tại Trung Đông, đặc biệt với các cuộc tấn công quân sự vào đảo Kharg của Iran và cơ sở khí hóa lỏng (LNG) Ras Laffan tại Qatar, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Theo trang VZ, các sự kiện này không chỉ làm gián đoạn xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt mà còn đẩy giá năng lượng tăng vọt, với thời gian phục hồi có thể kéo dài 3-5 năm.

Cụ thể, ngày 13/3, lực lượng Mỹ đã tiến hành không kích hơn 90 mục tiêu quân sự trên đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chiếm 90% sản lượng của Iran, dù chưa chạm đến cơ sở dầu khí. Iran đáp trả bằng tên lửa nhằm vào Ras Laffan, cơ sở LNG lớn nhất thế giới của Qatar, gây thiệt hại nghiêm trọng cho hai dây chuyền sản xuất, làm giảm 17% công suất xuất khẩu LNG của Qatar và ước tính tổn thất doanh thu 20 tỷ USD/năm.

Kết quả là giá dầu Brent đã tăng vọt, chạm mức 119 USD/thùng trước khi biến động mạnh, tính đến ngày 23/3 giá dầu vẫn duy trì ở mức cao quanh 100-108 USD/thùng sau các đợt tăng mạnh hơn 25% kể từ khi xung đột bùng phát. Giá khí tự nhiên tại châu Âu tăng tới 35%, trong khi nguồn cung LNG toàn cầu bị thắt chặt khoảng 1/5 do gián đoạn tại eo biển Hormuz.

Đông Nam Á, khu vực nhập khẩu khoảng 80-90% dầu mỏ và khí đốt từ Trung Đông ở nhiều quốc gia, đang chịu áp lực kép: giá nhiên liệu tăng cao và nguy cơ thiếu hụt nguồn cung. Theo Tổ chức Năng lượng Quốc tế (IEA) và các báo cáo khu vực, các nền kinh tế có nguy cơ lạm phát tăng, GDP giảm nếu tình hình kéo dài. Các nước đã nhanh chóng triển khai hàng loạt biện pháp khẩn cấp: từ cắt giảm thuế, tiết kiệm năng lượng đến thúc đẩy “chuyển đổi xanh” và đa dạng hóa nguồn cung.

Singapore: Dự trữ sẵn sàng, ưu tiên tiết kiệm và chuyển đổi dài hạn

Theo Straitstimes, là một trong những nền kinh tế phụ thuộc nặng nề nhất vào nhập khẩu năng lượng (khí tự nhiên chiếm 95% sản lượng điện), Singapore đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng chưa phải động đến kho dự trữ chiến lược. Quốc vụ khanh phụ trách Năng lượng và Khoa học - Công nghệ Tan See Leng khẳng định ngày 20/3 rằng nước này “chưa cần sử dụng nguồn dự trữ” nhưng đã sẵn sàng cho nhiều kịch bản, bao gồm cả gián đoạn kéo dài.

Nhà ga LNG quốc gia tại Jurong Island có khả năng đáp ứng toàn bộ nhu cầu khẩn cấp, trong khi kho dự trữ hiện tại đủ dùng nhiều tháng. Chính phủ duy trì “4 lớp phòng thủ”: đa dạng nguồn cung khí (từ Mỹ, Australia, Nga), khả năng chuyển sang diesel tại tất cả nhà máy điện, kho dự trữ và các biện pháp tiết kiệm. Tuy nhiên, ông Tan cảnh báo giá điện, phân bón và heli (sản phẩm phụ từ khí tự nhiên) có thể tăng mạnh nếu gián đoạn kéo dài.

Để ứng phó bối cảnh hiện nay, Chính phủ Singapore kêu gọi người dân và doanh nghiệp tăng sử dụng phương tiện công cộng, tắt đèn điện và thiết bị không cần thiết, đặt điều hòa ở 26-27°C và đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng sạch. Bộ Năng lượng Singapore thúc đẩy các dự án pin mặt trời nổi và hydro xanh, nhằm giảm phụ thuộc vào LNG Trung Đông xuống dưới 50% trong 5 năm tới.

Các chuyên gia nhận định biện pháp của Singapore là mô hình cân bằng giữa ứng phó ngắn hạn (dự trữ) và chiến lược dài hạn (chuyển đổi), giúp ổn định kinh tế dù giá năng lượng toàn cầu biến động mạnh.

Campuchia: Giảm thuế triệt để để “hạ nhiệt” giá nhiên liệu nội địa

Là quốc gia phụ thuộc 100% nhập khẩu nhiên liệu, Campuchia chịu tác động mạnh mẽ do xung đột tại Trung Đông.

Để ứng phó, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã đưa thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với xăng dầu về mức 0% từ ngày 20/3. Thuế tiêu thụ đặc biệt giảm xuống còn 15,71 cent/lít với xăng và 0% với diesel. Chính phủ còn hấp thụ 6% thuế bổ sung còn lại.

Kết quả là, giá bán lẻ xăng RON92 giảm xuống 5.400 riel/lít (khoảng 1,35 USD), diesel 6.700 riel/lít (khoảng 1,67 USD). Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh rằng, đây là biện pháp tình thế để bảo vệ người dân và nông dân, tránh lạm phát lan rộng sang phân bón và vận tải. Campuchia cũng đang đàm phán đa dạng nguồn cung từ các quốc gia lân cận để giảm rủi ro dài hạn.

Lào: Giảm ngày học để tiết kiệm chi phí đi lại cho hộ gia đình

Với nguồn dự trữ hạn chế và phụ thuộc hoàn toàn nhập khẩu, Lào chọn giải pháp tình thế: giảm ngày học trực tiếp từ 5 xuống còn 3 ngày trong tuần tại tất cả trường học công lập và tư thục, bắt đầu từ ngày 20/3. Chính phủ Lào yêu cầu các cơ sở giáo dục bù đắp bằng học trực tuyến hoặc kéo dài năm học để đảm bảo chương trình giảng dạy.

Mục tiêu chính của biện pháp trên là giảm chi phí xăng dầu cho phụ huynh đưa đón con em, đặc biệt ở khu vực nông thôn nơi xe máy là phương tiện chính. Thủ tướng Lào nhấn mạnh đây là “biện pháp cân bằng giữa giáo dục và gánh nặng kinh tế hộ gia đình” trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động mạnh. Các trường đại học cũng áp dụng tương tự.

Thái Lan, Philippines, Indonesia và Malaysia: Tiết kiệm tập thể và làm việc linh hoạt

Theo Reuters, Chính phủ Thái Lan áp dụng hàng loạt biện pháp “tiết kiệm tập thể”: khuyến khích nhân viên mặc áo thun thay vest để giảm điều hòa văn phòng (đặt ở 26-27°C), làm việc từ xa toàn bộ tại cơ quan nhà nước, và áp dụng giá trần tạm thời cho diesel. Chính phủ còn tạm ngừng xuất khẩu dầu để bảo vệ kho dự trữ 60 ngày.

Philippines, nước phụ thuộc 96% dầu từ Vùng Vịnh, chuyển sang tuần làm việc 4 ngày tại các cơ quan nhà nước, hạn chế công tác, thúc đẩy làm việc từ xa. Indonesia xem xét mô hình tương tự, đồng thời tăng sản xuất biodiesel trong nước.

Malaysia, dù có nhà máy lọc dầu, cũng giảm công suất chế biến do thiếu nguyên liệu thô và khuyến khích tiết kiệm điện. Myanmar áp dụng ngày lái xe xen kẽ để giảm tiêu thụ nhiên liệu. Những biện pháp này giúp giảm nhu cầu dầu mỏ nội địa 10-20% trong ngắn hạn, nhưng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chính phủ và doanh nghiệp.

Ngày 13/3, các Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế ASEAN (do Philippines chủ trì) đã họp khẩn, kêu gọi các bên tại Trung Đông ngừng bắn ngay lập tức và kích hoạt cơ chế hợp tác năng lượng khu vực. Các nước cam kết chia sẻ dự trữ, đa dạng hóa nguồn LNG từ Australia và Mỹ, đẩy nhanh chuyển đổi xanh theo kế hoạch ASEAN Power Grid. Trung Quốc cũng đề nghị hợp tác với Đông Nam Á về an ninh năng lượng.

Các nước Đông Nam Á đã phản ứng nhanh và linh hoạt trước tình trạng thiếu hụt năng lượng do xung đột Trung Đông gây ra, tất cả đều nhằm giảm thiểu tác động ngay lập tức đến đời sống người dân và nền kinh tế. Đến nay, các biện pháp này đã phần nào ổn định thị trường nội địa, nhưng hiệu quả lâu dài vẫn phụ thuộc vào các diễn biến chiến sự tại Trung Đông. Đến ngày 25/3, giá dầu thế giới đã có dấu hiệu giảm xuống dưới 100 USD/thùng, trong bối cảnh Mỹ và Iran có các tín hiệu đàm phán sau 3 tuần xung đột căng thẳng, có thể là ngay trong tuần này.