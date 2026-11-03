Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk (Ảnh: Reuters).

Chỉ riêng 20 nhà tài trợ hàng đầu đã tài trợ khoảng 2 tỷ USD vào cuộc bầu cử năm nay, góp phần biến đây trở thành cuộc bầu cử giữa kỳ đắt đỏ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Công ty tư vấn quảng cáo AdImpact ước tính số tiền chi cho quảng cáo năm nay là 11,6 tỷ USD, vượt con số 11,2 tỷ USD năm 2024, báo Guardian cho biết.

Cử tri Mỹ ngày 3/11 đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, bầu tất cả 435 ghế tại Hạ viện và khoảng 1/3 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện. Kết quả cuộc bầu cử sẽ quyết định đảng nào sẽ nắm thế đa số tại Hạ viện và Thượng viện, và có thể tác động tới 2 năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump.

Trong số các nhà tài trợ, tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk là cái tên hàng đầu. Theo số liệu do Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ (FEC) cập nhật đến ngày 29/10, vị tỷ phú giàu nhất thế giới đã đổ khoảng 445,77 triệu USD vào cuộc bầu cử năm nay. Đây là con số kỷ lục mà một nhà tài trợ ủng hộ cho một cuộc bầu cử trong lịch sử nước Mỹ.

Theo tính toán của Guardian, số tiền mà ông Musk chi ra có thể dùng để phóng 6 tên lửa Falcon của Space X, mua hơn 5.000 chiếc bán tải Cybertruck của hãng Tesla, cũng như hơn 30 triệu chiếc bánh burger. Số tiền này cũng lớn hơn tổng số tiền tài trợ của tất cả tỷ phú tại thung lũng Silicon - bao gồm chính ông Musk - chi ra năm 2024.

Ông Musk là nhân vật thân cận với chính quyền của Tổng thống Donald Trump, cũng như hưởng lợi từ các chính sách nới lỏng kiểm soát về công nghệ hay trí tuệ nhân tạo. Các công ty của ông cũng đã nhận được các hợp đồng trong việc xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa hay sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo Grok trong Lầu Năm Góc.

Dù vậy, với việc sở hữu khối tài sản khổng lồ lên tới hơn 900 tỷ USD, số tiền mà Elon Musk chi ra trong cuộc bầu cử lần này chiếm chưa tới 0,05% tổng tài sản của ông.

Hồi năm 2025, ông Musk từng tuyên bố sẽ dừng chi tiêu mạnh tay cho mục đích chính trị sau khi chi gần 300 triệu USD để góp phần giúp ông Trump trở lại Nhà Trắng năm 2024.

Cuộc đua được ông Musk quan tâm nhất là tại Texas. Trong những tháng qua, ông đã chi hơn 200 triệu USD cho chiến dịch vận động tranh cử của ứng viên thượng nghị sĩ Cộng hòa Ken Paxton, theo New York Times. Đây là cuộc đua được dự báo sít sao, có thể quyết định đảng nào sẽ kiểm soát Thượng viện trong 2 năm cuối của chính quyền ông Trump.

Ngoài rót tiền cho các ứng viên, ông Musk còn cố gắng tác động đến dư luận nhờ sức ảnh hưởng của mình. Tài khoản có hơn 200 triệu lượt người theo dõi của ông trên mạng xã hội X thường xuyên đăng lại những bài viết từ các nhóm vận động của phe Cộng hòa. Tuy nhiên, ông ít xuất hiện công khai hơn so với hồi năm 2024.

Cử tri Mỹ bỏ phiếu vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đắt đỏ nhất lịch sử vào ngày 3/11 (Ảnh: Reuters)

Cuộc đua của các tỷ phú công nghệ và tiền số

Các “mạnh thường quân” trong cuộc bầu cử lần này có thể chia thành hai nhóm chính: Các tỷ phú công nghệ và tiền số có động lực vận động chính sách có lợi cho mình, cũng như các cá nhân và tổ chức tài trợ truyền thống.

Ngoài ông Musk, công ty đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz hay vợ chồng nhà sáng lập OpenAI Greg Brockman và Anna Brockman đều đang tài trợ lớn cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử lần này.

Tỷ phú công nghệ Reid Hoffman là cái tên hiếm hoi trong giới công nghệ tài trợ cho đảng Dân chủ với gần 42 triệu USD, đứng ở vị trí thứ 4 trong giới công nghệ thung lũng Silicon.

Trong khi đó, các doanh nhân tiền số là một trong những nhóm chi tiền mạnh tay nhất trong những tuần cuối trước bầu cử, đặc biệt sau khi Thượng viện Mỹ bỏ phiếu ngăn chặn dự luật về tiền số hồi tháng 9.

Ở nhóm thứ hai, các tổ chức phi lợi nhuận đằng sau các ủy ban hành động chính trị cũng đang ngày càng thể hiện vai trò. One Nation - nhóm phi lợi nhuận phục vụ các nghị sĩ thượng viện của phe Cộng hòa - đã chi gần 138 triệu USD cho cuộc bầu cử năm nay.

Ngoài ra, những cái tên quen thuộc vẫn tiếp tục xuất hiện trong cuộc bầu cử lần này. Các nhà vận động ủng hộ Israel tiếp tục rót hàng chục triệu USD cho đảng Cộng hòa như trong các cuộc bầu cử trước đó.

Đảng Cộng hòa đang ngày càng thu hút các nhà tài trợ lớn. Nếu như năm 2014, số tiền mà 40 nhà tài trợ hàng đầu chi cho phe Cộng hòa chỉ bằng một nửa phe Dân chủ, tỷ lệ của năm nay đã gấp ba lần.

Ở chiều ngược lại, cha con tỷ phú George Soros và Alexander Soros là những nhà quyên góp cá nhân lớn nhất của đảng Dân chủ với hơn 103 triệu USD đã chi.

Đáng chú ý, nhiều khoản tiền lớn đã được chi ra trong những ngày cuối cùng của cuộc bầu cử. Hôm 30/10, tỷ phú Michael Bloomberg chi tài trợ 36 triệu USD cho các cuộc vận động ủng hộ đảng Dân chủ, bổ sung cho 80 triệu USD đã cam kết.

Đối với các “mạnh thường quân”, các khoản chi tiêu lớn “giống một khoản đầu tư kinh doanh vậy”, theo ông Ian Vandewalker, chuyên gia tại Trung tâm Brennan vì công lý (Mỹ), nhận xét với Guardian.