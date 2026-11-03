Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc vận động tranh cử ở Salina, bang Kansas ngày 1/11 (Ảnh: Reuters).

Vì sao bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng?

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ (ngày 3/11) đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận trong nước và quốc tế. Đây không chỉ là cuộc kiểm tra định kỳ đối với chính quyền đương nhiệm mà còn là thời điểm then chốt quyết định cán cân quyền lực tại Quốc hội trong 2 năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.

Kết quả cuộc bầu cử sẽ định hình khả năng thúc đẩy chương trình nghị sự, mức độ giám sát từ lập pháp và thậm chí cả cục diện chính trị Mỹ tiến tới năm 2028.

Bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ diễn ra vào năm thứ hai của nhiệm kỳ tổng thống. Trọng tâm là cuộc đua giành quyền kiểm soát Quốc hội - cơ quan lập pháp gồm Hạ viện (435 ghế, nhiệm kỳ 2 năm) và Thượng viện (100 ghế, nhiệm kỳ 6 năm, bầu theo chu kỳ luân phiên).

Trong lần bầu cử này, toàn bộ 435 ghế Hạ viện được bầu lại. Tại Thượng viện, 35 ghế được đưa ra tranh cử lần này.

Theo các dự báo cập nhật đến ngày 2/11, đảng Dân chủ được đánh giá là ứng cử viên mạnh để giành lại Hạ viện với tỷ lệ xác suất cao (một số mô hình đưa ra trên 90%). Tại Thượng viện, cơ hội của đảng Dân chủ cũng tăng mạnh, khi một số dự báo đưa xác suất giành đa số lên khoảng 80%. Các cuộc đua cạnh tranh cao tập trung tại một số bang truyền thống nghiêng về Cộng hòa như Texas, Kansas, Ohio, Iowa và Alaska.

Nếu đảng Cộng hòa giữ được cả hai viện

Đảng Cộng hòa hiện nắm đa số tại cả hai viện: 218 ghế Hạ viện và 53 ghế Thượng viện.

Trong 2 năm cầm quyền vừa qua của Tổng thống Trump, đảng Cộng hòa kiểm soát cả Nhà Trắng và Quốc hội đã tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền ông Trump thúc đẩy một số chính sách, chiến lược quốc gia. Tuy nhiên, thế đa số mỏng khiến nhiều dự luật quan trọng vẫn gặp khó khăn, đặc biệt khi cần sự đồng thuận liên đảng.

Nếu đảng Cộng hòa giữ được cả hai viện, Tổng thống Trump sẽ tiếp tục có sự hỗ trợ lập pháp tương đối thuận lợi trong 2 năm còn lại trong việc đưa ra và triển khai các quyết sách lớn. Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát vẫn có thể phê chuẩn các đề cử nhân sự quan trọng, bao gồm thẩm phán liên bang.

Tuy nhiên, khi năm 2028 đến gần, một số nghị sĩ Cộng hòa có thể ưu tiên lợi ích cá nhân và khoảng cách với cử tri hơn là trung thành tuyệt đối với Tổng thống sắp mãn nhiệm.

Nếu đảng Dân chủ kiểm soát Hạ viện, Thượng viện

Nếu đảng Dân chủ giành được ít nhất một viện, cục diện sẽ thay đổi rõ rệt. Quyền kiểm soát một viện cho phép đảng đó quyết định phần lớn chương trình nghị sự, đưa dự luật nào ra biểu quyết và tiến hành điều tra thông qua các ủy ban. Đối với đảng Dân chủ, lợi thế lớn nhất là khả năng ngăn chặn hoặc làm chậm đáng kể chương trình lập pháp của ông Trump.

Điều gì sẽ xảy ra nếu đảng Dân chủ kiểm soát Hạ viện? Đây được xem là kịch bản có khả năng xảy ra cao nhất, theo các mô hình dự đoán và các cuộc thăm dò dư luận.

Việc nắm Hạ viện cho phép đảng Dân chủ kiểm soát các ủy ban quan trọng, sử dụng quyền triệu tập và yêu cầu cung cấp tài liệu để điều tra hoạt động của chính quyền. Các vấn đề như chính sách thuế quan, cuộc xung đột quân sự với Iran, ngân sách chăm sóc sức khỏe và các cáo buộc liên quan đến đạo đức công vụ có thể trở thành trọng tâm giám sát.

Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries từng nêu kế hoạch hành động trong 100 ngày đầu nếu đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát, tập trung vào các vấn đề gây chia rẽ trong nội bộ Cộng hòa. Việc buộc các nghị sĩ Cộng hòa phải bỏ phiếu công khai về những chính sách không được dư luận ủng hộ có thể tạo áp lực chính trị lớn hướng tới năm 2028.

Tuy nhiên, ngay cả khi kiểm soát Hạ viện, đảng Dân chủ vẫn khó thông qua các dự luật mang tính đột phá vì Tổng thống có quyền phủ quyết. Việc bác bỏ phủ quyết đòi hỏi đa số 2/3 tại cả hai viện - điều gần như bất khả thi trong môi trường phân cực hiện nay.

Nếu đảng Dân chủ giành được Thượng viện, tác động sẽ sâu sắc hơn ở khía cạnh nhân sự. Thượng viện có quyền phê chuẩn các đề cử quan trọng của Tổng thống, bao gồm thành viên nội các, đại sứ và đặc biệt là thẩm phán liên bang. Việc đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát có thể làm chậm hoặc chặn đứng nhiều đề cử của Tổng thống Trump trong 2 năm cuối nhiệm kỳ, ảnh hưởng trực tiếp đến việc định hình bộ máy hành pháp và hệ thống tư pháp.

Ngoài ra, Thượng viện do đảng Dân chủ lãnh đạo sẽ tăng cường khả năng giám sát và có thể phối hợp với Hạ viện để tạo áp lực lập pháp mạnh mẽ hơn.

Về nguy cơ luận tội và giám sát, trong các cuộc vận động tranh cử, ông Trump nhiều lần bày tỏ lo ngại rằng nếu đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội, ông có thể đối mặt với nguy cơ bị luận tội lần thứ ba.

Trước đây, ông từng bị Hạ viện luận tội trong nhiệm kỳ đầu tiên (2017-2021). Dù việc luận tội tại Hạ viện không đồng nghĩa với việc bị cách chức, quá trình này vẫn tạo ra áp lực chính trị và truyền thông lớn.

Các chuyên gia phân tích chính trị Mỹ nhận định rằng, ngay cả khi không đi đến luận tội, việc đảng Dân chủ kiểm soát các ủy ban cũng đủ để duy trì trạng thái giám sát liên tục, buộc chính quyền phải dành nhiều nguồn lực để đối phó thay vì tập trung thúc đẩy chính sách.

Lịch sử cho thấy đảng của Tổng thống đương nhiệm thường mất ghế tại Quốc hội trong bầu cử giữa nhiệm kỳ. Từ năm 1946 đến nay, xu hướng này diễn ra ở phần lớn các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Kết quả thường tỷ lệ thuận với mức độ không hài lòng của cử tri đối với Tổng thống và tình hình kinh tế, chính sách đối ngoại.

Đến đầu tháng 11, các cuộc thăm dò và mô hình dự báo cho thấy đảng Dân chủ đang có lợi thế rõ rệt tại Hạ viện và cơ hội đáng kể tại Thượng viện. Kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu và những biến động phút chót tại các bang then chốt.

Cuộc bầu cử ngày 3/11 không chỉ tác động tới 2 năm còn lại của nhiệm kỳ ông Trump cầm quyền, mà còn định hình cục diện chính trị Mỹ tiến tới cuộc bầu cử tổng thống năm 2028. Nếu đảng Dân chủ giành được một hoặc cả hai viện, ông Trump sẽ phải điều hành trong môi trường lập pháp khó khăn hơn, với nhiều ràng buộc và giám sát chặt chẽ hơn. Ngược lại, nếu đảng Cộng hòa giữ được quyền kiểm soát, ông sẽ có thêm không gian để củng cố di sản chính trị của mình.

Dù kết quả ra sao, bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 một lần nữa khẳng định vai trò của Quốc hội như một cơ chế kiểm soát, cân bằng quyền lực trong hệ thống chính trị Mỹ. Đối với Tổng thống Trump, đây là thời điểm then chốt để kiểm chứng mức độ ủng hộ của cử tri sau 2 năm cầm quyền, đồng thời quyết định mức độ tự do hành động mà ông sẽ có trong giai đoạn cuối của nhiệm kỳ.