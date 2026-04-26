Các hệ thống phòng không hàng đầu thế giới

Từ “tầm bắn xa” sang năng lực chống đòn tập kích ồ ạt

Năm 2026 đánh dấu một bước chuyển rõ rệt trong tư duy phát triển phòng không tầm xa và chống tên lửa đạn đạo. Nếu trước đây, các hệ thống thường được đánh giá dựa trên tầm bắn tối đa, hiện nay yếu tố quyết định lại là khả năng duy trì đánh chặn trong điều kiện bị tập kích liên tục bằng nhiều loại mục tiêu khác nhau, từ tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình cho tới UAV tấn công.

Các hệ thống tiêu biểu đang được triển khai và so sánh rộng rãi gồm Patriot PAC-3 MSE kết hợp THAAD, SAMP/T NG, S-400 Triumf, HQ-9 và hệ thống Arrow 2 - Arrow 3 của Israel.

Điểm chung của các hệ thống này là đều hướng tới mô hình phòng thủ nhiều tầng, chia thành lớp đánh chặn thấp (trong khí quyển) và lớp đánh chặn cao (ngoài khí quyển), thay vì dựa vào một hệ thống đơn lẻ.

Mỹ: Mô hình phòng thủ 2 tầng rõ rệt

Hệ thống phòng thủ THAAD của Mỹ (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ).

Mỹ là quốc gia triển khai rõ ràng nhất mô hình nhiều tầng với sự kết hợp giữa Patriot PAC-3 MSE và THAAD.

PAC-3 MSE đóng vai trò lớp phòng thủ dưới, sử dụng cơ chế va chạm trực diện để tiêu diệt mục tiêu như tên lửa đạn đạo chiến thuật, máy bay và tên lửa hành trình. Trong khi đó, THAAD đảm nhiệm lớp trên, có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn đến tầm trung ở độ cao tới khoảng 150 km và tầm đánh chặn khoảng 200 km.

Sự kết hợp này cho phép Mỹ tạo ra “hai cơ hội đánh chặn” đối với một mục tiêu, nếu lớp trên thất bại, lớp dưới vẫn có thể xử lý. Đây được xem là tiêu chuẩn của phòng thủ hiện đại.

Châu Âu: Linh hoạt nhưng thiên về lớp trung gian

Pháp và Italy phát triển hệ thống SAMP/T và phiên bản nâng cấp SAMP/T NG, đại diện cho cách tiếp cận châu Âu. Hệ thống này sử dụng tên lửa Aster 30, có khả năng đánh chặn mục tiêu khí động học ở khoảng cách trên 150 km và đối phó tên lửa đạn đạo tầm trung.

SAMP/T NG được thiết kế với radar AESA xoay 360 độ và hệ thống chỉ huy - kiểm soát mới, cho phép theo dõi và xử lý nhiều mục tiêu cùng lúc. Tuy nhiên, về bản chất, đây vẫn là hệ thống thuộc lớp “phòng thủ chiến thuật”, chưa phải lớp đánh chặn ngoài khí quyển như THAAD hay Arrow 3.

Nga và Trung Quốc: Phòng không tầm xa nhưng hạn chế chống đạn đạo

Hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga (Ảnh: Spunik).

Nga triển khai hệ thống S-400 Triumf kết hợp với các biến thể như S-300VM. Các hệ thống này nổi bật về tầm bắn xa (có thể tới khoảng 400 km đối với mục tiêu khí động học), nhưng khả năng chống tên lửa đạn đạo vẫn mang tính bổ trợ, không phải chức năng chính.

Một điểm khác biệt quan trọng là S-400 không sử dụng cơ chế va chạm trực diện như PAC-3, mà dựa vào đầu đạn nổ gần, phản ánh triết lý thiết kế khác.

Trong khi đó, Trung Quốc phát triển HQ-9 như một phần của mạng lưới phòng không tích hợp. Hệ thống này có tầm đánh chặn khoảng 200 km đối với mục tiêu khí động học và có khả năng hạn chế trong đánh chặn tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, do thiếu dữ liệu công khai, đánh giá chủ yếu dựa trên vai trò và cấu trúc triển khai hơn là thông số kỹ thuật chi tiết.

Israel: Hệ thống chuyên biệt chống tên lửa đạn đạo

Israel là trường hợp đặc biệt khi xây dựng hệ thống phòng thủ gần như chuyên biệt cho tên lửa đạn đạo với Arrow 2 và Arrow 3.

Arrow 2 đảm nhiệm lớp đánh chặn trong khí quyển, trong khi Arrow 3 có khả năng đánh chặn ngoài khí quyển ở độ cao trên 100 km. Đây là một trong số ít hệ thống được công khai có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở giai đoạn giữa hành trình bay.

Việc một số quốc gia châu Âu bắt đầu triển khai Arrow cho thấy xu hướng ưu tiên các hệ thống chống tên lửa đạn đạo chuyên sâu đang gia tăng.

Bài toán thực sự

Điểm mấu chốt rút ra từ các xung đột gần đây là: ngay cả hệ thống tiên tiến nhất cũng có thể bị quá tải nếu phải đối mặt với các đòn tập kích hỗn hợp, kéo dài và liên tục.

Phòng thủ tên lửa hiện đại phụ thuộc vào ba yếu tố chính gồm số lượng tên lửa đánh chặn, chất lượng radar và cảm biến, khả năng duy trì sản xuất và tiếp tế.

Việc Mỹ tăng sản xuất PAC-3, châu Âu đẩy mạnh SAMP/T NG hay Israel mở rộng hệ thống Arrow cho thấy cuộc cạnh tranh không còn nằm ở công nghệ đơn lẻ, mà ở khả năng duy trì chiến đấu dài hạn.

Bức tranh phòng không chiến lược năm 2026 cho thấy một thay đổi rõ rệt, không còn là cuộc đua tầm bắn, không phải chỉ là công nghệ tiên tiến, mà là khả năng đánh chặn nhiều tầng, liên tục và bền vững.

Mỹ với Patriot kèm THAAD, châu Âu với SAMP/T NG, Nga với S-400, Trung Quốc với HQ-9 và Israel với Arrow đang đại diện cho những mô hình khác nhau. Nhưng điểm chung là tất cả đều đang tiến tới một mục tiêu: xây dựng lá chắn có thể chịu được các đòn tập kích ngày càng phức tạp trong xung đột hiện đại.