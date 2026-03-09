Cá sấu xuất hiện ở khắp nơi vì lũ, bang của Australia sơ tán dân khẩn cấp

Lũ lụt tại Lãnh thổ phía Bắc Australia (Ảnh: Guardian).

Cảnh sát tại Lãnh thổ phía Bắc của Australia đã cảnh báo rằng “cá sấu có ở khắp nơi” vào ngày 8/3 và cho biết họ đã di chuyển hơn 1.000 người đến nơi trú ẩn trên khắp bang sau các trận lũ lụt lớn.

Khu vực này đã hứng chịu mưa lớn suốt cuối tuần, với thị trấn Katherine trải qua trận lũ tồi tệ nhất kể từ năm 1998.

Cảnh sát đã sơ tán hơn 1.000 người trên toàn khu vực vào ngày 7/3, đồng thời triển khai trực thăng và máy bay đến các cộng đồng ở những khu vực hẻo lánh.

Quyền chỉ huy kiểm soát sự cố của cảnh sát Shaun Gill nói với các phóng viên rằng, tình hình đã ở mức nghiêm trọng.

Ông cho biết “ít nhất” 90 ngôi nhà đã bị mất điện và cảnh báo người dân không nên bơi trong nước lũ.

Ông nói: “Cá sấu có ở khắp mọi nơi. Xin làm ơn đừng xuống nước. Thông điệp rất rõ ràng. Đừng bơi trong nước vì hai lý do: nước chảy rất xiết, và đây cũng là thời điểm cá sấu hoạt động mạnh nhất".

Trợ lý ủy viên cảnh sát Travis Wurst cũng cảnh báo cư dân tại Katherine không nên làm điều dại dột như nhảy xuống nước.

Ông cảnh báo về “cá sấu và nhiều thứ khác có thể khiến cuộc sống của bạn gặp nguy hiểm".

Một số trường học sẽ tiếp tục đóng cửa đến ngày 9/3 do tình trạng ngập lụt, theo Thủ hiến Lãnh thổ phía Bắc Australia Lia Finocchiaro.

Ước tính có hơn 100.000 con cá sấu nước mặn và nước ngọt sinh sống trên khắp miền bắc Australia.

Lãnh thổ phía Bắc Australia là một trong những khu vực có mật độ dân cư thưa nhất của đất nước và thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan. Các nhà nghiên cứu đã nhiều lần cảnh báo rằng biến đổi khí hậu làm gia tăng nguy cơ các thảm họa tự nhiên như cháy rừng, lũ lụt và bão nhiệt đới.