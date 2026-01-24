Bước ngoặt đáng chú ý trong chính sách quốc phòng mới của Mỹ

Dàn máy bay ném bom Mỹ trong một cuộc tập trận (Ảnh: Quân đội Mỹ).

Các ưu tiên được nêu trong Chiến lược Quốc phòng Quốc gia 2026, báo cáo định kỳ 4 năm một lần, khác biệt đáng kể so với thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden vào năm 2022, với định hướng vào trong nước nhiều hơn, như bảo vệ biên giới và chống ma túy.

Tài liệu khẳng định Mỹ không theo đuổi chủ nghĩa biệt lập, nhưng giải thích vì sao Mỹ muốn các đồng minh làm nhiều hơn, trong khi quân đội tập trung nhiều hơn vào các vấn đề liên quan lãnh thổ trong nước.

Trọng tâm đối với an ninh trong nước bao gồm một phần nêu rõ rằng Mỹ sẽ không còn nhượng lại các khu vực chiến lược then chốt ở Tây Bán cầu, và Lầu Năm Góc sẽ cung cấp cho Tổng thống Donald Trump “những lựa chọn đáng tin cậy để bảo đảm quyền tiếp cận quân sự và thương mại của Mỹ tới các địa bàn chiến lược từ Bắc Cực đến Nam Mỹ, đặc biệt là Greenland, Vịnh Mỹ (Vịnh Mexico) và Kênh đào Panama".

“Chúng tôi sẽ bảo đảm Học thuyết Monroe được duy trì trong thời đại của chúng ta”, tài liệu viết, ám chỉ học thuyết đối ngoại thế kỷ 19 khẳng định phạm vi ảnh hưởng của Mỹ trải rộng khắp Tây Bán cầu.

Ưu tiên số hai của Lầu Năm Góc hiện nay là Trung Quốc, quốc gia từng được báo cáo năm 2022 mô tả là đối thủ chiến lược quan trọng nhất của Mỹ.

Báo cáo mới cho biết Mỹ sẽ tìm cách răn đe Trung Quốc “bằng sức mạnh, không phải đối đầu”.

Tài liệu nêu rằng Lầu Năm Góc sẽ “cung cấp sức mạnh quân sự cho nền ngoại giao có tầm nhìn và thực tế của Tổng thống Trump, từ đó tạo điều kiện cho một thế cân bằng quyền lực ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cho phép tất cả chúng ta, Mỹ, Trung Quốc và các nước khác trong khu vực, được hưởng một nền hòa bình tương đối".

Ưu tiên thứ ba của Lầu Năm Góc là tăng cường chia sẻ gánh nặng với các đồng minh, bao gồm Canada và Mexico ở Tây Bán cầu và các nước châu Âu trên lục địa của họ.

Ưu tiên thứ tư là tái thiết nền tảng công nghiệp quốc phòng.

Khi chiến sự Nga - Ukraine sắp bước sang năm thứ 5, Moscow chỉ được đề cập tương đối ngắn gọn trong báo cáo. Nga được mô tả là “mối đe dọa kéo dài nhưng có thể kiểm soát đối với các thành viên NATO ở sườn phía Đông trong tương lai gần”, và Lầu Năm Góc sẽ bảo đảm lực lượng Mỹ sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa của Moscow “đối với lãnh thổ Mỹ".

Báo cáo được công bố trong bối cảnh ông Trump đang nỗ lực làm trung gian để chấm dứt cuộc chiến mà ông nhiều lần nói có thể kết thúc ngay trong ngày đầu của nhiệm kỳ 2, thậm chí trước khi nhậm chức.

Văn bản cũng xuất hiện sau vụ lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, cùng tuyên bố của ông Trump về việc quyết tâm giành quyền kiểm soát Greenland, dù ông nói sẽ không dùng vũ lực để đạt mục tiêu đó.

Khác với các báo cáo Chiến lược Quốc phòng Quốc gia trước đây của chính quyền các tổng thống đảng Cộng hòa và Dân chủ, phiên bản 2026 có nhiều đoạn chỉ trích chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden và các chính quyền tiền nhiệm.

“Trong thời gian quá dài, Chính phủ Mỹ đã sao nhãng, thậm chí bác bỏ, việc đặt người Mỹ và các lợi ích cụ thể của họ lên hàng đầu. Các chính quyền trước đây đã lãng phí lợi thế quân sự cùng sinh mạng, thiện chí và nguồn lực của người dân vào những dự án xây dựng quốc gia khoa trương và các cam kết nhằm bảo vệ những khái niệm trừu tượng như trật tự quốc tế dựa trên luật lệ", báo cáo viết.

“Tổng thống Trump đã dứt khoát thay đổi điều đó, can đảm đặt người Mỹ lên trước hết để thực sự làm nước Mỹ vĩ đại trở lại”, tài liệu nhấn mạnh.

“Chúng tôi sẽ là thanh gươm và tấm khiên để răn đe chiến tranh, với mục tiêu là hòa bình, nhưng sẵn sàng chiến đấu và giành chiến thắng trong những cuộc chiến cần thiết của quốc gia nếu được yêu cầu", Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố.