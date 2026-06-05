Bức thư đặc biệt của lãnh đạo Ukraine gửi Tổng thống Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Sau hàng loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga và những chuyển biến gần đây được cho là nghiêng về phía Kiev trên chiến trường, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 4/6 đã công bố một bức thư ngỏ gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây là bức thư hiếm hoi của ông Zelensky được gửi trực tiếp cho ông Putin.

Bức thư, được đăng trên trang web của Tổng thống Ukraine, đề nghị nối lại các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng đồng thời gửi thông điệp cho nhà lãnh đạo Nga về những tổn thất trong cuộc xung đột, tình trạng lạm phát và sự phụ thuộc của Nga vào các nước bên ngoài. Ông Zelensky cũng nhắc đến vấn đề tuổi tác của ông Putin.

Trong nhiều giai đoạn của cuộc xung đột, ông Zelensky đã ghi hình các thông điệp gửi tới ông Putin hoặc người dân Nga, trong đó có bài phát biểu vào ngày đầu tiên Moscow phát động chiến dịch quân sự tại nước láng giềng vào năm 2022. Tuy nhiên, bức thư lần này được xem là một trong những thông điệp trực diện nhất mà ông Zelensky từng gửi tới nhà lãnh đạo Nga.

Tổng thống Zelensky tuyên bố sẵn sàng ngừng bắn nếu Tổng thống Putin cũng mong muốn điều đó.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông sẵn sàng gặp trực tiếp Tổng thống Putin để đàm phán. Cuộc gặp này nằm ngoài khuôn khổ đàm phán do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn dắt.

Các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian, với sự tham gia của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, một nhà đầu tư bất động sản, và doanh nhân Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump, đã bị đình trệ sau khi cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran bùng nổ vào tháng 2.

Ông Zelensky đề xuất đưa các quốc gia châu Âu tham gia tiến trình đàm phán và tổ chức hội nghị thượng đỉnh cấp lãnh đạo tại Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc một quốc gia Ả rập. Trước đây ông Zelensky cũng từng nhiều lần đề nghị gặp trực tiếp ông Putin, nhưng không đạt được kết quả như kỳ vọng.

Dù được gửi cho Tổng thống Putin, nhưng bức thư lần này của Tổng thống Zelensky dường như cũng nhằm thu hút sự chú ý của Tổng thống Trump. Đồng thời, hiện chưa rõ liệu lời kêu gọi của ông Zelensky có nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán hay để làm suy yếu tiếng nói của Nga trên bàn thương lượng.

Xen lẫn trong đề xuất hòa đàm là những cảnh báo ngầm về việc Nga không thể bảo vệ được chính thủ đô Moscow hay thành phố lớn thứ hai là St. Petersburg trước các cuộc tập kích của Ukraine.

Thành phố St. Petersburg của Nga bị không kích (Ảnh: Telegram).

Bức thư được công bố một ngày sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào một kho dầu ở St. Petersburg và một ngày trước khi Tổng thống Putin dự kiến phát biểu tại một hội nghị kinh tế được tổ chức gần thành phố này. Cuộc tấn công đã tạo ra cột khói đen khổng lồ bao phủ tuyến đường cao tốc dẫn từ thành phố đến địa điểm diễn ra hội nghị.

Bức thư dường như cũng là một động thái tuyên truyền, nhằm nhấn mạnh bước tiến của Ukraine trong cuộc tập kích tầm xa vào St. Petersburg, vốn gây ảnh hưởng cả về kinh tế lẫn tâm lý đối với Nga.

Trong lời kêu gọi đàm phán trực tiếp nhằm chấm dứt xung đột, ông Zelensky đề xuất một tiến trình riêng biệt, khác với khuôn khổ do chính quyền Tổng thống Trump dẫn dắt. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump từng hứa sẽ chấm dứt cuộc chiến chỉ trong một ngày, nhưng các cuộc đàm phán hiện đã kéo dài hơn một năm.

Ông Zelensky cho rằng Mỹ đã không thực hiện được điều mà ông mô tả là một thỏa thuận ngầm giữa ông Trump và ông Putin.

“Chúng tôi đã nghe thông tin rằng tại Alaska, ông đã được hứa hẹn giải quyết một số vấn đề liên quan đến Ukraine và châu Âu”, ông Zelensky viết gửi ông Putin, nhắc đến hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ tại Anchorage, Alaska vào mùa hè năm ngoái. Nga từng tuyên bố ông Trump đã đồng ý để Ukraine nhượng lãnh thổ đổi lấy hòa bình, nhưng Kiev không chấp nhận điều này.

“Chính ông cũng có thể thấy rằng các vấn đề của Ukraine và châu Âu không được quyết định ở Anchorage”, ông Zelensky viết trong thư gửi ông Putin.

Hiện chưa rõ ông Zelensky có thể đạt được điều gì từ chiến thuật vừa gửi thông điệp cứng rắn tới đối thủ vừa kêu gọi hòa bình.

Các trợ lý cho biết trong giai đoạn đầu của nhiệm kỳ tổng thống, ông Zelensky từng theo đuổi chính sách tránh đối đầu với ông Putin. Tuy nhiên, cách tiếp cận này hiện đã thay đổi.

Bức thư cùng với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ Nga có thể giúp vực dậy tinh thần trong nước Ukraine. Bức thư cũng có thể gửi tới một nhân vật đặc biệt - Tổng thống Donald Trump - thông điệp về vị thế hiện nay của Nga, đồng thời tác động tới công chúng Nga.