Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche hôm 12/11 cho biết Bộ Tư pháp nước này vẫn chưa đưa ra kết luận về việc bà Alice Huang có phải là gián điệp hay không.

Bà Huang thu hút sự chú ý trong thời gian qua khi bị nghi ngờ có quan hệ ngoài hôn nhân với cựu CEO Nvidia Jensen Huang. Ngày 8/11, ông Huang thừa nhận ông đã có quan hệ bên ngoài, nhưng không cung cấp chi tiết về mối quan hệ và người có liên quan.

Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Blanche cho biết “đương nhiên” Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang xem xét những nghi vấn cho rằng bà Huang làm việc cho chính phủ nước ngoài.

Trong cuộc phỏng vấn được công bố vào ngày 12/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nhấn mạnh rằng vẫn chưa có kết luận về việc Alice Huang có phải là điệp viên hay không.

“Điều quan trọng nhất là người phụ nữ đó có phải điệp viên hay không? Tôi không biết liệu điều đó đã được xác định hay chưa. Nhưng nếu người phụ nữ đó là điệp viên thì ông ấy (Jensen Huang) nên từ chức. Nếu bà ấy không phải điệp viên thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác”, ông Trump nói trong chương trình podcast “Straight Shooter”.

Ông Jensen Huang đã từ chức hôm 12/11.

Bà Alice Huang là cựu lãnh đạo công ty Megaspeed có trụ sở tại Singapore. Megaspeed là đối tác điện toán đám mây chính thức của Nvidia, giúp công ty này được ưu tiên tiếp cận các dòng chip của công ty công nghệ.

Trung Quốc đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc bà Alice Huang là điệp viên.

Cho tới nay, bà Huang chưa lên tiếng về vụ việc. Bà Alice Huang rời Singapore hồi tháng 2 và bị cấm quay trở lại sau, Bộ Nội vụ Singapore cho biết hôm 12/11. Bộ này cho biết họ đang điều tra bà và công ty Megaspeed, nhưng nhấn mạnh việc này không liên quan đến hoạt động gián điệp.