Ông Oscar Puente đã từ chức Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha (Ảnh: AFP).

Ông Oscar Puente, người trước đó cam kết chính phủ sẽ làm việc “không mệt mỏi” để khôi phục niềm tin vào mạng lưới đường sắt cao tốc lớn thứ 2 thế giới, cũng cho biết sẽ rút khỏi cuộc tổng tuyển cử ngày 29/11.

Vụ tai nạn tuần trước, cùng với một thảm họa khác hồi đầu năm 2026, đã ảnh hưởng tiêu cực tới chiến dịch tranh cử Thủ tướng đương nhiệm Pedro Sanchez.

“Một bộ trưởng giao thông ở một đất nước như Tây Ban Nha không thể tiếp tục tại nhiệm sau 2 vụ tai nạn nghiêm trọng như vậy trong chưa đầy một năm, dù chúng khác nhau đến đâu, bất kể tôi có chịu trách nhiệm trực tiếp hay không”, ông Puente nói với các nghị sĩ, đồng thời đề cập đến thảm kịch mới nhất và vụ tai nạn đường sắt hồi tháng 1 tại Andalusia khiến 46 người thiệt mạng.

“Tôi đã đưa ra quyết định về tương lai của mình trong những phút đầu tiên sau thảm kịch, ngay khi biết tin. Hôm nay, tôi công khai quyết định đó tại nơi thích hợp nhất để làm điều này”, ông nói.

Tai nạn xảy ra ngày 28/10 bên ngoài làng Urda, cách Madrid khoảng 130km về phía nam, khi một đoàn tàu do công ty đường sắt quốc doanh Renfe vận hành đâm vào phía sau một đoàn tàu đang dừng, thuộc công ty tư nhân Tây Ban Nha Iryo.

Sự cố của hệ thống an toàn tự động khiến toàn bộ các đoàn tàu trên đoạn đường ray dài 63km phải dừng lại, nhưng trung tâm kiểm soát vẫn cho phép đoàn tàu Renfe tiếp tục hành trình. Quyết định khó hiểu này đã dẫn đến tai nạn thảm khốc.

Trước khi từ chức, ông Puente đã công bố một loạt các biện pháp trong cuộc họp báo để cải thiện hệ thống đường sắt. Trong số các phương án đó có việc phát triển phần mềm cho các trung tâm kiểm soát, giúp tự động phát cảnh báo và dễ dàng phát hiện những bất thường trong lưu thông.

Ông Puente cho biết Tây Ban Nha sẽ tạo ra một tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) để giám sát hệ thống và “giảm thiểu khả năng xảy ra sai sót của con người”, đồng thời mô tả đề xuất này là chưa từng có tiền lệ.

Ông nói thêm, trong những tình huống nhân viên trung tâm kiểm soát đưa ra quyết định khi hệ thống an toàn tự động ngừng hoạt động, một nhân viên thứ 2 sẽ phải xác nhận quyết định đó.

Ông Puente cũng công bố gói hỗ trợ trị giá 33,5 triệu USD dành cho gia đình những người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ tai nạn tuần trước.