Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 13/11 tuyên bố ông sẽ không khuất phục trước các mối đe dọa từ Iran nhằm vào ông, sau khi ông vừa chuyển từ nhà riêng tại thủ đô Washington tới sinh sống tại một căn cứ quân sự của Mỹ.

"Tại sao tôi phải sợ hãi khi chính các quân nhân dũng cảm của chúng ta ở Vùng Vịnh, cũng như Tổng thống (Donald) Trump, vẫn thường xuyên phải đối mặt với những lời đe dọa đến tính mạng?", ông Bessent nói trong cuộc phỏng vấn với kênh CNBC.

Tuy nhiên, ông Bessent vẫn lo ngại động thái của Iran. “Vì vậy, tôi tuân theo chỉ dẫn của Sở Mật vụ và đã rời khỏi nhà riêng để chuyển đến một căn cứ quân sự", Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết thêm.

Bộ trưởng Bessent cũng chia sẻ, một trong những lý do khiến ông phải chuyển đi là do báo Wall Street Journal từng đăng bức ảnh chụp từ trên không nhà riêng của ông ở Georgetown vào tháng 1/2025.

"Hành động đó cực kỳ vô trách nhiệm và nguy hiểm. Những việc như vậy cần phải chấm dứt", ông nói.

Trong bản ghi nhớ mà Reuters thu thập được vào cuối tháng trước, một quan chức tình báo cấp cao trong chính quyền Tổng thống Trump cảnh báo, Iran đã chuẩn bị sẵn sàng cho các kế hoạch nhắm mục tiêu vào công dân Mỹ. Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ các cáo buộc này.

Kể từ tháng 8, Bộ trưởng Bessent đã chỉ đạo chiến dịch gây sức ép kinh tế và áp đặt các biện pháp trừng phạt của Mỹ với Iran. Động thái này nhằm buộc Tehran chấm dứt các cuộc tấn công vào hoạt động vận tải biển và mở lại eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz, tuyến đường thủy huyết mạch với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu, phần lớn đã bị đóng cửa kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch tập kích Iran vào ngày 28/2.

Chiến dịch gây áp lực kinh tế diễn ra song song với hoạt động phong tỏa của hải quân Mỹ đối với các cảng biển Iran. Chiến dịch này bao gồm việc áp đặt lệnh trừng phạt lên các chi nhánh ngân hàng tại Trung Đông cùng những công ty dịch vụ tài chính khác có liên quan đến việc tạo điều kiện cho các giao dịch với Iran.