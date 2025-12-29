Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói người dân sắp được nhận khoản hoàn thuế lớn

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (Ảnh: AFP).

“Tôi có thể thấy rằng chúng ta sẽ có một năm hoàn thuế khổng lồ trong quý I, bởi vì người lao động Mỹ không thay đổi mức khấu trừ của họ. Tôi nghĩ các hộ gia đình có thể thấy mức hoàn thuế, tùy theo số lượng người đi làm, từ 1.000 đến 2.000USD”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu trên truyền hình cuối tuần qua.

Ông cho biết các điều khoản thuế trong Đạo luật To Đẹp (OBBBA) được Tổng thống Donald Trump ký ban hành vào tháng 7 có hiệu lực hồi tố từ đầu năm. Ông giải thích, do phần lớn người lao động không điều chỉnh mức khấu trừ thuế, nhiều người có thể nhận được khoản hoàn thuế lớn vào năm 2026.

Dự đoán của ông Bessent tương đồng với nhận định của Tax Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận về chính sách thuế. Trong một báo cáo công bố ngày 17/12, tổ chức này cho biết “các khoản hoàn thuế sẽ lớn hơn mức thông thường trong mùa khai thuế sắp tới do các đợt cắt giảm thuế cho năm 2025 trong đạo luật OBBBA”.

Tax Foundation ước tính OBBBA đã làm giảm tổng số thuế cá nhân khoảng 144 tỷ USD cho năm nay. Tax Foundation đồng thời cho biết các ước tính bên ngoài cho thấy tới 100 tỷ USD trong số đó có thể chuyển thành các khoản hoàn thuế cao hơn cho người Mỹ. Mặc dù không phải ai cũng sẽ nhận được khoản hoàn thuế lớn, Tax Foundation cho rằng các khoản tiết kiệm từ OBBBA có thể đẩy mức hoàn thuế trung bình tăng thêm tới 1.000USD.

Tax Foundation liệt kê 7 đợt cắt giảm thuế lớn có hiệu lực theo OBBBA có thể góp phần làm tăng các khoản hoàn thuế, bao gồm việc tăng tín dụng thuế cho trẻ em và mức khấu trừ tiêu chuẩn, nâng trần khấu trừ thuế tiểu bang và địa phương, cũng như các khoản khấu trừ mới hoặc mở rộng dành cho người cao tuổi, lãi vay mua ô tô, thu nhập từ tiền boa và tiền làm thêm giờ.