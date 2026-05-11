Bộ trưởng Quốc phòng Latvia mất chức sau vụ UAV xâm nhập không phận

Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Spruds vừa bị cách chức (Ảnh: Nur).

AFP đưa tin, Thủ tướng Latvia Evika Silina yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Andris Spruds từ chức, với lý do các hệ thống chống UAV đã không được triển khai đủ nhanh để ngăn chặn vụ xâm phạm của các UAV.

Bà Evika Silina đã bổ nhiệm Đại tá quân đội Latvia Raivis Melnis làm Bộ trưởng Quốc phòng mới, thay cho ông Spruds.

Quyết định được đưa ra sau khi 2 UAV trong cuộc xung đột Nga - Ukraine lạc vào không phận Latvia và đánh trúng cơ sở lưu trữ dầu.

"Sự cố máy bay không người lái xảy ra trong tuần này đã chứng minh rõ ràng rằng ban lãnh đạo quốc phòng đã thất bại trong việc thực hiện lời hứa về một bầu trời an toàn cho đất nước chúng ta", bà Silina phát biểu.

Trong khi đó, ông Spruds cho biết Latvia đã trải qua một vài sự cố nghiêm trọng liên quan đến UAV trong những tuần gần đây, đồng thời khẳng định ngành quốc phòng vẫn cam kết bảo vệ không phận đất nước và an toàn công cộng.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha hôm qua xác nhận những UAV trong vụ việc mới đây là của Ukraine, và việc chúng bay vào Latvia là do hoạt động "tác chiến điện tử của Nga". Để ứng phó với các sự cố này, Ukraine đang xem xét việc cử các chuyên gia đến để giúp tăng cường an ninh hàng không trên các quốc gia vùng Baltic.