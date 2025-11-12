Bộ trưởng Hà Lan: Việt Nam đang dẫn đầu khu vực về phát triển cảng biển

Sáng 12/11, nhiều hoạt động hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và Hà Lan đã diễn ra tại TPHCM, củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược trong các lĩnh vực trọng yếu như logistics, cảng biển, hàng không và phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Sự kiện có sự góp mặt của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường, Bộ trưởng Ngoại thương và Phát triển Hà Lan Aukje de Vries, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar, Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TPHCM Raissa Marteaux, cùng đông đảo đại diện các cơ quan và doanh nghiệp từ hai quốc gia.

Phát biểu khai mạc Hội thảo "Phát triển cảng biển và cảng hàng không bền vững", Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường nhấn mạnh vai trò của Hà Lan là nhà đầu tư lớn nhất của Liên minh châu Âu tại TPHCM, với tổng vốn gần 5,5 tỷ USD và kim ngạch thương mại song phương đạt 2,4 tỷ USD trong nửa đầu năm 2025. Ông cũng đề cập đến mối quan hệ kết nghĩa giữa TPHCM và ba đô thị Hà Lan, đặc biệt là Rotterdam – đối tác chiến lược trong lĩnh vực cảng và logistics.

Bộ trưởng Ngoại thương và Phát triển Hà Lan Aukje de Vries khẳng định sự tương đồng giữa Việt Nam và Hà Lan, cả hai đều là quốc gia đồng bằng châu thổ và cửa ngõ giao thương quan trọng. Bà cho biết 60% hàng xuất khẩu của Việt Nam sang châu Âu hiện đi qua cảng Rotterdam, cảng lớn nhất châu Âu. Hơn một thập kỷ qua, Rotterdam và TPHCM đã thiết lập hợp tác sâu rộng trong quy hoạch cảng, quản lý nước và logistics thông minh.

Bộ trưởng de Vries nhấn mạnh Việt Nam đang dẫn đầu khu vực về phát triển cảng biển hiện đại và mở rộng hạ tầng xanh, sạch, ít phát thải. Hà Lan sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về thiết kế cảng thông minh, logistics số và mô hình đô thị sân bay (Airport City) tiên phong bởi Sân bay Amsterdam Schiphol.

Cũng trong sáng 12/11, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã tiếp Bộ trưởng Aukje de Vries và đoàn doanh nghiệp Hà Lan. Chủ tịch Nguyễn Văn Được bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa TPHCM và Hà Lan.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được thông tin về định hướng phát triển TPHCM thành trung tâm công nghiệp số, công nghệ cao, dịch vụ tài chính và đổi mới sáng tạo sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính. Các khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương (nay là TPHCM) sẽ tập trung vào kinh tế biển, du lịch, năng lượng sạch và công nghiệp hiện đại, tạo thành vùng kinh tế động lực liên kết chặt chẽ, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, trong đó có Hà Lan.

Lãnh đạo TPHCM bày tỏ mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác với Hà Lan trong phát triển cảng biển, xây dựng năng lực logistics, hướng đến phát triển đô thị thông minh và bền vững.

Cũng trong sáng 12/11, hội nghị "Chung tay phát triển bền vững ngành nuôi trồng thủy sản tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long" đã diễn ra, với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước.

Việt Nam và Hà Lan đã có hơn 50 năm quan hệ ngoại giao và hơn 10 năm hợp tác chiến lược thông qua hai thỏa thuận SPA về Nông nghiệp bền vững – An ninh lương thực và SPA về Quản lý nước – Biến đổi khí hậu. Đây là hai trụ cột quan trọng thúc đẩy hợp tác thực chất tại ĐBSCL, một vùng đất có nhiều điểm tương đồng với Hà Lan về đặc điểm châu thổ và thách thức môi trường.

Một trong những sáng kiến nổi bật là chương trình phát triển thủy sản bền vững Combi-track, khởi động từ năm 2022, nhằm mục tiêu nuôi cá tra và tôm theo mô hình xanh, ít phát thải, phù hợp với cam kết của Việt Nam đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Hà Lan khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình bảo vệ và phát huy tiềm năng ĐBSCL, hướng đến phát triển bền vững cả về kinh tế và sinh thái, góp phần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Hà Lan ngày càng sâu sắc và hiệu quả.