Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ lần đầu điều trần trước Quốc hội sau xung đột Iran

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth (Ảnh: AFP).

Bộ trưởng Hegseth sẽ đến Đồi Capitol để tham dự một phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện, vốn được coi là phiên thường lệ về yêu cầu ngân sách của Lầu Năm Góc. Tuy nhiên, phiên điều trần lần này diễn ra giữa lúc nước Mỹ đang tranh cãi và chia rẽ gay gắt về chiến tranh Iran.

Sự xuất hiện này - lần đầu tiên trước Quốc hội của ông Hegseth kể từ khi chiến tranh Iran bùng nổ hồi tháng 2 - cũng diễn ra chỉ 2 ngày trước thời hạn 60 ngày để chấm dứt các hành động thù địch.

Phiên điều trần cũng diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ bùng lên những câu hỏi ngày càng gay gắt tại Quốc hội về tốc độ kho vũ khí bị giảm mạnh "đáng sợ" và khi các nghị sĩ tiếp tục xem xét kỹ lưỡng hàng loạt vụ sa thải các quan chức quốc phòng cấp cao bất thường của ông Hegseth mà không có bất kỳ giải thích công khai nào.

Các câu hỏi về thương vong dân sự trong chiến tranh Iran, cũng như liệu Mỹ đã chuẩn bị đầy đủ cho các cuộc tấn công trả đũa hay chưa, và các câu hỏi rộng hơn về lý do chiến lược cho cuộc xung đột, cũng được dự đoán sẽ là một phần nội dung quan trọng trong phiên điều trần lần này.

Tuần này đánh dấu lần trở lại Đồi Capitol đầu tiên của ông Hegseth sau gần 1 năm – với phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện vào ngày 29/4 và trước Thượng viện vào ngày 30/4. Đây cũng là lần đầu tiên ông phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ kể từ khi chiến tranh Iran nổ ra. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ sẽ cùng với tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tham dự cả hai phiên điều trần này.

Mặc dù ông Hegseth đã xuất hiện trước báo chí kể từ khi cuộc xung đột Iran bùng nổ nhưng chủ yếu chỉ tiếp xúc với các phóng viên được coi là có thiện cảm với chính quyền.

Phiên điều trần lần này ban đầu được lên lịch để thảo luận về đề xuất ngân sách quốc phòng năm 2027, với mức chi tiêu dự kiến tăng lên kỷ lục 1.500 tỷ USD, con số lớn nhất trong lịch sử Lầu Năm Góc và tăng 50% so với mức hiện tại, đánh dấu mức tăng lớn nhất trong một năm.

Đề xuất này sẽ tăng gấp 3 lần chi tiêu cho máy bay không người lái và các công nghệ liên quan lên hơn 74 tỷ USD, đồng thời dành hơn 30 tỷ USD cho việc mua sắm vũ khí. Nhưng yêu cầu ngân sách đó đã được lên kế hoạch từ nhiều tháng trước: không tính đến chi tiêu trong chiến tranh với Iran.

Vì vậy, tại phiên điều trần, Bộ trưởng Hegseth cùng Tướng Dan Caine, được kỳ vọng sẽ nhấn mạnh nhu cầu tăng cường đầu tư vào thiết bị bay không người lái, hệ thống phòng thủ tên lửa và tàu chiến.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, nội dung thảo luận nhiều khả năng sẽ nhanh chóng chuyển hướng sang cuộc xung đột với Iran, vấn đề bị phe Dân chủ chỉ trích là “cuộc chiến lựa chọn” tốn kém và không có sự phê chuẩn của Quốc hội.

Các nghị sĩ Dân chủ được cho là sẽ tập trung chất vấn về chi phí ngày càng phình to của cuộc chiến Iran tình trạng cạn kiệt kho vũ khí chiến lược và những thiệt hại dân sự, bao gồm vụ không kích trúng một trường học khiến nhiều trẻ em thiệt mạng.

Bên cạnh đó, khả năng phòng thủ của quân đội Mỹ trước các đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái từ Iran cũng sẽ là tâm điểm. Một số máy bay không người lái được cho là đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ, gây thương vong cho binh sĩ Mỹ.