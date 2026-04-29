Binh sĩ Mỹ đu dây từ trực thăng, đổ bộ tàu gần Iran

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo, vào ngày 28/4, lính thủy quân lục chiến Mỹ thuộc Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 đã lên tàu M/V Blue Star III, “một tàu thương mại bị nghi đang cố gắng di chuyển tới Iran, vi phạm lệnh phong tỏa các cảng của Iran do Mỹ ban hành”.

Theo CENTCOM, lực lượng Mỹ đã thả tàu sau khi tiến hành khám xét và xác nhận hành trình của tàu sẽ không bao gồm bất kỳ cảng nào của Iran.

“Lực lượng Mỹ tiếp tục hoạt động và thực thi lệnh phong tỏa trên khắp Trung Đông. Cho đến nay, 39 tàu đã bị chuyển hướng để đảm bảo tuân thủ lệnh phong tỏa”, CENTCOM cho biết thêm.

Một video do CENTCOM đăng tải cho thấy lực lượng Mỹ đu dây từ trực thăng xuống tàu M/V Blue Star III.

Blue Star ít nhất là tàu thương mại thứ 4 bị lực lượng Mỹ đổ bộ kể từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump bắt đầu phong tỏa các cảng của Iran hơn 2 tuần trước, nhưng đây là tàu đầu tiên không bị Mỹ bắt giữ.

Quân đội Mỹ tuyên bố đã triển khai một chiến dịch phong tỏa hàng hải quy mô lớn nhằm vào các cảng của Iran từ ngày 13/4 sau khi cuộc hòa đàm giữa Mỹ và Iran tại Islamabad đổ vỡ.

Chiến dịch có sự tham gia của hơn 10.000 binh sĩ, bao gồm cả Thủy quân lục chiến và các lực lượng đặc nhiệm, cùng với gần 200 máy bay, tàu chiến.

Hải quân Mỹ ngày 16/4 cho biết, Mỹ đã mở rộng lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran bao gồm cả các loại hàng hóa bị coi là hàng cấm và tuyên bố bất kỳ tàu thuyền nào bị nghi ngờ cố gắng tiếp cận lãnh thổ Iran sẽ phải "chịu quyền thăm dò và khám xét".

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cũng cảnh báo, Mỹ sẽ truy đuổi bất kỳ tàu thuyền nào cố tình hỗ trợ Iran. Ông nói thêm rằng việc thực thi sẽ diễn ra trong lãnh hải Iran cũng như tại các vùng biển quốc tế.

Chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động thực thi pháp luật trên biển khắp thế giới để phá vỡ các mạng lưới bất hợp pháp và chặn bắt các tàu cung cấp hỗ trợ vật chất cho Iran.

Tổng thống Trump coi chiến dịch này là một cách để buộc Iran quay trở lại đàm phán, gọi cuộc phong tỏa này là một “thành công to lớn”. Ông cũng khẳng định Mỹ hiện “hoàn toàn kiểm soát” eo biển Hormuz, điểm nghẽn hẹp mà một phần đáng kể nguồn cung dầu của thế giới đi qua.

Iran đã lên án hành động phong tỏa của Mỹ và tuyên bố sẽ tiếp tục trả đũa. Các quan chức Iran đổ lỗi cho Mỹ về sự bế tắc trong các cuộc đàm phán và việc tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz.

Giới chức Iran tuyên bố không thể có một lệnh ngừng bắn toàn diện giữa hai nước nếu lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran vẫn tiếp diễn.