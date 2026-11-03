Tình nguyện viên giúp dựng lên bảo tháp hôm 1/11 (Ảnh: AFP).

Hàng chục nghìn tình nguyện viên đã tham gia dựng 108 bảo tháp Phật giáo tại thành phố “chánh niệm” mới của Bhutan trong 1 ngày.

Những bảo tháp cao 15m, công trình Phật giáo linh thiêng xuất hiện khắp dãy Himalaya, đã được dựng lên hôm 1/11 dọc theo đoạn bờ sông dài 12km gần biên giới Ấn Độ, tại địa điểm dự kiến xây dựng thành phố chánh niệm Gelephu.

Theo các quan chức, hơn 40.000 tình nguyện viên đã tham gia dựng các công trình này, được xem là “hình thức hữu hình của lời cầu nguyện, được lưu giữ vĩnh viễn trong đá và đất”. Công việc bắt đầu sau nửa đêm. Con số 108 mang ý nghĩa thiêng liêng trong Phật giáo, tôn giáo được thực hành rộng rãi tại Bhutan.

Các quan chức nói với hãng tin AFP rằng khoảng 200.000 người từ nhiều quốc gia đã tham dự buổi lễ.

“Tôi từng lo ngại việc dựng 108 bảo tháp chỉ trong 1 ngày có thể không thành công. Nhưng mọi việc đã diễn ra suôn sẻ, và tôi thực sự biết ơn vì điều đó”, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck phát biểu tại buổi lễ.

Những bảo tháp này được gọi là Jangchub Chorten trong Phật giáo Kim Cương thừa, một nhánh lớn của Phật giáo xuất hiện tại Ấn Độ vào khoảng thế kỷ V-VII. Tông phái này hướng tới giúp người tu tập đạt giác ngộ ngay trong một đời.

“Đây không đơn thuần là thành tựu về kỹ thuật xây dựng. Theo truyền thống Phật giáo, xây bảo tháp là một trong những việc làm tạo công đức lớn nhất mà con người có thể thực hiện, là món quà mang lại lợi ích tâm linh không chỉ cho những người xây dựng mà còn cho tất cả những ai nhìn thấy công trình", thông báo của dự án cho biết. .

Bhutan đã chuẩn bị các bảo tháp trong nhiều ngày trước đó và sự kiện ngày 1/11 nhằm dựng thêm các cấu trúc bên ngoài cho công trình (Ảnh: Reuters).

Theo các quan chức dự án, phần cấu trúc bên ngoài của tất cả 108 bảo tháp đã được dựng lên trong ngày 1/11 với sự hỗ trợ của khoảng 40.000 tình nguyện viên.

Trong khi đó, công tác chuẩn bị cho các bảo tháp đã được tiến hành suốt nhiều tháng. Các công trình sau khi được niêm phong sẽ chứa kinh cầu nguyện, lời chúc phúc, xá lợi và các văn bản tâm linh.

Đông đảo tín đồ tập trung vào ban đêm, cầm những quả cầu phát sáng màu vàng, tụng kinh và dâng lời cầu nguyện dưới chân các bảo tháp.

Bhutan đang đối mặt với những thách thức kinh tế, từ tình trạng thất nghiệp gia tăng, tỷ lệ sinh giảm cho đến làn sóng di cư ra nước ngoài của lao động có tay nghề.

Các nhà lãnh đạo Bhutan hy vọng thành phố chánh niệm Gelephu, do nhà vua đề xuất và các kiến trúc sư Đan Mạch thiết kế, sẽ thúc đẩy kinh tế đất nước và thuyết phục thêm nhiều người trẻ ở lại. Dự án hướng tới thu hút đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh bền vững, công nghệ xanh, giáo dục, du lịch và dịch vụ tài chính.

Gelephu hiện là một thị trấn nhỏ với dân số khoảng 10.000 người, nằm ở miền Nam Bhutan, dọc biên giới với Ấn Độ, cách thủ đô Thimphu khoảng 240km về phía Nam.

Nhà vua thành lập thành phố này theo sắc lệnh hoàng gia năm 2024, nói rằng mục đích của dự án là “tạo ra trung tâm kinh tế năng động”.

Tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani, người đứng đầu tập đoàn hoạt động trong các lĩnh vực từ cảng biển đến năng lượng, đã tham gia dự án với tư cách thành viên sáng lập hồi tháng 1.

Địa điểm xây dựng thành phố dự kiến được kết nối với mạng lưới đường sắt của Ấn Độ tại bang Assam lân cận. Một sân bay quốc tế dự kiến đi vào hoạt động năm 2029.

Dự án cũng gắn với tham vọng về tiền điện tử của Bhutan. Vương quốc này khai thác Bitcoin bằng nguồn thủy điện dư thừa và cam kết sử dụng tài sản kỹ thuật số để hỗ trợ phát triển thành phố.

Bishnu Maya Moktang, cư dân tham dự buổi lễ hôm 1/11, cho biết bà rất hào hứng với thành phố chánh niệm sắp được xây dựng.

“Tôi hy vọng mình sẽ sống đủ lâu để được chứng kiến thành phố đó. Cha mẹ tôi qua đời khi còn trẻ và họ sẽ không bao giờ được nhìn thấy thành phố này. Tôi cảm thấy mình thật may mắn", bà Moktang, 56 tuổi, nói.