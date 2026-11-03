Người Mỹ đi bầu cử giữa kỳ ngày 3/11 (Ảnh: AFP).

Hôm nay 3/11, hơn 230 triệu cử tri đủ điều kiện trên khắp nước Mỹ sẽ đi bỏ phiếu để bầu lại toàn bộ Hạ viện gồm 435 ghế, 35 ghế Thượng viện và 36 thống đốc bang trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Kết quả cuộc bầu cử sẽ quyết định đảng nào kiểm soát Hạ viện và Thượng viện, điều này có thể chi phối nửa cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.

Trước thềm bầu cử, các đảng đã ra sức vận động cho các ứng viên của mình.

Cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay đang trên đà trở thành cuộc bầu cử tốn kém nhất trong lịch sử, với chi phí chiến dịch quảng cáo ước tính sẽ đạt gần 12 tỷ USD.

Con số đó cao hơn mức 11,2 tỷ USD đã chi trong kỳ bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 và 8,9 tỷ USD trong bầu cử giữa kỳ năm 2022. Chỉ riêng cuộc đua vào Thượng viện Mỹ tại bang Texas đã tiêu tốn hơn nửa tỷ USD.

Phần lớn số tiền trên dùng cho quảng cáo trên truyền hình và trực tuyến, cùng các khoản chi then chốt khác như thuê nhân sự cho các chiến dịch vận động tại chỗ, tổ chức các cuộc mít tinh và tiến hành thăm dò ý kiến nội bộ.

Các nhóm chi tiêu độc lập bên ngoài đang áp đảo trong cuộc đua tài chính này. Các nhóm liên minh với đảng Cộng hòa chi nhiều hơn các nhóm liên minh với đảng Dân chủ gần 400 triệu USD.

Dẫn đầu danh sách này là người giàu nhất thế giới, tỷ phú Elon Musk. Ông đã chuyển 445 triệu USD cho các siêu ủy ban hành động chính trị của đảng Cộng hòa.

Trong số các tỷ phú đã quyên góp hơn 100 triệu USD có các nhà tài trợ phía đảng Cộng hòa như Richard Uihlein và Jeffrey Yass. Ở phía đảng Dân chủ cũng có các tỷ phú như Michael Bloomberg và George Soros.

Luật pháp Mỹ cho phép các ủy ban này nhận khoản đóng góp không giới hạn từ các cá nhân, tập đoàn và tổ chức chính trị khác. Họ bị cấm quyên góp trực tiếp số tiền này cho các ứng cử viên, nhưng được tự do sử dụng nó để gián tiếp hỗ trợ ứng viên.

Theo các khảo sát công bố trước ngày bầu cử, 52% người Mỹ ưu tiên một quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát sau bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong khi 44% ủng hộ đảng Cộng hòa. Mức độ ủng hộ dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện ở mức 38%.