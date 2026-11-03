Cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ có thể tác động tới 2 năm còn lại trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump (Ảnh: Bloomberg).

Bầu cử giữa nhiệm kỳ là gì?

Người dân Mỹ sẽ bầu các thành viên Quốc hội, cơ quan gồm hai viện: Hạ viện và Thượng viện. Bầu cử diễn ra 2 năm một lần. Khi cuộc bầu cử được tổ chức vào giữa nhiệm kỳ tổng thống kéo dài 4 năm, nó được gọi là bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Một nhiệm vụ quan trọng của Quốc hội là soạn thảo và thông qua các đạo luật liên bang, tức những đạo luật áp dụng trên toàn quốc.

Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ quyết định đảng chính trị nào, đảng Cộng hòa của ông Trump hay đảng Dân chủ đối lập, kiểm soát Quốc hội, đồng thời quyết định mức độ thuận lợi để Tổng thống thực hiện các kế hoạch của mình.

Kết quả bầu cử cũng được xem là thước đo mức độ hài lòng của người dân Mỹ đối với những gì Tổng thống đã làm được cho đến nay.

Những vị trí nào được bầu?

Toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện được bầu lại. Các hạ nghị sĩ có nhiệm kỳ cố định 2 năm. Hạ viện thường là nơi các dự luật được đề xuất và thảo luận.

Trong khi đó, 35 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện cũng sẽ được bầu lại. Các thượng nghị sĩ có nhiệm kỳ 6 năm. Thượng viện có quyền thông qua hoặc bác bỏ các dự luật được Hạ viện chuyển lên.

Cùng ngày, cử tri tại phần lớn các bang của Mỹ cũng sẽ bầu các chính trị gia cấp bang. Các cuộc đua giành chức thống đốc tại California, Florida, Georgia và Michigan sẽ là những cuộc đua được theo dõi sát sao nhất.

Những vấn đề then chốt là gì?

Nền kinh tế Mỹ là mối quan tâm của nhiều cử tri đang đối mặt với giá nhiên liệu, thực phẩm, nhà ở, dịch vụ y tế ở mức cao.

Nhập cư là một vấn đề then chốt khác. Đảng Cộng hòa cho rằng ông Trump đã thực hiện cam kết tranh cử quan trọng trong năm 2024 bằng cách siết chặt biên giới và triển khai chiến dịch ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp trên diện rộng.

Những lo ngại về trí tuệ nhân tạo (AI) trở nên cấp thiết hơn trong những tuần gần đây khi một số chính trị gia cấp cao của 2 đảng đều nhất trí về sự cần thiết phải quản lý lĩnh vực này. Trong khi đó, ông Trump bác bỏ ý tưởng ban hành luật để kiểm soát sự phát triển của công nghệ.

Chính sách đối ngoại của Mỹ cũng được xem là chủ đề mà cử tri quan tâm, ví dụ thuế quan, tình hình Trung Đông, cuộc chiến ở Ukraine.

Cục diện cuộc đua "song mã"

Cục diện bầu cử Hạ viện (Đồ họa: BBC).

Quốc hội là 1 trong 3 nhánh quyền lực của chính phủ Mỹ, bên cạnh nhánh hành pháp do Tổng thống đứng đầu và nhánh tư pháp. Việc kiểm soát Quốc hội có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình xây dựng luật pháp.

Hiện cả Hạ viện và Thượng viện đều do đảng Cộng hòa kiểm soát. Tuy nhiên, thế đa số của đảng này khá mong manh. Đảng Cộng hòa nắm 218 ghế tại Hạ viện, mức tối thiểu cần thiết để kiểm soát viện này, cùng với một nghị sĩ độc lập thường bỏ phiếu theo phe Cộng hòa.

Tại Thượng viện, đảng Cộng hòa có 53 ghế. Quyền kiểm soát viện này chỉ đổi chủ nếu đảng Dân chủ giành được 51 ghế, qua đó vượt qua lá phiếu quyết định của Phó Tổng thống, hiện là một thành viên đảng Cộng hòa, trong trường hợp 2 bên cùng có 50 ghế.

Cục diện bầu cử Thượng viện (Đồ họa: BBC).

Nếu đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát ít nhất một viện, họ sẽ có quyền đưa các dự luật của mình ra thảo luận và biểu quyết.

Theo dự đoán của các chuyên gia, đảng Dân chủ có khả năng giành chiến thắng tại Hạ viện trong cuộc bầu cử năm nay.

Cuộc bầu cử có ý nghĩa gì đối với ông Trump?

Nếu đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Hạ viện hoặc Thượng viện, ông Trump sẽ gặp thách thức trong việc thúc đẩy các dự luật được Quốc hội thông qua. Do đó, các kế hoạch và chính sách của ông Trump có thể bị cản trở và ông sẽ phải tìm cách để vượt qua điều đó.

Việc đảng Dân chủ kiểm soát một trong hai viện cũng đồng nghĩa với việc họ có thể sử dụng các ủy ban để điều tra những hoạt động trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump.

Nếu đảng Cộng hòa tiếp tục kiểm soát Quốc hội, ông Trump sẽ có thể tiếp tục triển khai các kế hoạch trong phần còn lại của nhiệm kỳ một cách dễ dàng hơn.