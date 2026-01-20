Báo Mỹ: Lỗi nghiêm trọng khiến lô UAV AI của Đức bị "đắp chiếu" ở Ukraine

UAV tấn công HX-2 của Đức (Ảnh: Helsing).

Bloomberg dẫn một bản tin nội bộ của Bộ Quốc phòng Đức cho biết, các UAV do công ty Helsing sản xuất thậm chí gặp khó khăn ngay cả khi cất cánh. Tài liệu cho biết chỉ khoảng một 1/4 UAV có thể phóng thành công trong các cuộc thử nghiệm ở tuyến đầu.

Mẫu này vốn được thiết kế để tích hợp các thành phần trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm hỗ trợ khả năng hoạt động tự động, nhưng một số công cụ quan trọng đã không được trang bị.

Theo 3 nguồn tin, UAV của Helsing bị ảnh hưởng bởi tác chiến điện tử của Nga gần tuyến đầu, khiến việc liên lạc với người điều khiển liên tục bị gián đoạn do gây nhiễu.

HX-2 là sản phẩm đầu tiên do Helsing tự phát triển được chuyển giao cho một khu vực chiến sự. Cạnh tranh giành hợp đồng chính phủ về hệ thống không người lái đang rất khốc liệt, với các công ty khởi nghiệp như Helsing và Stark Defence đối đầu với những tập đoàn lớn như Rheinmetall AG.

UAV HX-2 kết hợp cánh cố định với cánh quạt. Mẫu này được ra mắt vào tháng 12/2024 và có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 100km. Theo công ty, hệ thống đã được các đơn vị Hệ thống Không người lái của Ukraine thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu và được phê duyệt triển khai tại tiền tuyến.

Năm 2024, Helsing đã ký thỏa thuận cung cấp 4.000 UAV tấn công, được sản xuất chung với một công ty Ukraine.

Theo Bloomberg, cả hai mẫu UAV của Helsing dự kiến cung cấp cho Ukraine đều được thiết kế để tích hợp 3 thành phần AI: dẫn đường giai đoạn cuối, dẫn hướng quỹ đạo giữa chặng, và nhận dạng mục tiêu bằng thị giác.

Hiệu suất kém đã khiến Kiev tạm dừng các đơn đặt hàng, vốn được chính phủ Đức tài trợ, theo Bloomberg. Helsing đã ký thỏa thuận vào năm 2024 để cung cấp 4.000 UAV tấn công cho Ukraine. Kể từ đó, công ty được cho là đã bàn giao khoảng một nửa, thuộc phiên bản cũ HF-1. Theo báo cáo, khoảng 40% trong số này chưa được quân đội Ukraine sử dụng.

Các báo cáo trước đó của truyền thông cho thấy mẫu HF-1 cũng bị xem là kém hiệu quả. Phía công ty Helsing phủ nhận việc HX-2 gặp vấn đề quá lớn trong các thử nghiệm chiến đấu và gọi kết quả phóng trên chiến trường là “đáng khích lệ”. Phía Đức và Ukraine từ chối bình luận về thông tin này, với lý do bảo mật.