Báo Iran: Tehran chưa quyết định cử phái đoàn đến đàm phán với Mỹ

Iran chưa quyết định cử phái đoàn đến đàm phán với Mỹ (Ảnh: Tasnim).

Hãng tin Tasnim của Iran ngày 19/4 đưa tin, hiện vẫn chưa có quyết định nào từ phía Iran về việc cử phái đoàn tới Pakistan để đàm phán với Mỹ "chừng nào lệnh phong tỏa đường biển còn tồn tại".

"Phía Iran nhấn mạnh rằng chừng nào tuyên bố của ông Trump về lệnh phong tỏa đường biển chống lại Iran vẫn còn hiệu lực, thì sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán nào diễn ra", Tasnim cho hay.

Thông tin mà hãng tin Tasnim thu thập được cho thấy việc trao đổi thông điệp giữa Iran và Mỹ vẫn tiếp tục trong những ngày gần đây thông qua trung gian Pakistan, sau khi vòng đàm phán đầu tiên kết thúc mà không có thỏa thuận nào.

Bộ Ngoại giao Iran hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Thông tin được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo phái đoàn Mỹ sẽ đến Islamabad vào tối 20/4 để tham gia đàm phán với Iran.

Ông cho biết, phái đoàn sẽ có đặc phái viên Steve Witkoff, con rể Jared Kushner. Ông cũng nói rằng Phó Tổng thống Mỹ JD Vance sẽ không dẫn đầu phái đoàn Mỹ trong vòng đàm phán mới với Iran tại Pakistan.

"Lý do duy nhất là vì vấn đề an ninh. JD rất tuyệt vời”, ông Trump nói với hãng tin ABC News.

Nhà Trắng sau đó phát đi thông tin trái ngược, khẳng định Phó Tổng thống JD Vance sẽ tham dự vòng đàm phán tiếp theo với Iran tại Pakistan cùng với đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống là Jared Kushner.

Trước đó, cả Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz và Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright đều ám chỉ rằng ông Vance sẽ dẫn đầu vòng đàm phán tại Islamabad.

Những bình luận này làm gia tăng sự bối rối về việc quan chức Mỹ nào sẽ có mặt trong các cuộc đối thoại tại Islamabad.

Các quan chức tại Pakistan vẫn khá kín tiếng về các cuộc đàm phán đang diễn ra. Theo Al Jazeera, mục tiêu của vòng đàm phán tiếp theo không chỉ là gia hạn lệnh ngừng bắn mà còn nhằm thiết lập một thỏa thuận khung giữa Iran và Mỹ để tiếp tục duy trì các cuộc thảo luận này.

Hôm nay, Phó Thủ tướng Pakistan Mohammad Ishaq Dar đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Theo Bộ Ngoại giao Pakistan, cuộc điện đàm bao gồm các thảo luận về “sự cần thiết của việc duy trì đối thoại và gắn kết như một yếu tố thiết yếu để giải quyết các vấn đề hiện tại sớm nhất có thể, nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực cũng như trên toàn thế giới”.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng dự kiến có cuộc điện đàm với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif vào cuối ngày hôm nay.

Tổng thống Trump cho biết, Mỹ đã đưa ra một đề xuất mà ông mô tả là “rất công bằng và hợp lý”. Theo đó, Mỹ yêu cầu Iran phải mở lại eo biển Hormuz và từ bỏ kho dự trữ uranium làm giàu cấp độ cao của nước này.

“Chúng tôi đang đưa ra một thỏa thuận rất công bằng và hợp lý, và tôi hy vọng họ sẽ chấp nhận vì nếu không, Mỹ sẽ đánh sập mọi nhà máy điện và mọi cây cầu tại Iran. Tôi sẽ không tử tế nữa”, ông Trump cảnh báo.