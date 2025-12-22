Báo Anh: Tổng thống Mỹ triệu hồi gần 30 đại sứ về nước

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Báo Guardian của Anh ngày 21/12 dẫn lời 2 quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết trưởng phái bộ của Mỹ tại ít nhất 29 quốc gia đã được thông báo vào tuần trước rằng nhiệm kỳ của họ sẽ kết thúc vào tháng 1.

Tất cả những người này đều được bổ nhiệm trong thời kỳ chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden, nhưng đã vượt qua đợt sắp xếp lại nhân sự ban đầu trong những tháng đầu nhiệm kỳ hai của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, họ bắt đầu nhận được thông báo từ Washington về việc sắp phải rời nhiệm sở.

Theo các quan chức, những người bị ảnh hưởng bởi đợt sắp xếp lại nhân sự này sẽ không mất việc trong ngành ngoại giao, mà sẽ trở về Washington để đảm nhận các nhiệm vụ khác, nếu họ muốn.

Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận về con số cụ thể hay danh tính các đại sứ bị ảnh hưởng, nhưng gọi đây là “một quy trình tiêu chuẩn trong bất kỳ chính quyền nào”.

Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, một đại sứ là “đại diện cá nhân của Tổng thống, và Tổng thống có quyền bảo đảm các đại diện ở nước ngoài thực thi hiệu quả chính sách “Nước Mỹ trên hết”.

Châu Phi là khu vực chịu tác động lớn nhất, với đại sứ tại 13 quốc gia bị triệu hồi gồm: Burundi, Cameroon, Cape Verde, Gabon, Bờ biển Ngà, Madagascar, Mauritius, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Somalia và Uganda.

Đứng thứ hai là khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với việc thay đổi đại sứ tại 6 quốc gia. Châu Âu có 4 quốc gia bị ảnh hưởng, trong khi Trung Đông, Nam Á và Tây Bán cầu mỗi khu vực có 2 quốc gia.

Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.