Báo Anh: Mỹ cân nhắc tiếp tục nới lỏng lệnh trừng phạt dầu Nga

Một cơ sở dầu khí của Nga (Ảnh: Reuters).

Bộ Tài chính Mỹ đã bật đèn xanh để các nước mua dầu và sản phẩm từ dầu mỏ của Nga trên biển từ giữa tháng 3 thông qua một lệnh miễn trừ 30 ngày, sẽ hết hạn vào ngày 11/4, như một phần nỗ lực kiểm soát giá năng lượng toàn cầu khi xung đột Trung Đông bùng phát.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga, Kirill Dmitriev, cho biết lệnh miễn trừ ban đầu sẽ “giải phóng” khoảng 100 triệu thùng dầu thô Nga, tương đương gần một ngày sản lượng toàn cầu.

Reuters dẫn 2 nguồn thạo tin cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump dường như đang cân nhắc tiếp tục gia hạn lệnh miễn trừ này.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent được cho đã gặp ông Trump tại Nhà Trắng hôm 10/4 để thảo luận về việc gia hạn lệnh miễn trừ, và họ nhất trí rằng đây là một ý tưởng hợp lý, theo 1 nguồn tin giấu tên.

Các quan chức tại Nhà Trắng và Bộ Tài chính chưa đưa ra bình luận ngay lập tức.

Giá dầu đã tăng mạnh kể từ khi chiến sự bùng phát do việc đóng cửa một phần eo biển Hormuz, nơi trước xung đột vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí đốt toàn cầu mỗi ngày.

Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) cho biết cuộc xung đột này đang gây ra sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử.

Giá nhiên liệu tăng cao là mối lo lớn đối với ông Trump và đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Các lệnh miễn trừ này có thể làm suy yếu nỗ lực của phương Tây trong việc cắt giảm nguồn thu của Nga dùng cho chiến dịch quân sự với Ukraine, đồng thời khiến Washington bất đồng với các đồng minh.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng hiện không phải là thời điểm để nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Mỹ cũng đã miễn trừ trừng phạt đối với dầu Iran trên biển trong 30 ngày từ ngày 20/3 nhằm kiểm soát giá, động thái cũng gây ra những ý kiến trái chiều.