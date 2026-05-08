Bác sĩ Mỹ thừa nhận cắt nhầm nội tạng bệnh nhân vì bị "rối loạn"

Ông Thomas Shaknovsky (Ảnh: Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Walton).

Bác sĩ Thomas Shaknovsky cho biết bệnh nhân 70 tuổi của ông, William Bryan, đã bị xuất huyết từ một vị trí không xác định trong cơ thể trong ca phẫu thuật cắt lách nội soi theo kế hoạch, và ông “không thể phân biệt được” lá lách với gan “vì tôi quá rối loạn”, theo NBC News.

Vị bác sĩ phẫu thuật tổng quát 44 tuổi, người bị truy tố hình sự liên quan đến cái chết của bệnh nhân, đã đưa ra lời thừa nhận này vào tháng 11/2025 trong quá trình bị các luật sư của vợ ông Bryan, Beverly, thẩm vấn, NBC News đưa tin dựa trên bản ghi lời khai.

Người vợ góa của bệnh nhân đang kiện bác sĩ này vì sơ suất y khoa và sai lầm gây ra chết người.

Ông Shaknovsky cho biết ca phẫu thuật của bệnh nhân Bryan gặp nhiều biến chứng khiến quá trình trở nên khó khăn và nguy hiểm, bao gồm việc có máu trong ổ bụng và đại tràng phình to của bệnh nhân che khuất vị trí chảy máu.

Cùng lúc đó, các thành viên khác trong ê-kíp phẫu thuật đang ép tim ngoài lồng ngực để khởi động lại tim cho bệnh nhân, bác sĩ giải thích.

“Tôi không thể diễn tả cho các vị hiểu cảm giác của một bác sĩ phẫu thuật khi mất bệnh nhân ngay trên bàn mổ, nó suy sụp và đau đớn đến mức nào”, ông Shaknovsky nói.

“Và tôi không thể phân biệt được vì lúc đó tôi quá rối loạn", ông nói về việc cắt nhầm nội tạng.

Bác sĩ này cũng cho biết sự việc đã để lại vết thương tinh thần mà ông sẽ không bao giờ thoát khỏi. “Đó là điều khủng khiếp mà tôi sẽ phải sống cùng suốt phần đời còn lại. Tôi nghĩ về nó mỗi ngày. Đó là một sự việc vô cùng đáng tiếc mà tôi vô cùng hối hận, và tôi mãi mãi bị ám ảnh cũng như tổn thương bởi nó”, ông Shaknovsky nói.

Trong đơn kiện, Beverly cho biết bà và chồng, đến từ bang Alabama, đang đi du lịch ở Florida thì ông Bryan phải nhập viện sau khi bị đau bụng. Tại đây, ông Shaknovsky cùng một bác sĩ khác đã thuyết phục ông thực hiện phẫu thuật vào ngày 21/8/2024 do phát hiện bất thường ở lá lách, đơn kiện nêu rõ.

Tuy nhiên, ông Shaknovsky lại cắt bỏ gan thay vì lá lách, gây ra “mất máu ngay lập tức dẫn đến tử vong”, hồ sơ vụ kiện cho biết.

Sau đó, bác sĩ còn ghi nhãn cơ quan bị cắt bỏ là lá lách và chỉ sau khi ông Bryan qua đời người ta mới phát hiện đó thực chất là gan, theo tài liệu tòa án.

Đơn kiện cũng cáo buộc ông Shaknovsky tìm cách che đậy sai sót bằng cách nói với Beverly rằng lá lách của chồng bà bị bệnh nặng, to gấp 4 lần bình thường và đã “dịch chuyển” sang phía bên kia cơ thể. Lá lách nhẹ hơn gan, chênh lệch khoảng hơn 1kg.

Tháng trước, ông Shaknovsky bị bắt và bị truy tố tội ngộ sát cấp độ 2. Giới chức cáo buộc ông đã mắc hàng loạt sai lầm chết người, bao gồm chuyển từ phẫu thuật nội soi sang phẫu thuật mở có rủi ro cao hơn do tầm nhìn kém. Sau đó ông cắt và ghim các cụm mạch máu quanh gan, gây xuất huyết nghiêm trọng và khiến bệnh nhân Bryan ngừng tim, các điều tra viên cho biết.

Dù xảy ra tình huống khẩn cấp, Shaknovsky bị cho là không gọi hỗ trợ và còn cố che giấu sai sót bằng cách ghi nhãn sai cơ quan bị cắt bỏ thành lá lách. Nếu bị kết tội, ông có thể phải đối mặt với mức án lên tới 15 năm tù.