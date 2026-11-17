Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh (Ảnh: Reuters).

"Các nhà lãnh đạo sẽ trao đổi sâu rộng về việc bảo vệ hòa bình thế giới và thúc đẩy ổn định chiến lược trong quan hệ giữa các nước lớn. Điều này mang ý nghĩa đột phá”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu trước các phóng viên tại Bắc Kinh ngày 16/11.

Bà cho biết cả 3 quốc gia đều là thành viên sáng lập của Liên hợp quốc và là ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an.

"Trong bối cảnh hiện nay, 3 quốc gia gánh vác trọng trách quan trọng trong việc chung tay giải quyết các thách thức toàn cầu, đồng thời thúc đẩy hòa bình và ổn định trên thế giới", bà Mao nhấn mạnh.

"Việc tăng cường tương tác giữa Trung Quốc, Nga và Mỹ, cùng với kiểm soát bất đồng và ổn định quan hệ, sẽ phục vụ lợi ích của cả 3 nước. Điều này cũng đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng quốc tế và giúp ổn định tình hình toàn cầu, thúc đẩy đối thoại và hợp tác", bà nói.

Bà Mao không tiết lộ chi tiết cụ thể về chương trình nghị sự của cuộc gặp 3 bên.

Cả Mỹ, Nga và Trung Quốc đều xác nhận Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ lần đầu họp thượng đỉnh 3 bên vào ngày 19/11 tại thành phố Thâm Quyến.

Theo thông tin từ Nhà Trắng, cuộc họp sẽ diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Kylin Villa ở Thâm Quyến, Trung Quốc, từ 14h30 theo giờ địa phương.

Tuần trước, Nhà Trắng cho biết ông Trump sẽ nêu vấn đề nỗ lực cắt giảm vũ khí hạt nhân tại cuộc họp. Tuy nhiên, Trung Quốc từng cho rằng việc Nga và Mỹ đối thoại trực tiếp sẽ phù hợp hơn do quy mô kho vũ khí lớn của hai nước này.