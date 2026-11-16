Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: AFP, EPA).

Ngày 16/11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên đầu tiên vào ngày 19/11 tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc.

“Vào ngày 19/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc gặp giữa nguyên thủ ba nước Trung Quốc - Nga - Mỹ với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Thâm Quyến”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc không công bố thông tin chi tiết về cuộc gặp, bao gồm các chủ đề dự kiến được ba nhà lãnh đạo thảo luận.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng xác nhận, theo thỏa thuận đạt được giữa các bên, hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo Nga, Trung Quốc và Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 19/11.

Theo ông Peskov, cuộc gặp này sẽ diễn ra tại Thâm Quyến bên lề hội nghị cấp cao APEC.

Nhà Trắng cũng xác nhận cuộc gặp của ba nhà lãnh đạo Mỹ, Nga, Trung Quốc tại Trung Quốc trong tuần này. Đây là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo của ba nước cùng ngồi lại với nhau trong một cuộc họp ba bên.

Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) dự kiến ​​sẽ diễn ra tại Thâm Quyến, Trung Quốc vào ngày 18-19/11.

Trợ lý Điện Kremlin, ông Yury Ushakov, cho biết cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Putin, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trump sẽ là sự kiện “mang tính lịch sử”.

Theo người phát ngôn Nhà Trắng, cuộc gặp sẽ tập trung vào vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân - một chủ đề mà Tổng thống Trump cho rằng có thể dẫn đến một thỏa thuận mới giữa các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới.

Báo Wall Street Journal cho biết Tổng thống Putin muốn hội nghị thượng đỉnh ba bên sẽ bàn về việc đàm phán chấm dứt chiến sự tại Ukraine.

Cuộc thảo luận ba bên giữa các nhà lãnh đạo Mỹ, Nga, Trung Quốc dự kiến ​​tập trung chủ yếu vào việc xây dựng một hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân đầy tham vọng. Ngoài ra, các bên cũng có thể thảo luận về vấn đề Triều Tiên và tình hình xung đột liên quan đến Iran.